Selección peruana de vóley playa recibe beca olímpica con apoyo de Cecilia Tait: 30 mil dólares para el camino a Los Ángeles 2028

Selección peruana de vóley playa recibe beca olímpica con apoyo de Cecilia Tait. Crédito: COP

El Comité Olímpico Peruano (COP), a través del Programa de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional (COI), otorgó una Beca Olímpica de Equipos a la selección peruana de vóley playa femenino, con miras al ciclo rumbo a Los Ángeles 2028. El apoyo económico asciende a 30 mil dólares y está destinado a fortalecer el proceso de preparación de la dupla nacional.

Las beneficiadas son las deportistas Lisbeth Allcca y Claudia Gaona, quienes recibieron este respaldo en una ceremonia encabezada por autoridades del deporte nacional e internacional, en un evento que reunió a figuras clave del movimiento olímpico peruano.

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La entrega de la beca contó con la presencia del presidente del COP, Renzo Manyari, y de la medallista olímpica y miembro del Comité Olímpico Internacional, Cecilia Tait. También participaron la secretaria general del COP, María Martínez Murciego, el presidente de la Federación Peruana de Vóleibol, Gino Vegas, el entrenador Leobardo Sanabria y las propias atletas beneficiadas.

Desde el Comité Olímpico Peruano se destacó que este tipo de programas tienen como objetivo brindar soporte financiero y técnico a los atletas, fortaleciendo su desarrollo de cara al ciclo rumbo a los próximos Juegos Olímpicos. En esa línea, el dirigente resaltó además el trabajo conjunto con Tait, quien viene impulsando el crecimiento del vóley nacional desde su rol en el COI.

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“Este apoyo forma parte de los programas de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional (COI), cuyo objetivo es brindar asistencia financiera y técnica a equipos nacionales con potencial de participación en competiciones regionales, continentales y mundiales”, explicó Renzo Manyari durante la ceremonia.

Cecilia Tait jugó un rol clave para la entrega de la beca olímpica a la selección peruana de vóley playa rumbo a Los Ángeles 2028. Crédito: FPV

Un impulso clave hacia el ciclo olímpico

La beca permitirá financiar parte del proceso de entrenamiento y la participación en competencias internacionales de la dupla peruana, dentro de su ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Asimismo, se confirmó su presencia en los Juegos Odesur Rosario 2026, además de su participación en circuitos sudamericanos de vóley playa y el torneo preolímpico que se disputará en Brasil.

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Estos torneos serán determinantes en su crecimiento competitivo y en su aspiración de alcanzar una clasificación histórica a la máxima cita del deporte mundial.

El respaldo de Cecilia Tait y la emoción del proceso

Durante la ceremonia, Cecilia Tait expresó su emoción por el crecimiento de las voleibolistas y recordó el seguimiento que les ha dado desde los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde Lisbeth Allcca y Claudia Gaona mostraron su potencial al alcanzar los cuartos de final, instancia en la que cayeron ante la dupla brasileña que posteriormente se consagró campeona del evento.

“Cuando yo las vi en Santiago 2023, recién había asumido el cargo como miembro del Comité Olímpico. Y recuerdo que estaba ahí solita, sentada, y las veía jugar y tenía una emoción, sentimientos encontrados, porque yo quería que sacaran una medalla. Yo soy deportista y medallista. ¿Cómo no ayudarlas?“, señaló la exvoleibolista y actual miembro del COI.

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La 'Zurda de Oro' valoró el talento y proyección de la dupla nacional conformada por Lisbeth Allcca y Claudia Gaona. (Video: FPV)

Tait también resaltó el potencial del vóley playa como disciplina olímpica de cara a Los Ángeles 2028: “Beach vóley tiene la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos. Ese es el sueño de ellas y nuestro”.

Las protagonistas: ilusión y agradecimiento

Por su parte, Lisbeth Allcca expresó su agradecimiento por el respaldo recibido y destacó la motivación que representa este apoyo institucional. “Más que feliz, estoy muy agradecida, no solo por el apoyo que nos están dando, sino por la confianza que están teniendo con nosotras. Para nosotras es un sueño muy grande los Juegos Olímpicos y que crean que lo podemos lograr es bastante motivador”, afirmó.

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En la misma línea, Claudia Gaona resaltó el proceso de trabajo previo y el valor del acompañamiento institucional en el desarrollo del equipo. “Estamos bastante agradecidas. El esfuerzo no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo. Hemos trabajado con paciencia para que las cosas se den y todo apoyo que pueda ser de la mano conjunta con todo el equipo va a ser bien recibido”, sostuvo.

La dupla peruana de vóley playa agradeció el apoyo y la confianza tras la entrega de 30 mil dólares para su preparación. (Video: FPV)

Con este respaldo, la dupla peruana inicia una nueva etapa en su preparación internacional, con el objetivo de seguir escalando en el circuito sudamericano y acercarse al gran sueño olímpico en Los Ángeles 2028.

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