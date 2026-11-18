Juan Pablo Varillas no ha tenido un cierre de temporada positivo. Crédito: Institutosports.

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Gonzalo Bueno se impuso en un duelo cien por ciento peruano y dejó en el camino a Juan Pablo Varillas en la primera ronda del Challenger de Montevideo. El resultado, 6-4, 2-6 y 6-4 en dos horas y media de partido, le permitió al tenista de 22 años igualar el historial ante su compatriota y avanzar a la segunda ronda del certamen uruguayo, también conocido como Uruguay Open 2026.

El encuentro se disputó sobre polvo de ladrillo en el Carrasco Lawn Tennis Club y tuvo cambios de dominio en los tres sets. Bueno arrancó mejor y se llevó la primera manga por 6-4, pero Varillas reaccionó de inmediato y emparejó la serie con un contundente 6-2 en el segundo parcial. En el tramo decisivo, el tenista más joven quebró dos veces el servicio de su rival y, pese a que Varillas logró recortar diferencias, no alcanzó para forzar un desenlace distinto.

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Para Varillas, la derrota tuvo un costo inmediato en el ranking ATP: perdió 41 puntos y salió del Top 220, con lo que cayó al puesto 229, 33 casillas por debajo de su posición anterior. El golpe llega en un momento sensible, ya que esta semana se define el corte de inscripción para la clasificación del primer Grand Slam del año.

Los cortes para ingresar a la ‘qualy’ de un Grand Slam suelen ubicarse entre los puestos 220 y 230 del ranking. Varillas se mantiene, por ahora, dentro de ese margen, aunque con un colchón mínimo que no le permite más tropiezos antes de que se cierre la lista de inscriptos. El cierre de su temporada contrasta con el nivel que exhibió en tramos importantes del año, en particular antes de la serie de Copa Davis ante Paraguay.

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Ranking en vivo ATP. Crédito: X DECISIVO.

De más a menos

Septiembre fue el punto más alto de la temporada para Varillas. En ese mes aseguró su regreso al Top 200, llegó a la final del Challenger de Como y a los cuartos de final en Génova. Ese impulso lo llevó hasta Lima, donde sumó un triunfo valioso en la Copa Davis ante el entonces Top 60 Daniel Vallejo, en uno de los resultados más relevantes de su año.

Desde entonces, la curva se revirtió. El peruano acumuló cuatro derrotas en cinco partidos previos a su llegada a Lima la semana pasada, donde se despidió en octavos de final de su torneo local. La eliminación en Montevideo, a manos de Bueno, profundizó esa racha negativa justo en la antesala del corte de inscripción para Australia y dejó en evidencia la distancia entre el nivel mostrado en septiembre y el actual.

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El propio cruce ante Bueno resume el presente irregular del limeño. Pese a sumar 95 puntos totales en el partido, uno más que su rival, no logró capitalizar los momentos clave del tercer set, en el que Bueno convirtió seis quiebres de saque en 12 oportunidades y sostuvo un 70% de efectividad en el primer servicio. Con este resultado, el historial entre ambos quedó 3-2 a favor del tenista trujillano dentro del circuito ATP Challenger.

Juan Pablo Varillas liquidó la serie ante Paraguay y le dio el pase a la 'bicolor' a la siguiente etapa del torneo. (Video: Davis Cup)

Presencia peruana en Australia

Gonzalo Bueno e Ignacio Buse ya tienen asegurado un lugar en el Australian Open 2027, a diferencia de Varillas, cuyo cupo depende de lo que ocurra con el ranking en los próximos días. El tenista trujillano, que esta temporada ganó un partido de primera ronda de ‘qualy’ en un Grand Slam, buscará ahora disputar por primera vez el cuadro principal de uno de los cuatro grandes torneos del circuito, tras asegurar su lugar dentro del Top 200.

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El panorama de Ignacio Buse es distinto y más favorable. Ubicado en el puesto 35 del ranking mundial, el tenista no solo tiene garantizado el ingreso directo al cuadro principal, sino que además podría figurar entre los cabezas de serie y preclasificados en el sorteo de Melbourne, una condición que ningún otro representante peruano alcanza en la actualidad.

Mientras Bueno aguarda rival para sus octavos de final en Montevideo, la atención en el tenis peruano se concentra en el desenlace del ranking de Varillas. El limeño necesitará que no se produzcan movimientos adversos en los próximos días para sostener su lugar dentro del margen que permite el ingreso a la clasificación del primer Grand Slam de la temporada 2027.

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