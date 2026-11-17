Perú registra más de 105 mil casos en lo que va del 2026 y más de 100 fallecidos por dengue

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Áncash registra cinco muertes por dengue en lo que va de 2026, en un contexto de aumento de casos en Casma y de una alerta sanitaria que podría extenderse a la provincia. La región se suma al saldo nacional de 105.974 contagios y 101 fallecidos acumulados hasta el 13 de noviembre, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú).

De las cinco víctimas notificadas en Áncash, cuatro corresponden a Casma, que concentra la mayor incidencia de la enfermedad en la región, informó la Red de Salud Pacífico Sur a RPP. Las autoridades locales evaluarán este miércoles solicitar la declaratoria de emergencia sanitaria para la ciudad.

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Casma acumula 1.116 casos entre confirmados y sospechosos

La provincia registra 836 casos confirmados y 280 sospechosos de dengue, para un total de 1.116 personas afectadas. Entre los fallecidos figuran un niño de 11 años, dos mujeres de 42 y 33 años, y un hombre de 38 años que recibió atención inicial en una clínica, de acuerdo con la información difundida por la red de salud.

Ante la presión sobre los servicios médicos, la Red de Salud Pacífico Sur contrató a 70 profesionales que ya trabajan en el Hospital de Casma. El establecimiento dispone de una unidad de vigilancia clínica con 40 camas para pacientes con dengue, la mayoría de ellas ocupadas.

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El director de la red, Miguel Santa María Flores, señaló que el Consejo Provincial de Salud de Casma revisará la posibilidad de pedir una emergencia sanitaria. La medida busca reforzar la respuesta frente al aumento de pacientes y las limitaciones para ejecutar las intervenciones domiciliarias.

Un hombre enfermo de dengue guarda reposo en cama junto a una jarra de agua tapada y un termómetro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fumigación llegó al 74 % y persisten dificultades para ingresar a viviendas

Las jornadas de fumigación alcanzaron una cobertura de 74 %, mientras que el control larvario se sitúa entre 35 % y 40 %. Según la Red de Salud Pacífico Sur, numerosas viviendas permanecen cerradas o sus ocupantes no autorizan el ingreso de las brigadas sanitarias.

Las autoridades instaron a eliminar los recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. También recomendaron lavar, escobillar y tapar los depósitos de agua, así como mantener limpios techos, canaletas, desagües y patios.

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Un mosquito Aedes aegypti se sitúa sobre el mapa de Cuba junto a recipientes de agua y una vela encendida en una representación gráfica de la situación epidemiológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú supera los 105.000 casos y mantiene 37 muertes bajo investigación

El CDC Perú informó que, hasta el 13 de noviembre, el país acumuló 105.974 casos confirmados y probables, 101 muertes y otros 37 fallecimientos en investigación. El registro actualiza el reporte del 10 de noviembre, cuando se notificaron 99.766 contagios y 96 decesos.

El especialista en salud pública Omar Neyra advirtió que el incremento de la temperatura y las lluvias vinculadas al Fenómeno El Niño pueden favorecer la reproducción del mosquito vector. Las precipitaciones, las inundaciones y los problemas de saneamiento también elevan el riesgo de zika, chikungunya, leptospirosis e infecciones gastrointestinales.

El Ministerio de Salud recomienda acudir a un establecimiento de salud ante dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado o somnolencia, sobre todo cuando baja la fiebre. Asimismo, aconseja no automedicarse ni consumir aspirina o ibuprofeno ante una sospecha de dengue por el riesgo de complicaciones.

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Las pautas de prevención frente al dengue y la leptospirosis orientan a la población de República Dominicana tras el registro oficial de 612 casos de dengue. (Imagen Ilustrativa Infobae)