Un estudiante becado de Perú analiza la posibilidad de cambiar de universidad o de carrera profesional frente a distintas opciones académicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La sobreinformación digital complica cada vez más la elección de carrera entre los jóvenes de la generación Z, según advierte Rosetta Trujillo, docente de Educación de la Universidad Europea de Andalucía. El acceso inmediato a datos sobre profesiones, salarios y tendencias laborales no se traduce, por sí solo, en mayor claridad: puede producir el efecto contrario, según la especialista.

Los adolescentes de 17 y 18 años han crecido rodeados de internet, teléfonos inteligentes y redes sociales. Esa familiaridad con la tecnología, sin embargo, no garantiza que cuenten con las herramientas para evaluar qué información es confiable, qué responde a experiencias personales y qué puede distorsionar una decisión con consecuencias de largo plazo.

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“Podemos dar por hecho que, porque los adolescentes tienen acceso a mucha información, están mejor preparados para elegir. Yo creo que debemos preguntarnos también si saben qué hacer con toda esa información”, señaló Trujillo.

Una especialista brinda información sobre la carrera de Psicología a asistentes de la feria ExpoUniversidad en Lima.

La docente describe un escenario frecuente: un estudiante puede encontrar simultáneamente contenidos que presentan una misma profesión como prometedora, otros que anuncian su posible desaparición por la inteligencia artificial, y publicaciones que ofrecen perspectivas de ingresos muy distintas en sectores completamente diferentes.

“Puede terminar la búsqueda con más opciones y menos claridad. Es una posibilidad que conviene explorar cuando alguien nos dice: ‘No sé qué estudiar’”, advirtió la especialista.

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La IA puede ordenar opciones, pero también ofrecer respuestas incorrectas

La inteligencia artificial también está modificando la forma en que los adolescentes investigan sus alternativas académicas. Estas herramientas pueden ayudar a comparar programas, identificar áreas de interés y preparar preguntas para especialistas en orientación vocacional. Pero sus respuestas pueden ser imprecisas, incompletas o demasiado generales para orientar una decisión individual.

Un grupo de jóvenes observa pensativamente varios iconos y símbolos que representan diferentes sectores profesionales, como salud, educación, industria y agricultura. La imagen destaca la importancia de la orientación vocacional y la toma de decisiones informada para el futuro laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La inteligencia artificial puede ayudar a ordenar opciones, explicar diferencias entre estudios o preparar preguntas para una entrevista con un orientador. También puede ofrecer respuestas incorrectas o recomendaciones demasiado generales”, precisó Trujillo.

Por esa razón, la docente considera necesario fortalecer las competencias de búsqueda, análisis y verificación de información entre los jóvenes, en lugar de asumir que esas habilidades se adquieren de forma automática por haber crecido en un entorno digital. La diferencia, subraya, está en saber transformar datos disponibles en criterios propios para decidir.

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Intereses personales y habilidades, el primer paso antes de mirar el mercado

Desde la Universidad Europea se propone comenzar el proceso por los propios intereses: identificar las materias, actividades y temas que despiertan curiosidad y motivación, sin limitar la exploración a las carreras más conocidas o de mayor visibilidad en redes. En paralelo, el reconocimiento de habilidades específicas —comunicación, pensamiento analítico, creatividad, investigación o trabajo en equipo— permite construir un perfil más preciso antes de comparar opciones educativas.

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Ambos puntos de partida funcionan como filtro frente a la sobreinformación: cuando un estudiante tiene claridad sobre sus intereses y capacidades, reduce el impacto de los contenidos contradictorios o de las expectativas externas que circulan en plataformas digitales.

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Conocer la profesión real, no la versión que circula en redes

Una de las recomendaciones centrales de la Universidad Europea de Andalucía es acercarse a la realidad concreta de cada campo laboral. Eso implica revisar planes de estudio, conversar con profesionales en actividad y explorar los entornos de trabajo para comprender las funciones y los desafíos cotidianos, más allá de la imagen que proyectan las plataformas.

En esa misma línea, la institución sugiere investigar el mercado laboral con criterio analítico: evaluar las competencias que buscan las empresas y las tendencias de los sectores productivos, sin asumir que una titulación garantiza empleo o ingresos determinados. El contraste entre la imagen digital de una profesión y su ejercicio real es, con frecuencia, significativo.

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Festitec 2025: orientación vocacional y exhibición de innovaciones de institutos tecnológicos. (Foto: Agencia Andina)

La familia acompaña, pero la decisión es del estudiante

La orientación familiar ocupa un lugar específico en el proceso: los consejos del entorno cercano y las posibilidades económicas del hogar son factores relevantes que el estudiante debe considerar. La recomendación de la Universidad Europea, no obstante, es que las expectativas familiares no sustituyan los intereses propios del joven.

Comparar alternativas educativas con detalle es otro paso clave: evaluar contenidos académicos, modalidades de estudio, oportunidades de prácticas, servicios de orientación disponibles y costos de formación permite tomar una decisión con mayor respaldo. La orientación vocacional profesional, el acompañamiento familiar y el contacto directo con especialistas del sector pueden reducir la incertidumbre durante este proceso.

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Aceptar que decidir lleva tiempo es parte del proceso

La séptima recomendación de la universidad apunta directamente a la gestión de la incertidumbre: aceptar que la elección de carrera puede requerir tiempo, que los intereses profesionales pueden cambiar y que explorar diferentes alternativas con apoyo especializado es una señal de madurez, no de indecisión.

Adolescente participando en una sesión de orientación vocacional, explorando opciones académicas y profesionales con enfoque personalizado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orientación vocacional, en ese sentido, cumple una función que la búsqueda en internet o las consultas a herramientas de inteligencia artificial no pueden reemplazar: ofrecer un acompañamiento personalizado que considere el perfil individual del estudiante, su contexto y sus posibilidades reales.