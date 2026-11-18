El 'Toro' habló de la chance de que la 'Culebra' vuelva a Alianza Lima, aunque también lo pidió para Universitario. (Video: Desmarcados)

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André Carrillo mantiene abierto su futuro mientras juega en Corinthians de Brasil y vuelve a aparecer en las conversaciones sobre la Liga 1. El futbolista peruano, uno de los de mayor experiencia de su generación, ha sido vinculado en los últimos años con un retorno al país, sobre todo para vestir otra vez la camiseta de Alianza Lima.

Mauro Cantoro evaluó esa posibilidad desde una mirada favorable para el campeonato nacional, aunque dejó claro que también le gustaría verlo en Universitario de Deportes. “¿Positiva la llegada de Carrillo a Alianza Lima? Sí, hermoso. Ya está identificado, pero para mí puede jugar en la ‘U’, me encantaría”, sostuvo en el programa de YouTube, Desmarcados.

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El exfutbolista valoró la personalidad de la ‘Culebra’ y su disposición para expresarse ante la prensa. “Me cae bien como pibe porque no le importa nada, declara lo que tiene ganas, habla. Me gusta. Un jugador así realza el torneo, lo jerarquiza la verdad”, afirmó.

André Carrillo juega en Corinthians con la estrella holandesa, Memphis Depay. - créditos: Difusión

El ‘Toro’ también situó la discusión en el plano futbolístico. A su juicio, André Carrillo puede aportar tanto por las bandas como en posiciones interiores, una variante que mostró durante etapas anteriores de su carrera. “¿En la ‘U’ encajaría bien? Como jugador sí. A mí me gustaba esa versión, por fuera y después por dentro. ¿Ya no podría desbordar en la Liga 1? Tiene esa picardía, no sé”, señaló.

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Eso sí, para el exatacante argentino, una opción en Colombia o Argentina exigiría una respuesta física inmediata de parte del jugador. “Ahí tiene que correr y jugar. Tiene que seguir jugando, no es joda”, expresó.

La advertencia de Mauro Cantoro a André Carrillo

El elogio de Mauro Cantoro no evitó una advertencia sobre las exigencias que enfrentan los futbolistas peruanos que vuelven al medio local después de competir en el exterior. “Hay que entender que este tipo de jugadores como Carrillo, Yotún, el ‘Loco’ Vargas, depende de ellos. No es que lo hacen porque la liga los supera. Es por ellos, si no se cuidan, no juegas, es muy difícil”, manifestó.

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El exadministrador de Universitario de Deportes contó que llamó al peruano cuando terminaba su vínculo en Arabia Saudita y recibió un acuerdo verbal inmediato, pero el técnico Fabián Bustos cortó el plan (Hablemos de MAX)

El exfutbolista de 50 años fue más directo al imaginar un regreso sin el nivel de exigencia necesario. “Si viene Carrillo a jugar acá así displicente, no va a pasar”, advirtió al referirse a la importancia de la disciplina deportiva.

Como ejemplo, mencionó a Yoshimar Yotún, quien regresó al fútbol peruano para jugar en Sporting Cristal tras su paso por el extranjero. “El mejor ejemplo de este tipo de jugadores que vienen de afuera es Yotún. ¿Al comienzo no la tuvo fácil? Todo tiene un proceso”, indicó sobre el proceso de adaptación que le costó a ‘Yoshi’ para ahora brillar en el cuadro ‘celeste’.

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La observación de Cantoro abre una discusión que acompaña cada versión sobre el retorno de Carrillo. El mediocampista tendría que definir no solo el club en el que continuará su carrera, sino también las condiciones que le permitan competir con regularidad.

Mano Menezes ha seguido confiando en André Carillo para la selección peruana. - créditos: Difusión.

El contrato de André Carrillo en Corinthians

André Carrillo tiene contrato con Corinthians hasta el 31 de diciembre de 2026. El vínculo lo ubica ante una definición próxima sobre su continuidad en el fútbol brasileño.

El peruano llegó al club paulista en setiembre de 2024. No obstante, el jugador de 35 años cuenta con pocas posibilidades de permanecer en el plantel para la temporada 2027 debido a una renovación interna en el plantel por parte de la directiva del ‘timao’.

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Ahora, el periodista brasileño Thiago Rodrigues señaló que la ‘Culebra’ ya mantiene conversaciones con Alianza Lima. Empero, no existe, de momento, un anuncio oficial de parte del club peruano ni del entorno del futbolista sobre un acuerdo.