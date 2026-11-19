La defensa legal del estudiante que denunció la agresión solicitó 48 horas de detención preliminar para los tres adultos presentes en el bus escolar. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Caso Liceo Naval avanza en el Poder Judicial y esta vez se ha presentado mayor información sobro lo que habría ocurrido luego de la agresión sexual contra el menor víctima de abuso al interior de un vehículo el pasado 15 de septiembre.

Un testigo clave para el caso declaró que el alumno señalado como presunto agresor principal le contó que cometió la agresión sexual dentro del minibús que trasladaba al equipo de futsal del colegio. El joven afirmó que no vio lo ocurrido, pero que sí escuchó al menor agraviado pedir que “se detuvieran”.

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Según informó Latina, el testigo confirmó que estaba sentado en la misma fila que el agraviado, aunque del lado opuesto del minibús. Ante la jueza que preside el caso en el Poder Judicial, el estudiante indicó que la agresión ocurrió en la parte posterior del vehículo e identificó la posición de varios compañeros.

Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)

Burlas tras el recorrido y una conversación por redes sociales

La declaración incluyó referencias a los momentos finales del viaje. El escolar aseguró haber escuchado chistes, burlas e insultos contra el agraviado que aludían a lo que presuntamente había sucedido minutos antes.

Luego, el alumno identificado como el agresor principal se habría acercado al testigo para relatarle que él cometió el hecho. El declarante describió esa conversación como un relato espontáneo. Durante su testimonio, el escolar mencionó a tres personas: al estudiante que presuntamente le relató la agresión y a otros dos alumnos que, de acuerdo con su versión, se burlaron de lo ocurrido.

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El testigo también confirmó que intercambió mensajes con el menor agraviado a través de redes sociales y aclaró que su compañero estaba asustado, por lo que le recomendó acudir a una clínica.

La versión de la exdirectora

La exdirectora del plantel, Carito Ayala, también declaró ante la jueza y explicó que la primera información del caso le fue comunicada por la coordinadora de deportes, quien le comentó que había sucedido “algo” dentro del minibús. La información que recibió entonces se refería a supuestos “roces y tocamientos” entre alumnos, sin una mención específica a una agresión sexual.

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima alberga a los seis menores procesados por el caso del Liceo Naval bajo el régimen general de internamiento. (Composición: Infobae Perú)

Horas después, durante la noche, la madre del menor le informó la dimensión de lo sucedido y le indicó que la Policía y la Fiscalía ya habían intervenido en la clínica donde se encontraba su hijo. Ayala trasladó esa información al consejo directivo del colegio.

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La exdirectora señaló además que, en un primer contacto, el padre del agraviado le habló de dos alumnos involucrados. Cuando se presentó la denuncia, la familia entregó una lista con 10 nombres.

Próximas fechas para diligencias

Las declaraciones deberán contrastarse con los demás elementos de la investigación, que también contempla la revisión de mensajes intercambiados por redes sociales y una pericia al objeto que habría sido utilizado en la presunta agresión.

Los adultos vinculados al caso aún deben rendir declaración, aunque no se estableció una fecha para sus citaciones.

Las próximas diligencias ya tienen fechas: los 4 alumnos que participan como testigos deberán acudir a una audiencia el 25 de noviembre. Al día siguiente se realizará una inspección, peritaje y reconstrucción de los hechos con el traslado del vehículo al Centro Juvenil de Maranguita, sin la presencia de la víctima.

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