El exarquero se pronunció por la posible renovación del 'Pirata' con el cuadro 'celeste' para el 2027. (Video: L1 Radio)

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Hernán Barcos ha tenido un papel trascendental para que Sporting Cristal mantenga las chances de luchar por el Torneo Clausura hasta la última fecha, por lo que ya se ha discutido su posible continuidad en el cuadro ‘celeste’. En ese debate, Erick Delgado propuso que el club renueve al delantero, aunque solo bajo una estricta condición.

“Yo sí le renovaría, ya hizo más de seis goles, pero por medio año”, afirmó en primera instancia en el programa L1 Radio.

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Para el exarquero, la negociación debe contemplar tanto las expectativas del ‘Pirata’ como las condiciones que pueda plantear la institución. El delantero podría aspirar a un contrato anual, aunque el club tendría la potestad de poner un límite de seis meses. “¿Qué pasa si Cristal te dice ‘yo puedo, pero solo seis’? ¿Vas a quedarte sin equipo? ¿Te retiras?”, preguntó.

De la misma manera, el ‘Loco’ Delgado remarcó que reconoce la dimensión de la carrera del atacante. “¿Hernán Barcos ha tenido una carrera excepcional? No me cabe duda. ¿Renovación con 43 años? Cada año es una carga más para tu cuerpo”, manifestó.

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La condición que Erick Delgado señaló para que Hernán Barcos renueve con Sporting Cristal.

El exfutbolista dejó entrever que la continuidad del argentino también tendría consecuencias para otro referente ofensivo. Consultado sobre una posible salida o retiro de Irven Ávila, respondió: “Sí”.

Esa postura apunta a una reconfiguración del ataque ‘rimense’. Ambos jugadores terminan contrato al cierre de la temporada, junto con otros integrantes del plantel, por lo que la dirigencia deberá definir qué delanteros integrarán el proyecto deportivo del próximo año, teniendo en cuenta que Michael Hoyos también tiene contrato vigente.

Las posturas de Hernán Barcos y la directiva de Sporting Cristal sobre una renovación

La posición de Hernán Barcos es esperar el cierre del campeonato antes de tomar una decisión. El delantero señaló que se reunirá con Sporting Cristal para conversar sobre su futuro una vez que termine la competencia.

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“Dentro de poco nos sentaremos con Cristal para ver el tema de la renovación. Tenemos un grupo espectacular y nuestro objetivo es llegar a la final. Seguramente seguiré jugando un poco más”, declaró ante la prensa.

Por su parte, la directiva también mostró predisposición para mantenerlo. Carlos Gonzales, integrante del directorio, sostuvo que la presencia del delantero es valiosa para el club. “Tener a Hernán Barcos en nuestro club es un lujo y las intenciones de que pueda permanecer van a estar”, dijo para RPP.

El periodista Paul Pérez señaló que la continuidad del 'Pirata' en el cuadro 'celeste' atraería a canterano de Alianza Lima. (Video: Modo Fútbol)

La dirigencia postergó las renovaciones de jugadores y del comando técnico hasta después de cumplir sus metas deportivas. Esa postura coincide con la cautela de Hernán Barcos y deja la definición para el final de la campaña.

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La producción de Hernán Barcos en Sporting Cristal

Hernán Barcos suma siete goles y cuatro asistencias desde que llegó a Sporting Cristal a mitad de temporada. Pese a que empezó primero compartió ataque con Michael Hoyos y luego perdió el puesto, luego se recuperó y obtuvo una producción que respaldó su condición de titular, convirtiendo su renovación en un tema de interés para los hinchas ‘celestes’.

Su estreno goleador se dio ante Bentín Tacna Heroica por la Copa de la Liga. Luego trasladó su incidencia al Torneo Clausura,en el que convirtió contra Juan Pablo II College y Sport Huancayo.

Frente al ‘rojo matador’, el argentino anotó de cabeza para ampliar la ventaja de Sporting Cristal. En tanto, la anotación contra el elenco de Chongoyape se dio de manera emotiva, ya que su festejo fue dedicado a su madre que había fallecido.

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El ‘Pirata’ también marcó frente a Alianza Lima, su anterior club, luego de un preciso centro de Cristiano da Silva. En tanto, su tanto contra ADT llegó mediante un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Santiago González.