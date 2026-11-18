Magaly Medina analizó el anuncio y señaló que las declaraciones de la modelo podrían indicar la llegada de un nuevo integrante. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Un difícil momento atraviesa Ivana Yturbe luego de denunciar el robo de algunas de las joyas más importantes de su vida personal. La modelo e influencer utilizó sus redes sociales para comunicar que fue víctima de un hecho que afectó directamente a los recuerdos que conserva de su relación con el futbolista Beto Da Silva, con quien lleva cinco años de matrimonio.

Entre las pertenencias sustraídas se encuentran sus anillos de compromiso, matrimonio y aniversario, piezas que representan distintas etapas de su historia sentimental y cuyo valor, según explicó, va mucho más allá del dinero.

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Roban los anillos de matrimonio y compromiso de Ivana Yturbe: modelo pide ayuda para recuperar sus recuerdos con Beto Da Silva. Captura: IG.

La noticia fue compartida por la propia exchica reality mediante una historia de Instagram, donde expresó su tristeza por lo ocurrido y solicitó la colaboración de sus seguidores para intentar recuperar las joyas. Su mensaje dejó en evidencia el impacto emocional que le produjo perder objetos que había conservado durante años y que estaban relacionados con momentos importantes de su vida junto al padre de su hija.

Roban los anillos de matrimonio y compromiso de Ivana Yturbe: modelo pide ayuda para recuperar sus recuerdos con Beto Da Silva. Captura: IG.

Lejos de tratarse únicamente de accesorios o piezas de valor económico, los anillos tienen un significado especial para la pareja. Cada uno está vinculado a una etapa de su relación: desde el compromiso y la decisión de unir sus vidas en matrimonio hasta la celebración de un nuevo aniversario. Por ello, la desaparición de estas pertenencias representa para Ivana una pérdida difícil de afrontar.

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“Gente, me pasó algo horrible. Se robaron mi anillo de matri, compromiso y aniversario junto con otros anillos. Estoy demasiado triste”, manifestó la modelo en su publicación, con la que dio a conocer públicamente lo sucedido.

Roban los anillos de matrimonio y compromiso de Ivana Yturbe: modelo pide ayuda para recuperar sus recuerdos con Beto Da Silva. Captura: IG.

Aunque no brindó mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el robo, ni precisó el lugar donde desaparecieron las joyas, sí quiso dejar constancia de cuáles eran las piezas que necesitaba recuperar. La publicación estuvo acompañada de una fotografía de los anillos sustraídos, con la intención de facilitar su identificación en caso de que alguien los encuentre o tenga información sobre su posible comercialización.

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Roban los anillos de matrimonio y compromiso de Ivana Yturbe: modelo pide ayuda para recuperar sus recuerdos con Beto Da Silva. Captura: IG.

Ivana Yturbe pide ayuda para recuperar sus anillos robados

Tras comunicar el robo, Ivana Yturbe hizo un llamado a sus seguidores para que estén atentos ante cualquier situación sospechosa relacionada con las joyas. Su principal preocupación es que las piezas puedan terminar en manos de terceros que intenten venderlas sin conocer, o sin importarles, la historia que existe detrás de ellas.

La modelo pidió que, si alguien recibe una oferta de venta de los anillos o reconoce las piezas en alguna publicación, se comunique directamente con ella. Su solicitud no estuvo limitada a recibir información sobre su posible ubicación, pues también dejó abierta la posibilidad de negociar para conseguir que regresen a sus manos.

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En ese sentido, la influencer expresó que estaría dispuesta incluso a pagar por recuperarlas, debido al significado que tienen tanto para ella como para su esposo. Se trata de recuerdos que acompañaron momentos importantes de su matrimonio y que no pueden reemplazarse simplemente adquiriendo otras joyas.

Roban los anillos de matrimonio y compromiso de Ivana Yturbe: modelo pide ayuda para recuperar sus recuerdos con Beto Da Silva. Captura: IG.

“Si alguien se los ofrece, por favor me escriben, así sea para recompra tiene demasiado valor sentimental para mí y Beto”, agregó en su mensaje.

La fotografía que acompañó su denuncia también cumple un papel importante en este pedido. Al mostrar las piezas, la modelo busca que sus seguidores puedan reconocerlas si llegan a encontrarse con una oferta de características similares. De esta manera, convirtió sus plataformas digitales en un canal para difundir la información y ampliar las posibilidades de obtener alguna pista sobre el paradero de las joyas.

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Roban los anillos de matrimonio y compromiso de Ivana Yturbe: modelo pide ayuda para recuperar sus recuerdos con Beto Da Silva. Captura: IG.

Los anillos representan cinco años de matrimonio con Beto Da Silva

La pérdida adquiere una dimensión especial por la relación que existe entre las joyas y la historia sentimental de Ivana Yturbe y Beto Da Silva. La pareja lleva cinco años de matrimonio y ha compartido diferentes etapas de su vida personal, por lo que los anillos representan recuerdos asociados a decisiones y celebraciones que marcaron su camino juntos.

El anillo de compromiso está relacionado con el momento en que ambos decidieron dar un paso importante en su relación. La alianza matrimonial, por su parte, simboliza la unión que formalizaron como esposos, mientras que el anillo de aniversario guarda el recuerdo de una celebración posterior de su vida en pareja.

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Roban los anillos de matrimonio y compromiso de Ivana Yturbe: modelo pide ayuda para recuperar sus recuerdos con Beto Da Silva. Captura: IG.