Christian Domínguez revela que dejó de tener encuentros con sus fans y genera reacción de Rebeca Escribens. Captura: América Hoy.

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Christian Domínguez aseguró que evita acercamientos con sus admiradoras al finalizar sus presentaciones para prevenir interpretaciones que puedan perjudicar su imagen. La declaración generó una inmediata reacción de Rebeca Escribens, quien cuestionó al cantante con una frase que provocó risas en el set de América Hoy.

El líder de la Gran Orquesta Internacional participó en una conversación sobre los límites que los artistas establecen con sus seguidores, a propósito de un informe sobre Baruj Ocharán, integrante de Armonía 10, quien decidió no aceptar muestras de afecto de sus admiradoras como una señal de respeto hacia su pareja.

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Durante el debate, Edson Dávila comentó en tono de broma que él sí recibiría expresiones de cariño de sus seguidoras. Ese comentario llevó a Christian Domínguez a recordar cómo manejaba esos momentos años atrás y a explicar que su actitud cambió con el tiempo.

El cantante señaló que desde hace cinco años procura evitar situaciones que puedan prestarse a especulaciones. Según contó, ahora prefiere mantener distancia física con las fanáticas una vez que termina sus espectáculos, pese a que antes tenía una postura diferente.

Christian Domínguez explica por qué marca distancia

“Yo hacía eso como tú, eso era antes. Yo estaba de acuerdo contigo hasta hace unos cinco años atrás. Hoy por hoy la gente es tan malintencionada que no te puedes acercar a nadie”, manifestó Christian Domínguez durante la emisión del programa.

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El intérprete de cumbia explicó que su decisión responde a una intención de actuar con mayor prudencia frente a las cámaras y al público. Para él, cualquier acercamiento con una seguidora puede ser interpretado de otra manera, por lo que decidió modificar la forma en que se relaciona con quienes se acercan a saludarlo.

Sus palabras surgieron después de que el informe abordara la postura de Baruj Ocharán, quien habría optado por limitar las muestras de afecto de sus admiradoras. La nota abrió una conversación entre los conductores sobre el equilibrio entre el cariño del público y los límites personales de cada artista.

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Christian sostuvo que su experiencia lo llevó a tomar precauciones. Aunque no profundizó en situaciones concretas, dejó claro que ya no se comporta como en años anteriores y que ahora busca evitar malentendidos durante sus encuentros con seguidoras.

La declaración llamó la atención porque el cantante ha estado en el centro de comentarios por su vida sentimental. Por eso, cuando explicó que mantiene distancia para no dar lugar a especulaciones, sus compañeros de programa reaccionaron entre bromas y cuestionamientos.

Christian Domínguez habló sobre los límites que mantiene con sus seguidoras después de sus conciertos. Captura: América Hoy.

Rebeca Escribens cuestionó al cantante en vivo

Rebeca Escribens no dejó pasar la confesión de Christian Domínguez y decidió interrumpirlo con una frase directa. La conductora puso en duda que el artista haya cambiado por completo su manera de actuar, en referencia a los episodios que han marcado su historial amoroso.

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“Bien sinvergüenza eres, no has madurado”, le dijo Escribens entre risas. La expresión generó un momento distendido en el estudio y dejó al cantante sin una respuesta inmediata frente a la observación de su compañera.

La presentadora de América Televisión mantuvo el tono irónico mientras el músico explicaba que su distancia de las fanáticas se debe a una decisión de cuidado personal. Su reacción se convirtió en uno de los momentos más comentados de la conversación en América Hoy.

Christian Domínguez no discutió con Escribens ni intentó extender una defensa sobre su pasado. El artista se limitó a reafirmar que, en la actualidad, procura evitar acercamientos que puedan generar comentarios sobre su conducta fuera de los escenarios.

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La conversación se desarrolló luego de que el programa presentara la historia de Baruj Ocharán. El integrante de Armonía 10 fue mencionado como ejemplo de un artista que ha decidido establecer límites con sus admiradoras para evitar incomodidades dentro de su relación.

Rebeca Escribens reaccionó a la confesión de Christian Domínguez y cuestionó su supuesto cambio de actitud en pleno programa. Captura: América Hoy.