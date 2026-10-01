Lista de convocadas de la selección peruana femenina para los amistosos ante Filipinas en Chincha por fecha FIFA 2026

Antonio Spinelli anunció la lista de convocados de la selección peruana femenina para los amistosos ante Filipinas. Crédito: Instagram Mía León.

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La selección peruana femenina tendrá en octubre su primera ventana internacional desde que quedó fuera de la zona de repechaje rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. El equipo de Antonio Spinelli disputará dos amistosos ante Filipinas en Chincha, con una lista de 31 convocadas que reúne a referentes, futbolistas del torneo local y alternativas para las próximas competencias.

Los encuentros servirán para que el comando técnico evalúe variantes en todas las líneas y mantenga actividad durante la fecha FIFA. Perú buscará corregir aspectos que quedaron expuestos en su campaña anterior y ampliar la base de jugadoras disponibles para el siguiente proceso internacional.

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Filipinas llegará como un rival con experiencia reciente en escenarios de alto nivel. El seleccionado asiático participará en la Copa del Mundo de Brasil 2027, una condición que le dará a la ‘bicolor’ una prueba ante un adversario con recorrido fuera de Sudamérica.

Antonio Spinelli con Infobae Perú: el balance de rozar la clasificación, el gol que más gritó en Buenos Aires y el objetivo trazado para el Mundial 2031. Crédito: Carlos Díaz/Infobae Perú.

La convocatoria incluye futbolistas que actuaron en la Liga Femenina y también elementos con presencia previa en el combinado nacional. Spinelli definirá durante los entrenamientos la formación para el primer partido y podrá utilizar el segundo duelo para observar otras asociaciones dentro del campo.

Convocadas por Antonio Spinelli para los amistosos ante Filipinas

Arqueras: Noelia Rivarola, Mía Shalit y Kaylee Rybinski.

Defensas: Milagros León, Anabella Kellerman, Grace Cagnina, Brenda Meier, Valerie Gerson, Valeria Villafañe, Carmen Campos, Mía García, Adriana Bonanno, Antonella Solari, Andrea Thorisson, Eleanor Lock, Melanny Mondaca, Rachel Jacobson y Luz Campoverde.

Mediocampistas: Jackelin Saavedra, Khoa Olano, Isabela Kaemmerer, Ariana Weiss y Claudia Cagnina.

Delanteras: Samantha Cataldo, Mía Obando, Alessia Garlesi, Alesia Sanllehi, Chelsea Vilca, Juliana Martínez, Raquel Bilcape y Aldana Rodríguez.

El entrenador del seleccionado nacional compartió el listado de las 31 citadas para los duelos que tendrán lugar en Chincha. Crédito: Instagram La Bicolor.

Alesia Sanllehi regresa al seleccionado

Alesia Sanllehi figura entre las novedades de la nómina. La atacante de Sporting Cristal vuelve a ser considerada después de una temporada en la que tuvo actuaciones determinantes para el cuadro celeste.

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La futbolista fue una de las piezas ofensivas de Cristal durante el Torneo Apertura y aportó en la campaña que llevó a su club hasta la final. Su presencia en la lista responde al rendimiento que mostró en el campeonato local y a la necesidad de ampliar las opciones en ataque.

Sanllehi se impuso en esta oportunidad sobre Pierina Núñez, delantera de Universitario de Deportes, quien no aparece entre las citadas para los compromisos de octubre. La decisión deja abierta la disputa por un puesto en la ofensiva, un sector en el que Perú busca encontrar continuidad y gol.

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Alesia Sanllehi regresa a la selección peruana femenina. Crédito: Instagram Alesia Sanllehi.

El regreso de la atacante también le permitirá al cuerpo técnico revisar su adaptación a los movimientos que pretende instalar Spinelli. Los amistosos ante Filipinas serán una oportunidad para medir su aporte junto a las delanteras y volantes que integran la convocatoria.

¿Cuándo se jugarán los amistosos ante Filipinas?

Perú y Filipinas jugarán el viernes 9 de octubre a las 15:00 y el martes 13 de octubre a las 14:00, en el Complejo Deportivo de la Videna de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ubicado en Chincha.

La programación forma parte de la fecha FIFA femenina y permitirá a Perú sostener una preparación con miras a las siguientes Eliminatorias sudamericanas. El objetivo de largo plazo es llegar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031, que será la primera edición con 48 selecciones.

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La selección peruana femenina jugará dos amistosos ante Filipinas en Chincha. Crédito: La Bicolor.

La sede del certamen de 2031 todavía debe ser ratificada por la FIFA. Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica integran la candidatura conjunta que aspira a organizar el torneo. La definición está prevista para noviembre de 2026.

La transmisión de los amistosos aún no fue confirmada. Existe la posibilidad de que los partidos se emitan por Bicolor+ Premium, dentro de la plataforma TV360 by Bitel, señal que difundió encuentros recientes de la selección peruana y de la Liga Femenina.