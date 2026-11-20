Las llamas avanzan por Quesermayo y Tambomachay, donde bomberos, policías, militares y comuneros trabajan para controlar el fuego. Los pobladores piden apoyo aéreo ante el riesgo de que el incendio alcance más terrenos y comunidades. Fuente: Canal N

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Un incendio forestal de grandes proporciones mantiene en alerta a varias comunidades campesinas de Cusco, luego de que las llamas avanzaran desde el cerro Huillcapata, en el distrito de San Sebastián, hacia sectores de Quesermayo y Tambomachay. El fuego consume extensas áreas de vegetación, campos de cultivo y plantaciones de pinos, mientras amenaza con alcanzar más terrenos agrícolas y poblados de la zona.

La emergencia comenzó el día anterior, alrededor de la 1:00 p. m., en inmediaciones del Abra de Corao, en la vía que conecta Cusco con Pisa. Desde entonces, las condiciones climáticas dificultaron las labores de extinción. Las altas temperaturas y los fuertes vientos reactivaron las llamas y favorecieron su propagación hacia distintos puntos de la provincia.

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Bomberos, efectivos de la Policía Nacional, integrantes del Ejército y comuneros participan en las tareas para contener el fuego. Sin embargo, los pobladores solicitaron a las autoridades regionales el envío de un helicóptero para reforzar las labores de emergencia. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas ni fallecidas, aunque la magnitud de los daños ambientales todavía no cuenta con una evaluación oficial.

Las llamas de un incendio forestal consumen la vegetación de una ladera en el cerro Huillcapata en Cusco. (Foto: Municipalidad del Cusco)

Incendio forestal avanza hacia comunidades de Quesermayo y Tambomachay

El fuego se originó en las laderas del cerro Huillcapata, en el sector de Abra Corao, distrito de San Sebastián, y avanzó hacia la microcuenca de Quesermayo. La emergencia afecta a sectores rurales donde se encuentran comunidades campesinas dedicadas principalmente a actividades agrícolas y ganaderas.

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De acuerdo con el reporte de Canal N, el incendio alcanza campos de cultivo, pastizales y plantaciones de pinos en localidades como Corao, Quesermayo y Tambomachay. El avance de las llamas también provocó la muerte de animales, según informó el periodista que recorrió las zonas afectadas.

La preocupación se extiende entre las nueve comunidades campesinas que integran el sector de Quesermayo. Sus habitantes temen que el fuego alcance sus viviendas, terrenos y animales, debido a que algunos focos se aproximan a las zonas pobladas.

Varios bomberos trabajan en la extinción de un incendio forestal que consume vegetación en las laderas montañosas de San Sebastián, en Cusco. (Foto: Municipalidad del Cusco)

La situación también genera inquietud por la cercanía del incendio al complejo arqueológico de Sacsayhuamán. Las llamas avanzan por sectores ubicados en la parte posterior de Tambomachay, mientras la humareda puede observarse desde distintos puntos de la ciudad del Cusco.

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Fuertes vientos y temperaturas de hasta 30 grados reactivan las llamas

Las condiciones meteorológicas representan uno de los principales obstáculos para controlar la emergencia. Durante las últimas 48 horas, la ciudad del Cusco registró temperaturas de entre 23 y 24 grados Celsius, valores que, según el reporte periodístico, resultan inusuales para esta época del año.

En el Valle Sagrado de los Incas, localidades como Urubamba y Ollantaytambo alcanzaron temperaturas cercanas a los 30 grados. A este escenario se sumaron las intensas ráfagas de viento, que avivaron el fuego y favorecieron su desplazamiento por las laderas.

Una columna de humo se eleva sobre los cerros de San Sebastián en Cusco debido a un incendio forestal que se aproxima a terrenos agrícolas e invernaderos. (Foto: Municipalidad del Cusco)

Los comuneros también expresaron su preocupación por la falta de lluvias. Recordaron que durante la llegada del papa León XIV a la región se registraron precipitaciones intensas, que continuaron durante el lunes y martes. Sin embargo, el panorama cambió en las últimas jornadas y el cielo permaneció despejado.

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La ausencia de precipitaciones reduce las posibilidades de que las condiciones naturales contribuyan a sofocar las llamas. Por ello, los habitantes esperan que las lluvias regresen mientras continúan los trabajos para contener los diferentes focos del incendio.

Pobladores piden un helicóptero para controlar el incendio forestal

Ante la extensión del fuego y las dificultades para acceder a determinados sectores, los pobladores solicitaron a las autoridades regionales que gestionen el envío de un helicóptero. El objetivo es reforzar las acciones de extinción y evitar que las llamas alcancen nuevas áreas de cultivo y comunidades.

Varios brigadistas sofocan focos de calor y remueven la vegetación quemada en una ladera durante los trabajos de control de un incendio forestal en Cusco. (Foto: Municipalidad del Cusco)

Mientras se espera una respuesta, policías, bomberos, militares y comuneros continúan trabajando en distintos puntos afectados. Las labores se concentran en contener los focos activos y evitar que las condiciones climáticas favorezcan nuevas reactivaciones.

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Sobre el posible origen del siniestro, los pobladores señalaron que el fuego habría comenzado durante labores agrícolas relacionadas con la siembra de papa. Esta versión todavía no cuenta con una confirmación oficial y deberá ser esclarecida por las autoridades competentes.

La emergencia ocurre después de otro incendio forestal registrado en las inmediaciones del cerro Huanacaure, en el distrito de San Jerónimo. Ese siniestro fue mitigado durante la jornada anterior, según el reporte de Canal N.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron un balance definitivo de las hectáreas afectadas por el incendio de Quesermayo y Tambomachay. Tampoco se precisó la cantidad de fauna silvestre perjudicada por el avance de las llamas.

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Un bombero trabaja para sofocar el avance del fuego en una ladera durante el incendio forestal que afecta a sectores rurales de Cusco. (Foto: Municipalidad del Cusco)

Municipalidad del Cusco refuerza apoyo a brigadas que combaten el incendio forestal

La Municipalidad Provincial del Cusco informó que mantiene desplegados equipos de emergencia para controlar el incendio forestal que afecta a las comunidades de Huillcapata, Sequeraccay, Queser Grande y Queser Chico, en el sector del Abra de Corao y la microcuenca de Quesermayo.

El alcalde provincial, Luis Pantoja Calvo, supervisó las labores en la zona afectada. La comuna también brinda asistencia a las brigadas que enfrentan el fuego mediante la entrega de agua, alimentos y bebidas rehidratantes, además de mantener el monitoreo de los sectores comprometidos por el avance de las llamas.

La municipalidad exhortó a los ciudadanos a mantenerse alejados del área del incendio y colaborar con los equipos de respuesta mientras continúan los trabajos para controlar la emergencia.

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