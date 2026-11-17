El papa León XIV saluda a los asistentes durante el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la catedral de Chiclayo. (Paula Elizalde)

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La visita del papa León XIV a Chiclayo dejó un saldo que trasciende lo espiritual: un importante movimiento económico y turístico que dinamizó los sectores hotelero, gastronómico, artesanal y de transporte en la región Lambayeque. Entre el 11 y el 17 de noviembre, miles de visitantes nacionales y extranjeros llegaron a la capital lambayecana para presenciar el paso del Pontífice, según informó el subgerente de Turismo y Cultura de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cárdenas Angulo, a la Agencia Andina.

El funcionario destacó que la presencia del Santo Padre permitió concretar un impacto económico positivo y directo a corto plazo, además de proyectar a Chiclayo ante el mundo como un nuevo destino de turismo religioso y cultural. Los indicadores preliminares, aunque todavía no definitivos, reflejan un fenómeno que la municipalidad calificó de histórico para la ciudad.

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Una multitud congregada en las calles de Chiclayo recibe a la comitiva oficial durante la visita apostólica del papa León XIV.

Palacio Municipal y hoteles registraron 99% de afluencia

Uno de los indicadores más destacados del impacto turístico fue el incremento de visitantes al Palacio Municipal de Chiclayo, que entre el miércoles 11 y el sábado 14 de noviembre recibió un promedio de entre 800 y 1.000 personas por día. Los visitantes llegaron desde distintas regiones del Perú y también desde el extranjero, con presencia de turistas de Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Uruguay, España, Francia, Argentina, México y Colombia.

El movimiento también se reflejó con fuerza en los establecimientos de hospedaje. Según el balance preliminar municipal, los hoteles ubicados en la zona monumental de Chiclayo alcanzaron hasta un 99% de ocupación, desde dos días antes de la llegada del pontífice hasta el domingo 15 de noviembre. A esta cifra se sumó la actividad de los operadores de transporte turístico, los restaurantes y los emprendedores dedicados a la venta de artesanías, quienes recibieron a un número elevado de visitantes durante toda la semana.

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Cárdenas precisó que todavía se espera la información oficial de los establecimientos de hospedaje y negocios para determinar con mayor exactitud el volumen de ventas y el impacto económico generado durante estos días. No obstante, sostuvo que el primer balance resulta favorable y evidencia un movimiento turístico histórico para la ciudad, según indicó a Andina Noticias.

El papa León XIV saluda a su llegada a la explanada de las Pampas de Pimentel donde celebrará una misa este viernes en Pimentel (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Chiclayo apuesta por el turismo religioso

El funcionario municipal resaltó que la visita papal permitió, además, acelerar trabajos pendientes en infraestructura urbana, como el mejoramiento de pistas, el parchado de vías, la señalización, el ornato y el acondicionamiento de espacios públicos. Estas acciones formaron parte de un proceso de preparación que la municipalidad desarrolló durante aproximadamente un año y medio antes de la llegada del Pontífice.

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El subgerente de Turismo consideró que la exposición internacional alcanzada por Chiclayo representa una oportunidad para recuperar e incrementar de forma sostenida el turismo receptivo, cuyas cifras todavía no habían logrado restablecerse a los niveles previos a la pandemia. La expectativa municipal es que, en los próximos años, más viajeros se interesen por conocer la denominada Ruta de León XIV, así como la riqueza gastronómica, las playas, los complejos arqueológicos y los museos de la región.

En ese contexto, uno de los espacios que ganó mayor protagonismo fue la iglesia Santa María Catedral de Chiclayo, considerada un símbolo de identidad para la población y uno de los principales puntos de visita de los turistas. Su mayor exposición se produjo durante las actividades religiosas encabezadas por el Papa, en particular con la coronación de la imagen de María Inmaculada, patrona de la diócesis y de Chiclayo.

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People gather outside the Cathedral of Chiclayo as they wait for Pope Leo during the pontiff's 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Chiclayo, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Centro histórico quedó limpio en tres horas

Desde entonces, numerosos fieles y visitantes forman largas filas para acercarse a venerar la imagen mariana en la Catedral. Cárdenas sostuvo que este acontecimiento permitió fortalecer la promoción del patrimonio religioso chiclayano y abrir nuevas oportunidades para atraer visitantes interesados específicamente en el turismo de fe.

Respecto a las condiciones en que quedó el centro histórico tras la ceremonia solemne del rito de coronación, el funcionario reconoció que se observó una cantidad considerable de residuos sólidos, principalmente envases y materiales plásticos. Sin embargo, mencionó que la municipalidad había previsto un plan operativo de limpieza que permitió recuperar los espacios públicos en aproximadamente tres horas.

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Pope Leo presides over the coronation rite of the Immaculate Virgin at Saint Mary's Cathedral during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

El funcionario también llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer la cultura ambiental y la responsabilidad ciudadana para mantener limpia la ciudad, en especial durante acontecimientos que congregan a miles de personas. La visita de León XIV deja así un legado que trasciende lo religioso: mayor visibilidad internacional para Chiclayo, oportunidades para los emprendedores y prestadores de servicios turísticos, y el desafío de convertir este movimiento extraordinario de visitantes en un crecimiento sostenido para la economía de Lambayeque.