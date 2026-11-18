Una línea luminosa conecta documentos, medallas, la bandera del Perú y un casco de bombero para ilustrar las efemérides nacionales del 18 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El calendario peruano reúne el 18 de noviembre hechos vinculados con levantamientos contra el poder colonial, disputas institucionales de los primeros años republicanos, campañas militares y una tragedia aérea reciente. Entre ellos figura la colisión del vuelo 2213 de LATAM Perú con un camión de bomberos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ocurrida en 2022 y que dejó tres integrantes de la brigada aeroportuaria fallecidos.

El accidente ocurrió cuando el avión, que tenía como destino Juliaca, iniciaba su despegue en la pista principal. La aeronave impactó contra un vehículo de los bomberos que cruzaba el área operacional. Dos bomberos murieron el mismo 18 de noviembre de 2022 y un tercero, que había quedado gravemente herido, falleció en 2023 como consecuencia de las lesiones sufridas.

PUBLICIDAD

La emergencia expuso fallas en la coordinación entre los equipos que operan en el aeropuerto y abrió una investigación sobre las comunicaciones previas al ingreso del camión a la pista. En 2023, la circulación de un video con conversaciones atribuidas a controladores aéreos generó cuestionamientos sobre el manejo de las actuaciones internas. El caso mantuvo bajo análisis los protocolos de seguridad y el intercambio de información entre la torre de control, los servicios de emergencia y las aeronaves.

Tres cascos de bombero sobre una plataforma metálica rinden homenaje a las víctimas del accidente aeronáutico de 2022 junto a un vehículo de emergencia y un avión de LATAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sangarará consolidó la rebelión encabezada por Túpac Amaru II en 1780

El 18 de noviembre de 1780, Túpac Amaru II obtuvo una victoria militar en Sangarará, en la actual región de Cusco. La batalla formó parte de la Gran Rebelión iniciada semanas antes por José Gabriel Condorcanqui contra los abusos del sistema colonial, entre ellos la mita, los repartos forzosos y las cargas que afectaban a las poblaciones indígenas.

PUBLICIDAD

Las fuerzas rebeldes, integradas por indígenas, mestizos y otros sectores descontentos, cercaron a las tropas realistas que se habían replegado en la iglesia del poblado. Las estimaciones sobre la cantidad de combatientes y las bajas varían según los registros históricos, aunque diversas reconstrucciones sitúan al contingente de Túpac Amaru II en alrededor de 6.000 hombres y señalan que cientos de realistas murieron durante el enfrentamiento.

La explosión de la pólvora almacenada dentro del templo agravó la derrota de las fuerzas coloniales. La victoria fortaleció la expansión inicial del movimiento y dio mayor alcance a una rebelión que se extendió por el sur del virreinato del Perú y el Alto Perú. Pese a ese triunfo, la ofensiva insurgente enfrentó después la respuesta militar de las autoridades españolas, que capturaron y ejecutaron a Túpac Amaru II en mayo de 1781.

PUBLICIDAD

La ejecución de Túpac Amaru II en Cusco marcó uno de los episodios más decisivos de la resistencia indígena y convirtió su figura en símbolo permanente de lucha y justicia social en el Perú. (Imagen Generada por IA)

La Constitución de 1823 y la muerte de Gamarra reflejan las tensiones de la república inicial

El 18 de noviembre también se vincula con la trayectoria de José Bernardo de Tagle, conocido como marqués de Torre Tagle. En 1823, el Congreso lo ratificó como presidente constitucional en el contexto de la primera Carta Magna del país, promulgada el 12 de noviembre de ese año. El texto, de orientación liberal, organizó los poderes del nuevo Estado cuando la guerra de independencia aún no había concluido.

José Bernardo de Tagle, segundo presidente del Perú. (afsdp.org.pe)

La situación política era inestable. Torre Tagle ejercía la presidencia, pero Simón Bolívar recibió facultades militares y políticas extraordinarias para conducir la campaña contra las fuerzas españolas. El Congreso le otorgó esa autoridad en septiembre de 1823, una decisión que concentró poder en el jefe militar y redujo el margen de acción del gobierno constitucional durante una etapa decisiva para la independencia peruana.

PUBLICIDAD

Otra fecha asociada al 18 de noviembre es la muerte de Agustín Gamarra, ocurrida en 1841 durante la batalla de Ingavi, en Bolivia. Gamarra había ocupado la presidencia en dos períodos, entre 1829 y 1833, y entre 1839 y 1841. Se opuso a la Confederación Perú-Boliviana y respaldó la campaña restauradora que venció a ese proyecto político en la batalla de Yungay de 1839. Dos años después, ya reelegido, encabezó una incursión militar en Bolivia y murió en combate.

Agustín Gamarra, destacado militar y presidente del Perú en dos ocasiones, nació el 27 de agosto de 1785, dejando una marca indeleble en la historia del país. (BNP)

La ONU fijó el 18 de noviembre como jornada contra la explotación y la violencia sexual infantil

Desde 2022, el 18 de noviembre también corresponde al Día Mundial para la Prevención y la Sanación de la Explotación, el Abuso y la Violencia Sexuales contra los Niños. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la conmemoración para visibilizar las consecuencias de estas agresiones y promover medidas de prevención, atención y reparación para las víctimas y sobrevivientes.

PUBLICIDAD

La resolución llama a los Estados, organismos internacionales y organizaciones civiles a reforzar la protección de niños y adolescentes. La jornada busca, además, combatir el estigma que afecta a quienes denuncian violencia sexual, facilitar el acceso a la justicia y garantizar servicios de salud, acompañamiento psicológico y reparación adecuados para las personas afectadas.

La fecha se relaciona con los compromisos de la Agenda 2030, que incluye la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia. La conmemoración plantea que la respuesta debe abarcar la prevención en hogares, escuelas, comunidades e instituciones, junto con mecanismos de denuncia que protejan a las víctimas y permitan investigar los hechos sin revictimización.

PUBLICIDAD

Un lazo amarillo y una mochila escolar descansan en una sala presidida por el emblema de las Naciones Unidas, en alusión a las iniciativas de cuidado y memoria infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A cuatro años de la colisión que dejó tres bomberos fallecidos en el aeropuerto Jorge Chávez

El 18 de noviembre se cumplirán cuatro años de la colisión entre el vuelo 2213 de LATAM Perú y un camión de bomberos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un accidente que dejó tres integrantes de la brigada aeroportuaria muertos.

Un accidente trágico en el Aeropuerto Jorge Chávez, involucrando un vuelo de LATAM y bomberos, reflejó fallos organizativos y provocó una profunda revisión de procedimientos de seguridad aérea. (Andina)

El avión tenía como destino Juliaca e iniciaba el despegue por la pista principal cuando impactó contra el vehículo de emergencia, que cruzaba el área operacional. Dos bomberos fallecieron el mismo 18 de noviembre de 2022.

Autoridades de Latam esperan que se realicen las investigaciones correspondientes para conocer el origen del accidente que terminó con la vida de dos bomberos.

Un tercer integrante de la brigada sufrió heridas graves durante el choque y murió en 2023 a causa de las lesiones. El caso quedó asociado a una revisión de las condiciones en que el camión ingresó a la pista mientras la aeronave se preparaba para despegar.

PUBLICIDAD

Accidente de Latam: Sport Boys lamentó fallecimiento de Nicolás Santa Gadea y recordó su paso por el club

La emergencia expuso fallas en la coordinación entre la torre de control, los servicios de emergencia y las aeronaves. En 2023, la difusión de un video con conversaciones atribuidas a controladores aéreos abrió cuestionamientos sobre las actuaciones internas y mantuvo bajo análisis los protocolos de seguridad del aeropuerto.