Esto a raíz de especulaciones sobre una supuesta mala relación interna entre jugadoras - Crédito: Mate Galáctico.

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La ausencia de Karla Ortiz en el último partido de Universitario de Deportes generó diversas especulaciones sobre su situación en el equipo. A ello se sumaron los comentarios en redes sociales que aseguraban que había dejado de seguir a la institución ‘crema’ y a Mirian Patiño, lo que alimentó los rumores de una posible salida del club y de un conflicto con la actual capitana. Sin embargo, Jessenia Uceda compartió la versión de la voleibolista y aclaró lo que realmente ocurre.

Durante su participación en el programa de YouTube ‘Mate Galáctico’, Uceda reveló que conversó directamente con Ortiz y que esta le pidió hacer algunas precisiones sobre lo que se venía comentando. Según explicó, Karla no acostumbra seguir cuentas vinculadas al vóley, por lo que nunca había seguido los perfiles de la ‘U’ ni de su capitana.

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“Yo temprano me comuniqué con Karla Ortiz. Conversé con ella y me pidió que pueda expresar algunos puntos, dado que ella no es de estar mucho en redes. También dejar en claro que ella no es de seguir tampoco páginas en las redes sociales. Por los que decían que había dejado de seguir a la ‘U’ y tal. No, simplemente no seguía ni a la página de la ‘U’, ni a Patiño, ni nada”, señaló.

De esta manera, Uceda desmintió que Ortiz hubiera dejado de seguir recientemente al club o a su compañera, pues, según la explicación que recibió, nunca había seguido sus cuentas. Para reforzar esta idea, la exvoleibolista puso como ejemplo su propia relación con Karla: pese a conocerse bastante tiempo, tampoco la sigue en redes sociales.

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“No me sigue a mí, que la conozco hace más de quince años. Pero obviamente cuando tú quieres comunicarte con alguien lo haces de forma directa, no necesariamente tienes que seguirla”, agregó.

Karla Ortiz aclaró los rumores sobre su situación en Universitario y su relación con Mirian Patiño. Crédito: Prensa U Vóley

Karla Ortiz continúa en Universitario

Uno de los puntos más importantes que aclaró Uceda fue la continuidad de Ortiz en el conjunto de las ‘pumas’. La exvoleibolista aseguró que Karla sigue formando parte de Universitario y descartó las versiones que apuntaban a una posible salida o retiro del equipo.

“Ella sigue en la U. No hay nada de que ya no está, que se retiró. No, es falso. Ella continúa en la U. Este fin de semana ella no ha podido estar porque es algo ya conversado con la directiva por un tema de lesión. Se maneja esa información y es lo mismo que ella me ha dicho. Es un tema médico”, manifestó.

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Así, de acuerdo con lo que Ortiz le comunicó, su ausencia en el encuentro frente a Regatas Lima respondió a una situación médica que ya había sido conversada con la directiva del club. Esta explicación descarta que su inactividad en el equipo esté relacionada con algún problema interno.

En ese sentido, Jessenia Uceda también pidió cautela frente a las versiones que circulan en redes sociales y recordó que este tipo de comentarios no solo llegan a las deportistas, sino también a sus familiares.

“Todo lo que se comenta en redes sociales no solamente lo leen las jugadoras, sino familias, su hija también, sus padres. Y tenemos que ser más cautos también con el tipo de información que sale en redes sociales”, expresó.

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Karla Ortiz sigue formando parte del plantel de Universitario. Crédito: U Vóley

¿Karla Ortiz está peleada con Mirian Patiño?

Otro de los rumores que tomó fuerza apuntaba a una supuesta disputa entre Karla Ortiz y Mirian Patiño por la capitanía de Universitario. Ante ello, Jessenia Uceda aseguró que también consultó directamente a la voleibolista sobre este asunto y recibió una respuesta contundente.

“Yo le consulté también sobre esto de la capitanía a Karla y ella me dijo: ‘Jessenia, yo voté por Mirian Patiño’”, reveló.

Con esa declaración, Ortiz habría descartado que estuviera en desacuerdo con la elección de Patiño como capitana. Uceda, quien compartió varios años con Karla en la selección peruana, resaltó la importancia de escuchar la versión de la propia protagonista antes de continuar difundiendo especulaciones.

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Por ahora, la explicación compartida por Jessenia Uceda apunta a que Karla Ortiz sigue en Universitario, su ausencia ante Regatas se debió a un tema médico y no existe, según lo que le manifestó, una disputa con Mirian Patiño por la capitanía.