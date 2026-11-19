Dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y dispararon contra Luis Alberto mientras rendía homenaje a su hijo (Créditos: Latina)

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Luis Alberto Sevilla Quispe fue asesinado a balazos cuando colocaba velas y rezaba en el lugar donde su hijo, un adolescente de 17 años, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza. El crimen ocurrió en el jirón El Carmen, en el distrito de Villa María del Triunfo, donde el hombre acudía cada día 17 para recordar al menor, quien fue víctima de un ataque armado hace un año y tres meses. Esta vez, la tragedia volvió a golpear a la familia, que ahora llora la muerte de ambos.

Según Latina, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y dispararon contra el padre de familia. El ataque ocurrió mientras permanecía junto al punto donde su hijo había sido asesinado. Los responsables huyeron rápidamente, mientras los vecinos, alarmados por las detonaciones, comunicaron lo sucedido a sus parientes.

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Sus hermanos, quienes viven a pocas cuadras del escenario del atentado, acudieron para auxiliarlo. Ante la gravedad de sus heridas, lo trasladaron de emergencia al hospital María Auxiliadora. Sin embargo, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales, por lo que no pudieron salvarle la vida.

Los hermanos de la víctima intentaron auxiliarlo y lo trasladaron al hospital María Auxiliadora, pero llegó sin signos vitales - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Familia acudía al lugar para recordar al adolescente asesinado

Una de las familiares de la víctima relató que la fecha del nuevo ataque coincidía con el cumplimiento de un año y tres meses desde el fallecimiento del adolescente. Según explicó, sus seres queridos mantenían la costumbre de acudir al lugar para colocar velas, limpiar el espacio y dedicarle oraciones al menor, quien perdió la vida el 17 de agosto del año anterior.

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La mujer contó que Luis Alberto participaba de este homenaje familiar porque vivían a pocas cuadras del punto donde ocurrió el primer asesinato. La rutina se había convertido en una manera de mantener vivo el recuerdo del joven, cuyos sueños quedaron truncados por la violencia.

La Policía Nacional llegó hasta el jirón El Carmen para iniciar las investigaciones y establecer las circunstancias del homicidio. Los agentes acordonaron el área, mientras los peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes. Durante la inspección, encontraron hasta seis casquillos de bala, elementos que serán incorporados a las pesquisas para reconstruir la secuencia del atentado.

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Los peritos de Criminalística encontraron hasta seis casquillos de bala en la escena del segundo asesinato - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Familia denuncia amenazas y exige justicia por los dos crímenes

Detrás de este segundo asesinato existe una coincidencia que ha generado preocupación entre los familiares: ambos ataques ocurrieron en el mismo punto y tuvieron como víctimas a un padre y su hijo. Los allegados recordaron que el adolescente, de apenas 17 años, recibió un disparo en la cabeza y murió en circunstancias que todavía reclaman esclarecer.

Asimismo, manifestaron su indignación porque, pese a que denunciaron el primer homicidio ante las autoridades, hasta el momento no habrían obtenido respuestas sobre los responsables. Uno de los parientes cuestionó la falta de avances en las investigaciones y aseguró que el caso no puede quedar impune.

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La familia también reveló que recibió amenazas antes del reciente atentado. Según sus declaraciones, habrían llegado mensajes dirigidos a personas cercanas a la víctima, en los que se advertía que el siguiente ataque podría alcanzar a otros integrantes del entorno familiar.

Consultados sobre quién podría estar detrás de ambos asesinatos, algunos allegados señalaron a la misma persona que, según su versión, habría ordenado acabar con la vida del adolescente. No obstante, esta sospecha deberá ser contrastada por los investigadores y no constituye una responsabilidad establecida por las autoridades.

Ahora, los deudos esperan que las cámaras de seguridad instaladas en dos viviendas cercanas hayan registrado los movimientos de los atacantes y permitan identificar a quienes participaron en el homicidio. Las imágenes podrían convertirse en un elemento importante para reconstruir la ruta de escape de los sujetos que llegaron en motocicleta.

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