El extremo que está en la mira de Alianza Lima para la temporada 2027: ¿De quién se trata?

El extremo formado en la cantera crema acumula seis goles en la temporada, participó en cuatro amistosos con la Bicolor y tiene contrato hasta 2027: tres datos que complican y encarecen cualquier negociación. (Alianza Lima)

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Piero Magallanes atraviesa el mejor momento de su carrera. El extremo derecho de Sport Huancayo sumó minutos con la selección peruana durante la gira de amistosos en Estados Unidos y, antes de que el año termine, su nombre ya circula con fuerza en los despachos del fútbol peruano.

El más interesado en asegurar sus servicios para la temporada 2027 de la Liga 1 es Alianza Lima, que lo monitorea partido a partido en el Torneo Clausura.

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Sin embargo, el conjunto blanquiazul no es el único que lo pretende: el extremo huancaíno se convirtió en uno de los nombres más codiciados del mercado local, con varios clubes sentados a la mesa antes de que suene el pitazo final de la temporada.

El seguimiento íntimo y lo que reveló la prensa

Alianza Lima empezó a evaluar alternativas para reforzar su plantel de cara a 2027 y Piero Magallanes aparece entre los nombres bajo seguimiento. El extremo de Sport Huancayo también despierta interés de otros clubes del torneo local. (Alianza Lima)

El periodista José Varela fue el primero en encender la mecha. En el programa Modo Fútbol de Linkeados, el comunicador confirmó que el cuadro victoriano monitorea con atención el desempeño del atacante en la recta final del Clausura, con la intención de incorporarlo al plantel para el próximo año.

“Hay otro futbolista en observación y al que le están siguiendo de cerca el desempeño en la Liga 1: de hecho, fue convocado por Mano Menezes a la selección. Es extremo derecho, me refiero a Piero Magallanes. Es un jugador que interesa en Alianza y lo vienen siguiendo, así que seguramente en el transcurso de las semanas se irá conociendo algo más”, afirmó Varela.

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El mismo periodista amplió el panorama en el programa Fútbol Champán, donde detalló que las conversaciones ya comenzaron, aunque sin acuerdos cerrados. “Se han sentado con Magallanes, pero Magallanes se ha sentado con medio mundo. Tengo entendido que el arquero de Comerciantes Unidos, con Matías Córdova, tengo entendido que con Saba había un interés, pero hay un problema que apareció Montenegro, pero igual lo tienen conversado o mapeado. Arrasco también lo tienen ahí”, precisó.

Además de Magallanes, los nombres que La Victoria tiene en carpeta para el mercado de enero son el arquero Matías Córdova, de 24 años, figura indiscutida en Comerciantes Unidos de Cutervo; el lateral Emilio Saba, de Sport Boys; y el mediocampista Mauricio Arrasco, de FC Cajamarca, quien precisamente dejó Alianza a finales de 2025 para sumarse al recién ascendido cuadro norteño. La urgencia en el arco tiene una razón concreta: la salida de Guillermo Viscarra y el cuestionado nivel de Alejandro Duarte obligan a la dirigencia a buscar una solución de fondo en esa posición.

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Números que justifican el interés

La convocatoria de Mano Menezes representó un impulso para Piero Magallanes, quien sumó minutos en los amistosos internacionales de Perú. Su entrenador en Sport Huancayo destacó su crecimiento y aseguró que todavía tiene margen para seguir mejorando. (Selección Peruana)

Los datos respaldan la atención que genera Magallanes. En el Torneo Apertura 2026, el extremo disputó 14 de los 17 encuentros posibles con el Rojo Matador y convirtió tres goles. En el Clausura, participó en los 12 partidos jugados hasta la fecha y ya suma otros tres tantos, con cinco jornadas todavía por delante. En total, acumula cuatro goles y dos asistencias en la temporada, cifras que lo ubican entre los atacantes más productivos del torneo local.

Su entrenador en Huancayo, el uruguayo Richard Pellejero, no escatimó elogios al momento de evaluarlo. “Creo que lo entendió. Piero ha crecido mucho, escucha y, para mí, no tiene techo. Su convocatoria a la selección representa un impulso anímico para él, pero también para todo el plantel”, declaró el técnico.

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El propio Magallanes reconoció que la experiencia con la Bicolor le dejó sensaciones encontradas. “Ser convocado es una alegría para mí. Siento que puedo dar más, no jugué mal, creo que lo hice regular. No estoy del todo conforme con mi rendimiento”, expresó el atacante en declaraciones a Fútbol Como Cancha. También analizó los amistosos del equipo nacional: “Creo que nuestro rival más complicado fue Estados Unidos. Fueron más directos, presionaban más alto y no nos dejaban jugar. Tenemos que estar mejor físicamente, hubo partidos que nos quedamos muy atrás y nos desgastábamos”.

Un recorrido largo antes del salto

Desde sus primeros años en las divisiones menores de Universitario hasta su consolidación en Sport Huancayo, Piero Magallanes construyó una trayectoria que hoy lo coloca en el radar de Alianza Lima para la temporada 2027. (Universitario de Deportes)

La trayectoria de Magallanes no fue lineal. Formado en las divisiones menores de Universitario de Deportes, el atacante integró el equipo reserva crema entre 2019 y 2021, pero la falta de oportunidades en el primer plantel lo llevó a buscar minutos en otro lado. En 2022 recaló en Unión Huaral, donde comenzó a construir el perfil que hoy lo hace atractivo para los equipos grandes. Luego pasó por Comerciantes Unidos, donde su regularidad le abrió las puertas de Sport Huancayo en 2025.

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Magallanes tiene contrato vigente con el conjunto huancaíno hasta finales de 2027, lo que obliga a Alianza Lima a sentarse a negociar con el club por el pase del jugador. La misma situación aplica para Córdova, también atado a Comerciantes Unidos hasta esa fecha.

En las próximas semanas, con el Clausura avanzando hacia su definición, se sabrá si las conversaciones que ya empezaron derivan en algo concreto o si el extremo sigue su camino en la Ciudad Incontrastable.