El exchico reality comentó que su cuñada estaría preparada para convertirse en madre y deslizó que la pareja podría estar organizando sus planes. La empresaria respondió con un categórico “no”. IG.

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La posibilidad de que Alejandra Baigorria y Said Palao se conviertan en padres volvió a generar comentarios en la farándula peruana, luego de que unas declaraciones de Austin Palao despertaran las sospechas sobre un posible embarazo en la familia. Sin embargo, fue la propia empresaria quien decidió aclarar la situación y poner freno a las especulaciones que comenzaron a circular después de la entrevista de su cuñado. A través de sus plataformas digitales, la popular ‘Rubia de Gamarra’ respondió directamente a una seguidora que quiso saber si se encontraba esperando un bebé, dejando una respuesta breve y contundente: “No”.

Con esta afirmación, la empresaria descartó que actualmente esté embarazada y aclaró las versiones que habían tomado fuerza durante las últimas semanas. La interrogante no surgió de manera aislada, sino después de que el hermano de Said Palao se mostrara particularmente entusiasmado al hablar sobre la posibilidad de recibir a un nuevo integrante en su familia. Sus comentarios, acompañados de una actitud que llamó la atención durante una conversación con la prensa de espectáculos, fueron suficientes para que algunos usuarios comenzaran a preguntarse si detrás de sus palabras existía alguna noticia que todavía no había sido anunciada públicamente.

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La respuesta de Alejandra llegó después de que el tema despertara expectativa entre sus seguidores, especialmente por tratarse de una pareja que ha compartido distintos momentos de su vida sentimental y familiar con el público. Desde su relación con Said Palao, la empresaria ha estado en el centro de la atención mediática, por lo que cualquier comentario relacionado con sus planes personales suele generar numerosas reacciones en las redes sociales.

¿Alejandra Baigorria se molestó con Israel Dreyfus? El modelo responde por polémica parodia. Captura: Sin + que decir.

Austin Palao habló de la posibilidad de convertirse nuevamente en tío

El origen de las especulaciones se encuentra en una entrevista que Austin Palao concedió al portal Instarándula, espacio en el que fue consultado sobre la posibilidad de que su hermano Said y Alejandra amplíen la familia. Lejos de mostrarse indiferente ante la pregunta, el cantante expresó su entusiasmo por la llegada de un bebé y dejó en evidencia que sería una noticia que recibirían con mucha alegría.

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Durante la conversación, el exchico reality manifestó que la familia espera que la pareja dé ese paso en algún momento. Incluso, cuando habló sobre sus preferencias, confesó que le gustaría tener un sobrino varón, pues actualmente cuenta con dos sobrinas mujeres y le entusiasma la idea de compartir otras actividades con un niño.

“Eso es lo que todos esperamos. Yo espero un varoncito (…)”, comentó Austin, dejando ver la ilusión que le genera la posibilidad de convertirse nuevamente en tío. “Siento que Ale ya está preparada, por ahí que ya están haciendo el calendario, porque les gusta hacer todo así. Nosotros encantados de que ya de una vez tengan su hijito”, agregó durante la entrevista.

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Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

Samuel Suárez analizó los gestos de Austin y despertó más sospechas

Las declaraciones del hermano de Said Palao tampoco pasaron inadvertidas para Samuel Suárez, periodista y conductor de Instarándula, quien reparó en la manera en que el cantante abordó el tema durante la entrevista.

El comunicador consideró que la reacción de Austin podía interpretarse como si conociera algún detalle relacionado con la vida privada de su hermano y su cuñada. En particular, llamó la atención sobre sus expresiones faciales y la actitud que mostró cuando le preguntaron por la posibilidad de que Alejandra se convierta en madre.

A partir de esa observación, Samuel Suárez planteó la posibilidad de que el exchico reality estuviera al tanto de alguna noticia familiar que todavía no podía compartir públicamente. Su interpretación contribuyó a que el comentario inicial adquiriera mayor repercusión entre los seguidores de la pareja.

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“Tienes que percatarte cuando Austin aborda el tema de Alejandra Baigorria (…), pareciera que ya supiera algo. Miren la reacción, la carita, como que sabe algo que no puede decir. Atentas, porque podría llegar muy pronto la bendita sorpresita a la familia”, expresó el periodista.

Alejandra Baigorria habla sobre su relación con Said Palao y su posición ante la infidelidad en un programa de televisión. (YouTube)

Alejandra Baigorria respondió si espera un hijo de Said Palao

Ante las versiones que comenzaron a circular, Alejandra Baigorria decidió pronunciarse directamente cuando una seguidora le preguntó si los rumores de embarazo eran ciertos. La empresaria no dio pie a nuevas interpretaciones ni dejó abierta la posibilidad de que existiera una noticia que todavía no podía anunciar. Su respuesta fue clara: “No”.

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Con esa breve declaración, la integrante de la farándula peruana descartó que actualmente esté esperando un hijo de Said Palao. La aclaración permitió poner en contexto las palabras de su cuñado y la interpretación que había realizado Samuel Suárez sobre su comportamiento durante la entrevista.

Said Palao afirmó que la confianza con Alejandra Baigorria se recuperó hace tiempo tras el ampay en Argentina.