Misa del papa León XIV: Cancillería investiga a empresas tras fallas de audio y pantallas por las que se pagó más de S/11 millones. Captura: X.

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El gerente general de Pow Sang, Marco Alonso, defendió la participación de su empresa como parte de la realización de la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas y aseguró que pese a los problemas de audio y video que impidieron a parte de los asistentes seguir la ceremonia, se cumplió con todo lo que se requirió en el contrato que costó más de S/ 11 millones al Estado peruano

En conversación con Willax, Alonso afirmó que “nosotros hemos cumplido con todo lo que nos han solicitado. Hemos tenido una inspección de parte de la Contraloría y hemos cumplido (...) hemos cumplido a cabalidad con todo lo que nos dieron. Lo que sí, digamos, el evento era tan grande que realmente fue duro sacarlo adelante”.

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Pese a las quejas públicas de los fieles que acudieron al recindo el lunes 16 de noviembre, el representante de la empresa afirmó a Willax que desconocía las fallas informadas y que revisaría lo ocurrido.

Fallos técnicos en la misa del papa León XIV

La celebración comenzó cerca de las 11:00 a.m. ante más de 1.5 millones de fieles, después de que miles de personas permanecieran en los exteriores de la sede militar a la espera de ingresar. Durante la jornada, asistentes se retiraron sin poder escuchar con claridad ni ver las imágenes de la misa por las deficiencias de las pantallas y el sonido.

Decenas de familias decidieron retirarse del recinto militar con niños pequeños y ancianos debido al intenso calor de treinta grados, el desorden generalizado en los accesos y los cortes de sonido continuos. (América TV)

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que anunció el inicio de una investigación técnica para determinar responsabilidades y eventuales penalidades contractuales. La Cancillería indicó que se contrataron dos empresas para los sistemas de sonido, video y energía, por un total de S/ 11.052.689.

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Alonso identificó a otra firma al ser consultado sobre quién estuvo a cargo de la operación técnica del evento. “Fue IRTP y nosotros, porque fuimos dos compañías”, declaró el gerente de Pow Sang.

La versión de Pow Sang frente al detalle de la Cancillería

Durante la entrevista, Alonso se refirió a las exigencias planteadas para la instalación de los equipos y al control realizado sobre el servicio. “Respecto a lo de nosotros, hemos cumplido a cabalidad con todo lo que nos pidieron”, afirmó.

El ejecutivo añadió que la empresa había recibido una inspección de la Contraloría General de la República. La Cancillería también señaló que las contrataciones contaron con control concurrente de ese organismo.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informa sobre el inicio de investigaciones técnicas tras inconvenientes en el sonido y video durante una misa en la Base Aérea Las Palmas.

La versión de Alonso difiere del detalle difundido por la Cancillería sobre los proveedores. Pow Sang Sonido y Luces estuvo a cargo del sonido, las pantallas LED y la transmisión audiovisual, mientras que Facogem Industrial debía proveer grupos electrógenos, cableado eléctrico y tomacorrientes.

Los inconvenientes se hicieron visibles desde los primeros minutos de la ceremonia. Algunos fieles informaron que las pantallas no funcionaban en diversos sectores y que el audio no llegaba de forma adecuada, una situación que se sumó a las largas esperas, las aglomeraciones y una temperatura prevista de hasta 30 °C.

Al ser consultado por los reportes de asistentes que abandonaban el recinto porque no podían seguir la misa, Alonso aludió a la escala de la ceremonia y al trabajo de los responsables de la transmisión. “El evento era tan grande que realmente fue duro sacarlo adelante”, dijo.

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En otro momento de la conversación, el gerente mencionó al equipo técnico del Vaticano al responder sobre el funcionamiento del sonido. “La misa del papa, a lo mejor el sonidista del Vaticano, siempre son bastante metódicos, pero todo funcionó”, señaló.

Alonso reconoció que aún no había revisado los incidentes denunciados cuando habló con el canal. “No tengo mucho conocimiento de ese tema. Voy a averiguar ya, a ver cómo fue”, afirmó.