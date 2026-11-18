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Debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno El Niño, el aumento del caudal del río Tumbes dejó aislados a varios caseríos del distrito de Casitas, donde familias deben trasladarse en camiones del Ejército del Perú para cruzar de un extremo a otro de una quebrada y continuar con sus actividades diarias.

Según informó ATV, el caudal superó desde la madrugada el umbral de alerta establecido en 1.000 metros cúbicos por segundo. La situación afectó zonas bajas de la provincia de Tumbes y áreas agrícolas que suelen inundarse cuando el nivel del río aumenta.

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El ingeniero Luis Cisneros, jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial, indicó que el río ya había superado el nivel de alerta a las 4 de la madrugada. Dos horas después, la estación hidrológica El Tigre registró un caudal superior a 1.340 metros cúbicos por segundo.

Policías de la Unidad de Salvataje ayudaron a los pobladores a evacuar a zonas seguras. - Crédito: Ejército del Perú / Difusión

El incremento respondió a las precipitaciones registradas durante los últimos días en esta región fronteriza del norte. De acuerdo con la información recogida por ATV, los efectos de la creciente se hicieron visibles en la ciudad de Tumbes cerca de las 11 de la mañana.

Las zonas agrarias

La alerta se concentró en las partes bajas de la provincia y en el sector agrario, donde el avance del agua compromete cultivos y terrenos ubicados cerca de los cauces. En esas zonas, las inundaciones pueden alcanzar niveles cercanos a las rodillas de los pobladores.

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Las autoridades locales coordinaron medidas preventivas con los alcaldes de los centros poblados de Pampa Grande, San Juan de la Virgen y Pampas de Hospital. El objetivo es atender los efectos de las lluvias y reducir los riesgos en los lugares que suelen quedar bajo el agua cuando crece el río.

El río Tumbes registra un incremento en su caudal que alcanza el nivel de alerta roja debido a las constantes precipitaciones en la región.

Alcaldes de las zonas afectadas señalaron que requieren motobombas para retirar el agua acumulada. Esos equipos habían sido entregados en un momento por el Gobierno Regional, pero luego retornaron a su sede para recibir mantenimiento, según la información difundida.

La falta de motobombas impide que las municipalidades puedan desaguar sectores inundados. Por ese motivo, las autoridades locales solicitararon al gobernador regional que los equipos sean devueltos para intentar rescatar parte de los cultivos y atender las áreas más expuestas.

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Los camiones del Ejército

En el distrito de Casitas, el desborde y el aumento del caudal dejaron incomunicados a varios caseríos. Frente a esa situación, el Ejército del Perú desplegó vehículos MAN como parte de un puente terrestre para trasladar a los residentes entre ambos lados de la quebrada.

Las intensas lluvias en la frontera norte generaron la crecida del río con efectos visibles en la ciudad de Tumbes.

Las imágenes difundidas por ATV mostraron a familias que utilizan estos camiones para cruzar el tramo afectado. El traslado les permite movilizarse por la zona y llegar a los lugares donde aún intentan recuperar productos y cultivos alcanzados por el agua.

El paso en vehículos militares se presenta como una medida temporal ante el aislamiento de los caseríos. La población necesita cruzar para mantener sus desplazamientos cotidianos, pero también para ingresar a las zonas agrarias que quedaron inundadas tras las lluvias.

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La creciente del río Tumbes obligó a los residentes a depender de esta ruta habilitada por las Fuerzas Armadas. Sin los camiones, varias familias tendrían mayores dificultades para pasar de un lado a otro de la quebrada.

El incremento del caudal del río Tumbes mantiene en alerta a sectores ribereños como San Jacinto y San Juan de la Virgen ante el riesgo de desbordes.

Pedido de la ciudadanía

Los habitantes de Casitas plantearon la necesidad de construir un nuevo puente que conecte ambos extremos y evite que los caseríos queden aislados ante cada incremento del caudal. La demanda surge mientras la población depende del despliegue temporal de vehículos militares.

En la zona, el crecimiento del río ya había sido advertido en oportunidades anteriores. Los vecinos señalaron que requieren una solución permanente para no exponerse a cruces en medio de una emergencia y para mantener la conexión con las áreas agrícolas.

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Mientras continúe el aumento del caudal, las autoridades mantienen la alerta en los sectores bajos de Tumbes. La estación hidrológica El Tigre continuará como uno de los puntos de referencia para vigilar la evolución del río y advertir a las poblaciones cercanas.