La generación Z registra la mayor preocupación por perder autonomía intelectual: el 42 % teme que la IA afecte su capacidad de razonamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El miedo a sufrir una estafa, perder la privacidad o depender demasiado de la tecnología comienza a formar parte de la relación de los limeños con la inteligencia artificial (IA). Aunque estas plataformas se han incorporado a diferentes actividades cotidianas, su avance también despierta inquietudes entre quienes las utilizan. El 44 % de los encuestados teme que sean empleadas para engañar o manipular a las personas, mientras que el 42 % manifiesta preocupación por el uso inadecuado de su información personal.

Estas percepciones fueron recogidas en el estudio “Los limeños y la inteligencia artificial”, elaborado por la consultora Habla Latam, que examinó los hábitos, las emociones y las opiniones de los ciudadanos frente a esta tecnología. La investigación se realizó mediante una encuesta online a 497 usuarios mayores de 18 años de Lima Metropolitana y reveló que la desconfianza convive con una creciente incorporación de estas herramientas en la rutina.

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Entre los riesgos identificados también figura la posibilidad de recibir respuestas equivocadas y tomar decisiones perjudiciales. El 28 % de los participantes teme que un error de estas plataformas lo lleve a elegir incorrectamente, mientras que el 27 % expresa inquietud por dejar de pensar de manera independiente y perder su propio criterio. En el ámbito laboral, el 10 % reconoce tener miedo de quedarse sin empleo debido al desarrollo de esta tecnología.

El 27 % expresa inquietud por perder su capacidad de pensar de manera independiente y desarrollar su propio criterio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Generación Z teme perder su capacidad de pensar por sí misma

La preocupación por la autonomía intelectual presenta diferencias entre grupos de edad. La generación Z registra el mayor temor a que la inteligencia artificial afecte su capacidad de razonamiento: el 42 % de sus integrantes manifestó inquietud por dejar de pensar por cuenta propia. Esta proporción supera la registrada entre los millennials (21 %) y la generación X (22 %).

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El resultado contrasta con sus hábitos digitales, pues los jóvenes son quienes más recurren a estas plataformas. El 70 % de este segmento afirmó que consulta primero una herramienta de IA antes que Google cuando necesita resolver una duda. Además, el 34 % reconoció experimentar emociones negativas frente a esta tecnología, como nerviosismo, confusión, preocupación o miedo.

La relación con estos sistemas también alcanza aspectos íntimos. El 42 % de los limeños consultados aseguró haberle contado a una inteligencia artificial algo que nunca había compartido con otra persona. La proporción aumenta al 51 % entre los integrantes de la generación Z y llega al 44 % en los millennials, mientras que desciende al 25 % en la generación X. Por género, el 48 % de las mujeres reconoció haber revelado información personal, frente al 33 % de los hombres.

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El 44 % de los limeños teme que la inteligencia artificial sea utilizada para estafar o manipular a las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limeños recurren a la IA para resolver dudas y realizar compras

Pese a las inquietudes, estas plataformas continúan ganando espacio en las actividades diarias. El 64 % de los participantes afirmó que consulta primero a una inteligencia artificial antes que a Google cuando necesita información. Asimismo, el 82 % señaló que utiliza estas herramientas diariamente o varias veces por semana, aunque el 61 % comenzó a recurrir a ellas hace menos de un año.

Su presencia también alcanza tareas que anteriormente podían requerir la contratación de servicios especializados. El 85 % de los encuestados utilizó inteligencia artificial en lugar de al menos uno de los ocho servicios evaluados durante los últimos 12 meses. Entre las actividades mencionadas figuran consultar sobre un síntoma antes de acudir al médico (63 %) y generar una pieza de diseño para uso comercial (61 %).

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Las decisiones económicas tampoco escapan a esta tendencia. El 73 % afirmó haber utilizado estas herramientas en alguna compra durante el último año, mientras que el 51 % las empleó para informarse o comparar alternativas antes de elegir un producto. Sin embargo, el 71 % quiere aprobar personalmente cada adquisición o nunca confiaría en que una IA compre por su cuenta. Apenas el 2 % aseguró haberle autorizado realizar transacciones de manera autónoma.