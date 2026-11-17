Perú U20 acaba de vivir una auténtica tragedia. A puertas del Campeonato Sudamericano, a desarrollarse dentro de dos meses, la joven disciplina nacional liderada por Thiago Kosloski, asistente técnico de Mano Menezes, fue vapuleada 9-0 por Brasil, en Belem. Auténtico escándalo.
El ‘scratch’ sí que pasó por encima de una ‘bicolor’ que no veía la hora de que el partido culminara. Nada más iniciando, los visitantes sufrieron la enorme presión alta de un dueño de casa que aprovechaba cada intencionalidad en ataque para castigar con rotunda contundencia.
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A los 12′ minutos se rompió el cero al momento que Matheos Ferreira se sirvió de un pivoteo, atacó la espalda de Samuel Pereda e incursionó en el área para batir a Fabricio Mesías con un zurdazo inatajable. Abierta la lata, el dominio de Brasil se acentuó hasta que Andrey, la gran estrella de la velada, amplió la diferencia con un buen remate de media vuelta.
A partir de ese momento, dio inicio al show goleador de la perla del Vasco da Gama, que se apuntó con dos anotaciones más para moldear su hat-trick, que llegó en los primeros compases de un segundo tiempo demasiado ruin para Perú.
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[NOTICIA EN DESARROLLO...]
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