Carabayllo, Jesús María, La Molina y Santiago de Surco figuran entre las jurisdicciones con mayores registros. Los indicadores muestran diferencias entre la temperatura medida y el calor que percibe la población.

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Las altas temperaturas continúan en Lima Metropolitana y afectan a distintos sectores de la capital. Los registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) muestran valores superiores a los 30 °C en varios distritos, mientras que la sensación térmica supera esas cifras durante las horas centrales del día.

Las condiciones de calor presentan diferencias entre los distritos de Lima Norte, Lima Este y Lima Centro. Carabayllo figura entre las jurisdicciones con mayor temperatura, mientras que Jesús María registra uno de los valores más elevados de sensación térmica.

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El incremento del calor también se refleja en los indicadores de sensación térmica, que alcanzan niveles próximos a los 35 °C desde el mediodía. Esta diferencia resulta importante para interpretar las condiciones que experimentan los habitantes, ya que ambos indicadores representan mediciones distintas.

Los mapas difundidos por el Senamhi permiten identificar las zonas con mayores registros y comparar las condiciones meteorológicas en diferentes puntos de la capital. Entre los distritos incluidos aparecen Carabayllo, San Juan de Lurigancho, La Molina, Ate, San Borja y Santiago de Surco.

Carabayllo registra la temperatura más alta de Lima Metropolitana

De acuerdo con los mapas del Senamhi, Carabayllo presenta el mayor registro de temperatura, con 31,2 °C. Le siguen La Molina, con 30,7 °C; Jesús María, con 30,4 °C, y Santiago de Surco, con 30 °C.

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Otros distritos también superan los 29 °C. San Martín de Porres registra 29,9 °C, San Juan de Lurigancho alcanza los 29,6 °C, Ate llega a 29,5 °C y San Borja presenta 29,4 °C.

En Santa Anita, la temperatura llega a 28,9 °C, mientras que Lurigancho registra 28,7 °C. Villa María del Triunfo presenta 28,6 °C y la zona de Chosica, dentro de Lurigancho, alcanza los 28,4 °C.

Sensación térmica alcanza los 35 °C en Jesús María

Los mapas meteorológicos muestran que Carabayllo alcanza los 31,2 °C, mientras Jesús María registra 35 °C de sensación térmica. La Molina y Santiago de Surco también presentan valores elevados.

El segundo mapa del Senamhi muestra valores superiores a los registrados en la medición de temperatura. Jesús María presenta la sensación térmica más elevada, con 35 °C, seguido de La Molina, con 34 °C.

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Carabayllo y Santiago de Surco registran 33 °C, mientras que San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y San Borja alcanzan los 32 °C. En Santa Anita y Villa María del Triunfo, el indicador llega a los 31 °C.

Por su parte, Lurigancho registra 31 °C de sensación térmica, mientras que la zona de Chosica presenta 29 °C. Estas cifras muestran que la percepción del calor no coincide necesariamente con la temperatura medida en cada distrito.

Senamhi diferencia temperatura y sensación térmica en sus mapas

Peatones transitan bajo el sol con sombrillas y botellas de agua en una calle concurrida de Lima ante el aumento de la temperatura reportado por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros difundidos por el Senamhi corresponden a dos indicadores meteorológicos distintos. La temperatura representa el valor medido en cada estación, mientras que la sensación térmica expresa cómo se perciben las condiciones ambientales.

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Esta distinción permite comprender por qué Jesús María registra 30,4 °C de temperatura, pero alcanza los 35 °C de sensación térmica. Una diferencia similar aparece en La Molina, donde los indicadores llegan a 30,7 °C y 34 °C, respectivamente.

Temperatura por distrito