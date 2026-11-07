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Directivo de Sporting Cristal dio detalles sobre las renovaciones de Hernán Barcos y Roberto Mosquera para el 2027

Carlos Gonzales, integrante del directorio ‘celeste’, se refirió a la planificación del plantel para la próxima temporada, en plena disputa por el Torneo Clausura 2026

Directivo de Sporting Cristal dio detalles sobre las renovaciones de Hernán Barcos y Roberto Mosquera para el 2027.
Directivo de Sporting Cristal dio detalles sobre las renovaciones de Hernán Barcos y Roberto Mosquera para el 2027.
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Sporting Cristal se perfila como el principal candidato al título del Torneo Clausura 2026. Los ‘celestes’ asumieron el liderato tras el empate de Universitario de Deportes ante Sport Boys y dependen de sí mismos para quedarse con el segundo certamen de la Liga 1, gracias a su diferencia de goles.

El presente del cuadro del Rímac también despierta expectativas entre sus hinchas, que ya miran hacia la próxima temporada. En ese escenario, surgen dudas sobre las continuidades de Roberto Mosquera, uno de los responsables del buen momento, y Hernán Barcos, refuerzo de jerarquía.

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Carlos Gonzales, integrante del directorio de Sporting Cristal, respondió las consultas de los panelistas de Fútbol Como Cancha sobre el futuro del técnico peruano y del delantero argentino en 2027.

Sobre el ‘Pirata’, el directivo evitó adelantar una decisión, aunque dejó clara la intención del club. “Todos sabemos que tener a Hernán Barcos en nuestro club es un lujo y las intenciones de que pueda permanecer van a estar, pero hay que darle su espacio. Él debe cerrar bien esta etapa y, en base a lo que decida para su futuro, conversaremos”.

'Chalaquita' Gonzales habló sobre la permanencia de Hernán Barcos en Sporting Cristal.
'Chalaquita' Gonzales habló sobre la permanencia de Hernán Barcos en Sporting Cristal.

Respecto a Mosquera, Gonzales sostuvo que el club abordará las renovaciones una vez que concluya la temporada y se cumpla el objetivo deportivo.

“Todo el tema de las renovaciones, sea de jugadores o del comando técnico, lo vamos a ver una vez logremos el objetivo de fin de año. Conozco a Mosquera hace muchos años, sabemos lo que Cristal se juega ahora y no es tiempo para hablar de eso”, cerró.

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La expectativa es mayor en torno a la continuidad de Hernán Barcos. El delantero tiene 42 años y se encuentra cerca del tramo final de su carrera, por lo que su decisión será determinante para definir si seguirá en Sporting Cristal. La permanencia de Roberto Mosquera, en cambio, parece más encaminada por el cambio que generó desde su llegada y la identificación que mantiene con el club.

El periodista Paul Pérez señaló que la continuidad del 'Pirata' en el cuadro 'celeste' atraería a canterano de Alianza Lima. (Video: Modo Fútbol)

Los 15 jugadores que vencen contrato con Sporting Cristal este 2026

Sporting Cristal deberá definir el futuro de varios integrantes de su plantel al término de la temporada 2026. Según Transfermarkt, 16 jugadores finalizan contrato con el cuadro ‘celeste’. Sin embargo, el periodista Jean Martín Dueñas indicó, tras recoger información de fuentes cercanas al club, que Santiago González aún tiene un año más de vínculo con la institución.

Así, sin considerar al atacante argentino, son 15 los futbolistas que culminan contrato con Sporting Cristal en La Florida: Hernán Barcos, Irven Ávila, Luis Iberico, Jair Moretti, Christofer Gonzales, Cristiano da Silva, Cristian Benavente, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Ian Wisdom, Agustín Álvarez, Leandro Sosa, Gabriel Santana, Juan Cruz González y Renato Solís.

Hernán Barcos, Yoshimar Yotún y los demás jugadores que finalizan su contrato con Sporting Cristal esta temporada.
Hernán Barcos, Yoshimar Yotún y los demás jugadores que finalizan su contrato con Sporting Cristal esta temporada. Créditos: Momento Deportivo.

Sporting Cristal se juega su final ante ADT

Sporting Cristal afrontará una final ante ADT este sábado 7 de noviembre, por la penúltima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cuadro ‘celeste’ necesita ganar en Tarma para conservar el liderato y depender de sí mismo en la lucha por el título.

El encuentro se disputará desde las 13:00 horas de Perú en el estadio Unión Tarma, ubicado en la ciudad de Tarma.

La transmisión estará a cargo de L1 MAX, señal exclusiva del campeonato, disponible en los operadores de televisión que la incluyen en su programación. Además, Infobae Perú realizará una cobertura en vivo con las principales incidencias y todos los detalles del compromiso.

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