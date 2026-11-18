El zaguero argentino denunció que Sebastián Domínguez lo excluyó de los trabajos tácticos tras el torneo Apertura, una situación que derivó en la rescisión de su contrato con el club cusqueño (Deportivo Garcilaso)

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El defensor central Horacio Benincasa habló públicamente sobre su salida de Deportivo Garcilaso a mitad de la temporada 2026. El argentino de 32 años, quien disputó casi la totalidad de los partidos del torneo Apertura bajo las órdenes de Sebastián Domínguez, reveló que fue marginado de las prácticas tácticas sin recibir una justificación convincente.

La situación lo llevó a rescindir su vínculo con el club cusqueño tras una serie de episodios que consideró injustos.

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Una decisión que lo tomó por sorpresa

El defensor aseguró que no esperaba quedar fuera de los planes de Sebastián Domínguez después de haber disputado casi todo el Apertura. Además, explicó que sus razones familiares lo llevaron a intentar continuar en Cusco. (Deportivo Garcilaso)

Al regreso de las vacaciones, Domínguez le comunicó que no contaría con él para la siguiente etapa. El jugador admitió que el anuncio lo tomó desprevenido. “Fue un baldazo para mí, no me lo esperé para nada”, señaló Benincasa en el programa ‘Mano a Mano’. Dado que había participado en casi todos los encuentros del certamen anterior, no había señales previas que anticiparan esa determinación.

En ese momento, el defensor le planteó al entrenador su deseo de permanecer en el club. Las razones eran principalmente familiares: su hija había sido trasladada del colegio en Piura al de Cusco, y un nuevo cambio a mitad de año representaba una complicación adicional. “Ya no decido por mí, sino en familia”, explicó. Además, argumentó que su continuidad en el equipo era la mejor carta de presentación ante otros clubes: si no estaba en actividad, difícilmente los interesados sabrían que podía salir.

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Domínguez aceptó en un principio que se quedara, pero la convivencia dentro del plantel derivó en situaciones que Benincasa describió como incómodas e injustas.

Marginado en los entrenamientos

La falta de comunicación fue uno de los aspectos que más incomodó al futbolista durante sus últimos días en Deportivo Garcilaso. Aunque aceptaba que el técnico prescindiera de él, cuestionó que nunca le explicara los motivos (Deportivo Garcilaso)

El punto de quiebre llegó durante las prácticas. Benincasa contó que al inicio de cada sesión entrenaba junto al grupo, pero en cuanto comenzaban los trabajos de 11 contra 11, quedaba afuera del campo. “Corría por fuera”, precisó. Para el defensor, esa dinámica era inequitativa: si ya no iba a ser titular, al menos podía ocupar el lugar de cuarto central en los ejercicios colectivos. “Podía ser el cuarto en un partido once contra once”, sostuvo.

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Cuando le preguntó al técnico por qué había pasado de ser titular a no tener ni ese rol en los entrenamientos, la respuesta fue escueta. “Decisiones, me dijo”, recordó Benincasa. El jugador reconoció que era la primera vez en su carrera que vivía algo así, y aclaró que no cuestionaba el derecho del entrenador a prescindir de un futbolista. Lo que le resultó difícil de aceptar fue la falta de transparencia: “Nunca pudimos hablarlo exactamente porque no fue sincero conmigo”.

El defensor valoró el respaldo que le brindó el plantel durante ese período, pero precisamente por eso prefirió no prolongar la situación. No quería que su presencia generara divisiones internas. “Donde no te quieren, mejor salir”, resumió.

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El argumento del canterano y la decisión final

Benincasa reconoció que nunca encontró una explicación definitiva sobre su marginación, aunque descartó guardar rencor hacia Domínguez. Para el argentino, el problema estuvo en la falta de una conversación sincera antes de su partida. (Deportivo Garcilaso)

Uno de los elementos que más llamó la atención de Benincasa fue que Domínguez no incorporó a otro defensor central tras su salida. El técnico le había explicado que quería promover a un juvenil de la reserva, un prospecto con proyección para el club. Benincasa dijo entender esa lógica, pero también barajó otra hipótesis: que el cuerpo técnico necesitara liberar su presupuesto para otros movimientos. En ese contexto mencionó la operación de Agustín Graneros, quien finalmente fue a Riestra. “Tal vez necesitaban el presupuesto mío para traer... no sé, estoy buscando una explicación”, admitió.

El defensor le pidió al entrenador un margen de tiempo para conseguir un nuevo destino antes de irse. Domínguez volvió a insistir en su partida. Fue en ese momento cuando Benincasa tomó la decisión definitiva. “Al final me pidió una vez más que me fuera y ahí ya decidí irme”, afirmó.

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A pesar del desenlace, el jugador no guardó rencor hacia el técnico. Reconoció que Domínguez tiene condiciones para el trabajo en el banco, que su cuerpo técnico funciona bien y que los resultados no siempre acompañaron la calidad del trabajo realizado. La relación personal entre ambos, según describió, había sido buena durante todo el Apertura. Lo que se quebró, en su visión, fue la comunicación: el espacio para una conversación franca que nunca llegó a producirse.