Perú Deportes

Lista de convocadas de la selección peruana femenina para los amistosos ante Filipinas en Chincha por fecha FIFA 2026

El entrenador Antonio Spinelli citó a 31 futbolistas. Los duelos frente al representante asiático, mundialista, tendrán lugar en el Complejo Deportivo iqueño

Antonio Spinelli anunció la lista de convocados de la selección peruana femenina para los amistosos ante Filipinas.
Antonio Spinelli anunció la lista de convocados de la selección peruana femenina para los amistosos ante Filipinas. Crédito: Instagram Mía León.
Guardar

La selección peruana femenina tendrá en octubre su primera ventana internacional desde que quedó fuera de la zona de repechaje rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. El equipo de Antonio Spinelli disputará dos amistosos ante Filipinas en Chincha, con una lista de 31 convocadas que reúne a referentes, futbolistas del torneo local y alternativas para las próximas competencias.

Los encuentros servirán para que el comando técnico evalúe variantes en todas las líneas y mantenga actividad durante la fecha FIFA. Perú buscará corregir aspectos que quedaron expuestos en su campaña anterior y ampliar la base de jugadoras disponibles para el siguiente proceso internacional.

PUBLICIDAD

Filipinas llegará como un rival con experiencia reciente en escenarios de alto nivel. El seleccionado asiático participará en la Copa del Mundo de Brasil 2027, una condición que le dará a la ‘bicolor’ una prueba ante un adversario con recorrido fuera de Sudamérica.

Antonio Spinelli con Infobae Perú: el balance de rozar la clasificación, el gol que más gritó en Buenos Aires y el objetivo trazado para el Mundial 2031. Crédito: Carlos Díaz/Infobae Perú.
Antonio Spinelli con Infobae Perú: el balance de rozar la clasificación, el gol que más gritó en Buenos Aires y el objetivo trazado para el Mundial 2031. Crédito: Carlos Díaz/Infobae Perú.

La convocatoria incluye futbolistas que actuaron en la Liga Femenina y también elementos con presencia previa en el combinado nacional. Spinelli definirá durante los entrenamientos la formación para el primer partido y podrá utilizar el segundo duelo para observar otras asociaciones dentro del campo.

Convocadas por Antonio Spinelli para los amistosos ante Filipinas

  • Arqueras: Noelia Rivarola, Mía Shalit y Kaylee Rybinski.
  • Defensas: Milagros León, Anabella Kellerman, Grace Cagnina, Brenda Meier, Valerie Gerson, Valeria Villafañe, Carmen Campos, Mía García, Adriana Bonanno, Antonella Solari, Andrea Thorisson, Eleanor Lock, Melanny Mondaca, Rachel Jacobson y Luz Campoverde.
  • Mediocampistas: Jackelin Saavedra, Khoa Olano, Isabela Kaemmerer, Ariana Weiss y Claudia Cagnina.
  • Delanteras: Samantha Cataldo, Mía Obando, Alessia Garlesi, Alesia Sanllehi, Chelsea Vilca, Juliana Martínez, Raquel Bilcape y Aldana Rodríguez.

El entrenador del seleccionado nacional compartió el listado de las 31 citadas para los duelos que tendrán lugar en Chincha. Crédito: Instagram La Bicolor.

Alesia Sanllehi regresa al seleccionado

Alesia Sanllehi figura entre las novedades de la nómina. La atacante de Sporting Cristal vuelve a ser considerada después de una temporada en la que tuvo actuaciones determinantes para el cuadro celeste.

PUBLICIDAD

La futbolista fue una de las piezas ofensivas de Cristal durante el Torneo Apertura y aportó en la campaña que llevó a su club hasta la final. Su presencia en la lista responde al rendimiento que mostró en el campeonato local y a la necesidad de ampliar las opciones en ataque.

Sanllehi se impuso en esta oportunidad sobre Pierina Núñez, delantera de Universitario de Deportes, quien no aparece entre las citadas para los compromisos de octubre. La decisión deja abierta la disputa por un puesto en la ofensiva, un sector en el que Perú busca encontrar continuidad y gol.

Alesia Sanllehi regresa a la selección peruana femenina.
Alesia Sanllehi regresa a la selección peruana femenina. Crédito: Instagram Alesia Sanllehi.

El regreso de la atacante también le permitirá al cuerpo técnico revisar su adaptación a los movimientos que pretende instalar Spinelli. Los amistosos ante Filipinas serán una oportunidad para medir su aporte junto a las delanteras y volantes que integran la convocatoria.

¿Cuándo se jugarán los amistosos ante Filipinas?

Perú y Filipinas jugarán el viernes 9 de octubre a las 15:00 y el martes 13 de octubre a las 14:00, en el Complejo Deportivo de la Videna de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ubicado en Chincha.

La programación forma parte de la fecha FIFA femenina y permitirá a Perú sostener una preparación con miras a las siguientes Eliminatorias sudamericanas. El objetivo de largo plazo es llegar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031, que será la primera edición con 48 selecciones.

La selección peruana femenina jugará dos amistosos ante Filipinas en Chincha.
La selección peruana femenina jugará dos amistosos ante Filipinas en Chincha. Crédito: La Bicolor.

La sede del certamen de 2031 todavía debe ser ratificada por la FIFA. Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica integran la candidatura conjunta que aspira a organizar el torneo. La definición está prevista para noviembre de 2026.

La transmisión de los amistosos aún no fue confirmada. Existe la posibilidad de que los partidos se emitan por Bicolor+ Premium, dentro de la plataforma TV360 by Bitel, señal que difundió encuentros recientes de la selección peruana y de la Liga Femenina.

Temas Relacionados

Selección peruana femeninaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fabián Bustos, oficializado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes: regresa con la misión de luchar por título de Liga 1 2026

El responsable técnico argentino, artífice del bicampeonato en el centenario de la institución, asuma las riendas de un plantel que conoce a la perfección. Reemplaza en el cargo a su compatriota Héctor Cúper

Fabián Bustos, oficializado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes: regresa con la misión de luchar por título de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

Los ‘blanquiazules’ se medirán con el cuadro chileno para mantener el ritmo futbolístico de cara a la lucha por el título nacional. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Alianza Lima vs Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

Santiago Ormeño detalla la rudeza de la Liga AUF Uruguaya y cuenta cuál será su finalidad: “Tengo que tomar un buen nivel para volver a Perú”

El ‘Santi’ aseguró que “pegan demasiado” en el fútbol ‘charrúa’, al que se ha implicado tras fichar por Montevideo Wanderers. Además, indicó que en cada partido sufrió de “rasguños y arañazos”

Santiago Ormeño detalla la rudeza de la Liga AUF Uruguaya y cuenta cuál será su finalidad: “Tengo que tomar un buen nivel para volver a Perú”

Héctor Cúper ya tiene un equipo interesado tras su salida de Universitario: la selección que lo busca para reemplazar a su extécnico

La noticia de su alejamiento del fútbol peruano tardó menos de 24 horas en cruzar fronteras. Un país centroamericano ya mueve sus fichas para seducir al técnico antes de que otra federación se le adelante

Héctor Cúper ya tiene un equipo interesado tras su salida de Universitario: la selección que lo busca para reemplazar a su extécnico

Cienciano y Los Chankas no se sacaron diferencias en Cusco: resumen del 1-1 por fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Luego de cinco derrotas al hilo, el elenco de Andahuaylas volvió a sumar puntos; por su lado, los de Melgarejo no recuperan sensaciones luego de la eliminación en Copa Sudamericana

Cienciano y Los Chankas no se sacaron diferencias en Cusco: resumen del 1-1 por fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidatos a la alcaldía de San Miguel en las Elecciones municipales 2026: conoce a los postulantes del distrito

Candidatos a la alcaldía de San Miguel en las Elecciones municipales 2026: conoce a los postulantes del distrito

Cámara de Diputados suspende Pleno del 1 de octubre tras caerse moción de censura contra César Astudillo

EEUU señala que revocó visa a juez peruano por “ponerse del lado de la corrupción” del régimen chino: “Tenemos que actuar”

Francis Allison: “Rafael López Aliaga es racista, misógino, mentiroso (...) y un cobarde con los delincuentes”

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello reafirma sus críticas a Alejandra Baigorria y Said Palao tras calificarlo de ‘patético’: “No me voy a retractar”

María Pía Copello reafirma sus críticas a Alejandra Baigorria y Said Palao tras calificarlo de ‘patético’: “No me voy a retractar”

BTS: quién es quién en el grupo y cómo reconocer a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook

BTS en Lima: ¿qué significa ser ARMY y por qué su fandom es tan poderoso en Perú y en el mundo?

Doña Peta sorprende al revelar más detalles del embarazo de Ana Paula Consorte: “Creo que ya tiene seis meses”

BTS en Lima: Horarios, rutas alternas y plan de salidas del Estadio San Marcos para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre

DEPORTES

Alianza Lima 0-0 Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

Alianza Lima 0-0 Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

La emoción de Nolberto Solano por la remontada de Pakistán en la Copa FIFA ASEAN: ahora tiene la mira puesta Vietnam

Programación de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: día, hora y canal TV de los duelos

Fabián Bustos, oficializado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes: regresa con la misión de luchar por título de Liga 1 2026

Santiago Ormeño detalla la rudeza de la Liga AUF Uruguaya y cuenta cuál será su finalidad: “Tengo que tomar un buen nivel para volver a Perú”