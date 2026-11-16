Fernanda Tomé vuelve con éxito a la Liga Peruana de Vóley y se ilusiona con Deportivo Soan: “Podemos hacer historia”

La voleibolista brasileña debutó con victoria en Deportivo Soan y compartió las sensaciones de su estreno. (Video: Sportivo)

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Fernanda Tomé tuvo un regreso soñado a la Liga Peruana de Vóley. La brasileña debutó con Deportivo Soan en la victoria por 3-0 frente a Rebaza Acosta, por la quinta fecha de la Fase 1, y destacó con 16 puntos. Tras el encuentro, la atacante expresó su felicidad por volver al país, agradeció el cariño que recibió desde su llegada y compartió sus expectativas para esta nueva etapa.

La popular ‘Tomezinha’ reconoció que se sintió emocionada por la bienvenida que le brindaron sus compañeras y los seguidores del equipo. Aunque apenas llevaba dos días de entrenamiento con el plantel, consiguió aportar en el triunfo de las ‘panteras’ y comenzar a mostrar lo que espera ofrecer durante la temporada.

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“Me encuentro muy feliz y emocionada. Recibí cariño desde el primer día que llegué, desde cuando estaba en Brasil en vacaciones. Solo tengo gratitud”, manifestó.

La brasileña también destacó el potencial del grupo que encontró en Deportivo Soan. Considera que se trata de un equipo joven, con margen para seguir creciendo, y espera que su experiencia contribuya al desarrollo de sus nuevas compañeras. Además, confía en las posibilidades del conjunto para alcanzar objetivos importantes.

“Me siento muy feliz de tenerlas a mi lado. Es un grupo de chicas muy jóvenes que aún tienen mucho que aprender y mucho margen de evolución; yo también tengo mucho que aprender de ellas. Creo que, día a día, podemos hacer historia”, expresó.

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Fernanda Tomé tuvo un regreso triunfal a la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Deportivo Soan

Fernanda Tomé explica cómo fue su rápido regreso al vóley peruano

Uno de los aspectos que marcó el debut de Tomé fue el poco tiempo que tuvo para adaptarse al equipo. La jugadora llegó a Lima después de su experiencia en Maldivas y se incorporó rápidamente a los entrenamientos para estar disponible ante Rebaza Acosta. Por ello, reconoció que vivió días agitados antes de volver a competir en el campeonato nacional.

“Estoy muy contenta de estar aquí, de haber regresado. Estuve un poco apurada, porque solo entrené dos días con el equipo, pero ahora todo está más tranquilo. Voy a poder estar con ellas ya desde el inicio la semana. Estoy muy agradecida por todo lo que hizo Soan para que yo pudiera estar aquí”, comentó.

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Pese a las circunstancias, la brasileña aportó 16 puntos en su primera presentación y valoró haber ayudado al equipo. Sin embargo, sabe que todavía hay aspectos por mejorar y espera aprovechar los próximos entrenamientos para fortalecer la conexión con sus compañeras.

“Me alegra haber podido contribuir con 16 puntos, a pesar de haber entrenado solo dos días; es parte de mi esfuerzo, de intentar hacer siempre lo mejor. Ahora comenzaremos la semana. Creo que podemos ajustar varios detalles para que, el sábado, estemos listas de nuevo”, señaló.

Fernanda Tomé inició de forma positiva su nueva etapa en el vóley peruano. Crédito: FPV

La atacante aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que tiene la intención de seguir elevando su nivel. También reconoció que el crecimiento colectivo será progresivo, pues recién empieza a compartir entrenamientos con sus nuevas compañeras.

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“Siento que estoy en mi mejor momento. Es un grupo muy joven que aún tiene mucho camino por recorrer. Ahora que ya llegué, ya pasó un poco ese apuro. Voy a poder estar más tiempo con ellas; estoy muy feliz”, añadió.

La ovación que emocionó a Fernanda Tomé en su regreso

Uno de los momentos más especiales para la brasileña ocurrió cuando su nombre fue anunciado en el Polideportivo Lucha Fuentes. Tomé recibió una ovación del público, una reacción que no esperaba y que convirtió su regreso a las canchas peruanas en una experiencia todavía más emotiva.

“No imaginaba la ovación en el coliseo. Me sentí muy emocionada. Solo agradecer en todo momento. Estoy como viviendo un sueño, en mi mejor fase. Quiero mucho más aún, creo que puedo más. Entonces, voy a estar ahí cada día para estar siempre al 100 por ciento”, manifestó.

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La atacante brasileña compartió sus sensaciones tras jugar su primer partido oficial con las 'panteras'. (Video: Dosis de Voleibol)

Finalmente, explicó que el cambio de horario también influyó en el desgaste de los últimos días, pues tuvo que trasladarse desde Maldivas a Brasil y luego viajar a Perú en poco tiempo. Ahora espera contar con una semana completa de trabajo junto al plantel para llegar mejor preparada al siguiente compromiso.

“Fue un poco agitado, porque me encontré en el huso horario de Maldivas, que es de diez horas de diferencia. Fue todo muy rápido. Llegué a Brasil, solo desarreglé mis maletas, arreglé de nuevo, llegué aquí y ya entrené. Entonces, ahora voy a tener tiempo para calmarme y poder estar más de una semana entera con mis compañeras para ser mejor el próximo sábado”, concluyó.

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