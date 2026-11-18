Aprende a descargar y configurar tu DNI Digital en tu smartphone con la aplicación Perú Pass. Te guiamos paso a paso para que tengas tu identidad digital segura y accesible. (Crédito: FB/RENIEC)

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentó este miércoles el Documento Nacional de Identidad Digital (DNId), una nueva modalidad que permite acreditar la identidad desde un teléfono móvil, con la misma validez legal y eficacia jurídica que el documento físico. La presentación estuvo a cargo de la jefa de la institución, Carmen Velarde.

El trámite es gratis para peruanos mayores de 18 años que cuenten con un DNI vigente, ya sea convencional o electrónico. El documento se descarga mediante la billetera digital Perú Pass, desde donde el titular puede consultar sus datos y compartir solo la información que se le solicite, sin exhibir el documento completo.

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Un teléfono móvil muestra la credencial del DNI digital junto al logotipo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú.

Requisitos técnicos para la descarga

Antes de iniciar el proceso, el usuario debe verificar que su celular cumpla con determinadas características técnicas. Según detalló Reniec, se requiere:

Sistema operativo Android 12 o superior, o iOS 16 o superior

Cámara de al menos 8 megapíxeles

200 MB de almacenamiento disponible

4 GB de memoria RAM como mínimo

Conexión estable a internet móvil

Además de Perú Pass, donde queda almacenado el DNId, es necesario instalar la aplicación ID Perú, que se utiliza para la verificación biométrica de identidad durante el proceso de activación.

Te explicamos paso a paso cómo obtener el nuevo DNI digital en Perú. Descubre cómo Reniec y las aplicaciones Peru Pass e ID Peru te permiten tener tu identidad segura en tu celular y controlar tus datos. (Canal N)

Paso a paso para obtener el DNI digital

Una vez instaladas ambas aplicaciones, el procedimiento para generar el documento consta de los siguientes pasos:

Abrir Perú Pass y crear un código de seguridad personal de seis dígitos

Seleccionar el botón “+”, elegir Reniec y escoger la opción “DNId – Titular”

Escanear el código MRZ, la franja ubicada en la parte posterior del DNI físico

Responder cinco preguntas de verificación o, en su defecto, confirmar la identidad con la huella dactilar

Realizar el reconocimiento facial a través de ID Perú, con el dispositivo a la altura de los ojos

Esperar la validación final, tras la cual el DNI digital queda habilitado en Perú Pass

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil promueve el nuevo DNI digital descargable mediante la aplicación móvil Perú Pass. (RENIEC)

Vigencia, uso y revocación del documento

El acceso a la credencial puede autorizarse posteriormente con el PIN creado durante la configuración o con herramientas biométricas del propio celular. El DNI digital tendrá una vigencia de un año y coexistirá con el DNI azul y el electrónico, sin reemplazarlos.

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Su uso es voluntario: ninguna entidad puede exigirlo como único medio de identificación ni rechazar la presentación del documento físico. Para que un tercero verifique los datos, debe ingresar al sitio Identidad Reniec, acceder a la sección de verificación y escanear el código QR que el titular genera desde Perú Pass.

En caso de pérdida o robo del celular, el usuario debe solicitar la revocación del DNId a través de la plataforma web de Reniec. Una vez completado ese trámite, puede descargar nuevamente el documento en otro dispositivo. Los padres, además, tienen la posibilidad de obtener el DNI digital de sus hijos menores de edad.

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Reniec presenta DNI Digital: ¿Cómo se descargará esta nueva forma de identificación?