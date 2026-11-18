Empresas de transporte público podrían aumentar el precio de sus pasajes tras reajuste tarifario de peajes. (Foto: Andina)

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El jefe de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, afirmó que más de 12 millones de personas usan el transporte público en Lima y Callao cada día y sostuvo que el costo de los pasajes representa una carga para los usuarios.

Hernández vinculó esa situación con la necesidad de ordenar el transporte público y recuperar la confianza de quienes se movilizan diariamente. Indicó que el sistema conserva un peso central en la ciudad, aunque su uso disminuyó frente al avance de autos particulares, motocicletas y scooters. Según explicó, esos medios son elegidos por personas que buscan evitar los problemas del servicio convencional.

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“Hoy día están viajando en Lima y Callao más de 12 millones de personas en transporte público, no autos, no motos, no scooters, solo transporte público”, señaló el titular de la ATU en entrevista con Exitosa Noticias.

La cifra, de acuerdo con Hernández, considera únicamente a quienes emplean buses, corredores, trenes y otros servicios colectivos para sus desplazamientos. “Un ciudadano está pagando más caro que un europeo el pasaje”, agregó.

La autoridad señaló que los operadores afrontaron durante años autorizaciones con una vigencia de seis meses. A su juicio, ese plazo impedía planificar la renovación de flotas y solicitar créditos.

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“¿Cómo un operador iba a comprar un bus que vale entre 80 y 120 mil dólares si su título habilitante, su permiso de circulación, era de seis meses?”, cuestionó Hernández.

El jefe de la ATU indicó que un vehículo puede costar entre USD 80 mil y USD 120 mil. Por ello, afirmó que ningún banco prestaría ese monto sin una autorización que ofreciera continuidad al negocio. Hernández recordó que el esquema de permisos de corta duración se mantuvo desde 2003. Añadió que en 2025 la entidad retomó la entrega de títulos habilitantes para operadores.

Choferes que no cumplan con medio pasaje podrán ser sancionados. Mientras que sin la empresa no entrega información de los conductores que no cumplen con el caso podrían suspenderse su operatividad| GOB.

Adenda definirá el futuro de los operadores del Metropolitano

La discusión sobre las tarifas aparece mientras el Metropolitano cumple 16 años de operaciones. Hernández explicó que las concesiones se encuentran bajo una adenda estructural, procedimiento iniciado en abril de 2025 para resolver diferencias entre el Estado y los operadores. El resultado podría definir la continuidad de las compañías actuales o la llegada de nuevos concesionarios.

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El funcionario afirmó que el proyecto original conectó Matellini con Naranjal, aunque el contrato contemplaba una extensión hasta Chimpu Ocllo. “El proyecto del Metropolitano que inicia Andrade y lo terminó implementando Castañeda fue la vía entre Matellini-Naranjal y creo que todos lo hemos visto, es una construcción sólida que estaba en el modelo, pero el contrato no decía eso, decía que ese sistema debía llegar a Chimpu Ocllo”, señaló.

Según Hernández, las controversias surgidas por esa obra llegaron a procesos judiciales que el Estado perdió. La adenda estructural busca cerrar esas divergencias en un documento.

“La adenda estructural significa que las divergencias que hemos tenido las estamos cerrando en un documento, y ese documento se firma o se termina la concesión y tenemos que pasar a otro operador”, manifestó.

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Hernández precisó que el contrato fijó 12 años de operación, frente a los 15 años previstos por la norma. La evaluación contempla si las empresas continuarán o si la ATU convocará a otros operadores. También mencionó inversiones pendientes en estaciones, puertas funcionales, iluminación, semáforos e infraestructura vial para el Metropolitano.