La cita será el domingo 29 de noviembre

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El Parque de la Exposición se convertirá en punto de encuentro para quienes buscan adoptar una mascota. Este domingo 29 de noviembre, la Adoptatón 2026 reunirá a más de 150 perros y gatos rescatados que esperan encontrar un hogar, en una jornada gratuita que también ofrecerá atención veterinaria y actividades familiares.

El evento se desarrollará de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. y permitirá que los asistentes conozcan a los animales disponibles para adopción. Según los organizadores, todos fueron evaluados previamente y se encuentran en buen estado de salud.

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La programación también incluirá una campaña veterinaria gratuita para perros, gatos y conejos, con servicios de vacunación, desparasitación, consultas y otros cuidados. A ello se sumarán espectáculos en vivo, concursos, una feria para mascotas y un patio de comidas.

Servicios veterinarios gratuitos, feria para mascotas y dinámicas familiares forman parte de la jornada. Foto: Presidencia

Más de 150 perros y gatos rescatados esperan encontrar un hogar en Adoptatón 2026

Detrás de cada animal que participará en la Adoptatón 2026 hay una historia de rescate y una nueva oportunidad para encontrar un hogar. Los más de 150 perros y gatos llegarán al Parque de la Exposición mediante la participación de albergues, refugios y rescatistas de distintos distritos de Lima.

La iniciativa es organizada por la Fundación Rayito, que promueve jornadas de adopción responsable desde 2019. Para esta edición, cuenta nuevamente con el respaldo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la participación de diversas instituciones.

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Entre ellas figuran la Gerencia de Desarrollo Económico, la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA) y el Servicio de Parques de Lima (Serpar), a través de su Centro de Adopciones y sus veterinarias solidarias (Vetsol). También se sumarán empresas privadas y organizaciones dedicadas al bienestar animal.

Las personas interesadas podrán acercarse para conocer a los perros y gatos disponibles, así como recibir información sobre el proceso de adopción. Cada mascota que consiga una familia recibirá un paquete especial de adopción.

Más de cincuenta perros y gatos rescatados esperan encontrar un hogar responsable en la Adoptatón 2026. Foto: Presidencia

Fecha, horario y lugar de la jornada de adopción en Lima

La jornada se desarrollará el domingo 29 de noviembre en el Parque de la Exposición, ubicado en el Cercado de Lima. Las actividades comenzarán a las 10:00 a. m. y continuarán hasta las 6:00 p. m.

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El acceso será gratuito. Los visitantes podrán recorrer el espacio, acercarse a los animales rescatados y conocer las alternativas para brindarles un hogar.

Los perros y gatos participantes fueron evaluados previamente y se encuentran en buen estado de salud. La organización busca que cada adopción permita establecer un vínculo con una familia que pueda asumir los cuidados y las responsabilidades que implica tener una mascota.

Campaña veterinaria gratuita ofrecerá vacunación y desparasitación

Quienes acudan con sus animales de compañía también podrán acceder a una campaña veterinaria gratuita durante la Adoptatón 2026. Esta atención estará dirigida a perros, gatos y conejos.

Entre los servicios anunciados figuran la desparasitación, el tratamiento antipulgas, la vacunación y las consultas veterinarias. También se ofrecerán peluquería para mascotas, limpieza de oídos y corte de uñas.

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Una veterinaria ausculta con un estetoscopio a un cachorro que duerme sobre una camilla durante una revisión clínica. (Magnific)

La propuesta busca acercar distintos servicios de cuidado animal a las familias que participen en el encuentro. De esta manera, la jornada combinará las oportunidades de adopción con atenciones orientadas a la salud y el bienestar de las mascotas.

Espectáculos, concursos y feria para mascotas en el Parque de la Exposición

La programación también contempla actividades para quienes acudan en familia. Durante el evento habrá espectáculos en vivo, concursos, entrega de regalos y activaciones.

A ello se sumarán una feria para mascotas y un patio de comidas, que formarán parte de los espacios habilitados para los asistentes.

La jornada reunirá así a personas interesadas en adoptar, organizaciones de rescate y familias que buscan compartir actividades junto a sus animales de compañía.