Efectivos de la Policía de Carreteras auxiliaron a una mujer que dio a luz al interior de un vehículo en la ruta Chupaca-Yauyos, en la región Junín. Tras el alumbramiento en la vía pública, personal del SAMU llegó al lugar para estabilizar a la madre y a su recién nacido, coordinando su posterior traslado en ambulancia hacia el centro de salud de Chupaca para su respectiva atención médica. Fuente: TV Perú Noticias

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Una mujer de 42 años dio a luz en plena carretera de Junín, luego de que las circunstancias le impidieran llegar a tiempo a un establecimiento de salud. La emergencia ocurrió a la altura del kilómetro 277 de la ruta Chupaca-Yauyos, donde tres efectivos de la Policía de Carreteras intervinieron para asistirla durante el alumbramiento y ayudarla hasta la llegada del personal médico.

Los agentes Luis Vila, Miguel Chávez y Bladimir Cárdenas se encontraron frente a una situación que requería atención inmediata. Ante el nacimiento inminente, los policías auxiliaron a la gestante en plena vía y coordinaron el apoyo de los servicios de emergencia para garantizar que tanto ella como su bebé recibieran atención especializada.

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Después del parto, llegó el personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), cuyos profesionales evaluaron a ambos pacientes y consiguieron estabilizarlos. Una ambulancia los trasladó al centro de salud de Chupaca, donde quedaron bajo observación médica. Según la información difundida por TV Perú Noticias, la madre y el recién nacido se encontraban en condición estable.

Policías de carreteras y personal de salud atienden a una mujer y a su bebé tras un parto ocurrido en la ruta Chupaca-Yauyos, en el departamento de Junín. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

Tres policías auxiliaron a la gestante durante el parto en la ruta Chupaca-Yauyos

La emergencia se registró en el kilómetro 277 de la carretera Chupaca-Yauyos, en la región Junín. La mujer, de 42 años, necesitó asistencia durante el nacimiento de su hijo, pues no logró llegar a tiempo a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

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En medio de esta situación, los efectivos de la Policía de Carreteras Luis Vila, Miguel Chávez y Bladimir Cárdenas intervinieron para ayudarla. Los agentes brindaron asistencia durante el alumbramiento y permanecieron junto a la gestante mientras se organizaba la llegada de profesionales de salud.

La intervención permitió atender a la mujer en un momento crítico, mientras se coordinaba el apoyo necesario para continuar con los cuidados posteriores al nacimiento. Los policías también gestionaron la presencia del SAMU, con el objetivo de que la madre y el bebé recibieran evaluación médica.

Personal de salud atiende a un recién nacido y a su madre tras un alumbramiento de emergencia en la ruta Chupaca-Yauyos, en la región Junín. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

El caso ocurrió en una vía de comunicación de la provincia de Chupaca, donde la emergencia obligó a brindar asistencia fuera de un establecimiento sanitario. Tras el nacimiento, la prioridad fue garantizar la atención de ambos pacientes y su traslado a un centro de salud.

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SAMU estabilizó a la madre y al recién nacido antes de trasladarlos

Luego de la coordinación realizada por los policías, el personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia acudió para atender a la mujer y al bebé. Los profesionales de salud evaluaron sus condiciones y consiguieron estabilizarlos antes de iniciar el traslado.

Una ambulancia llevó a ambos al centro de salud de Chupaca, donde quedaron bajo observación médica. La atención permitió que la madre y su hijo continuaran recibiendo cuidados después del parto ocurrido en plena carretera.

De acuerdo con el reporte televisivo, los dos se encontraban estables luego de la intervención. No se brindaron mayores detalles sobre la evolución médica de la mujer ni del recién nacido, aunque ambos permanecieron bajo supervisión del personal sanitario.

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Personal del SAMU y agentes policiales asisten a una madre y a su recién nacido en la carretera Chupaca-Yauyos tras un parto de emergencia. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

La emergencia requirió la coordinación entre los efectivos policiales y los profesionales del SAMU. Mientras los primeros auxiliaron a la gestante durante el alumbramiento, el equipo médico se encargó de estabilizarla junto con su hijo y trasladarlos al establecimiento de salud.

Números de emergencia en el Perú

Ante una situación que requiera atención inmediata, los ciudadanos pueden comunicarse con las centrales de emergencia disponibles en el país. Estos son algunos de los principales números:

105: Central policial.

110: Policía de Carreteras.

107: EsSalud a nivel nacional.

113: Infosalud.

115: Defensa Civil.

116: Compañía General de Bomberos Voluntarios del Perú.

100: Línea de atención para casos de Línea de atención para casos de violencia familiar y sexual

También está disponible el número (01) 411-8000, opción 6, para la atención de EsSalud a mujeres víctimas de violencia y su entorno familiar.