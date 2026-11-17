Facundo Callejo y Lucas Colitto anotaron en tres minutos para darle la vuelta a un partido que parecía perdido y regalarle al club cusqueño su cuarta clasificación a la Copa Sudamericana (Liga 1)

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El fútbol tiene una manera particular de escribir sus capítulos más memorables. El lunes 16 de noviembre, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad imperial, Cusco FC protagonizó uno de esos pasajes que quedan grabados en la memoria de una hinchada: con un jugador menos desde el minuto 30, remontó el partido ante ADT de Tarma, igualó 2-2 al final del encuentro correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, con ese resultado, selló oficialmente su pase a la Copa Sudamericana 2027.

El equipo dirigido por Jorge Rabanal alcanzó las 52 unidades en la tabla acumulada y garantizó su presencia en el segundo torneo continental de la CONMEBOL, independientemente de lo que ocurra en las fechas que aún restan por disputarse.

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El partido: remontada de altura

La inferioridad numérica no impidió que el conjunto cusqueño reaccionara en el Garcilaso de la Vega. Colitto y Callejo anotaron en un breve lapso para darle vuelta al marcador, antes de que ADT rescatara la igualdad. (Liga 1)

El encuentro ante los tarmeños comenzó de la peor manera para los locales. A los 16 minutos, el volante Luis Pérez abrió el marcador para la visita y adelantó a ADT en el marcador. La situación se complicó aún más cuando el árbitro Micke Palomino revisó una jugada en el VAR y determinó la expulsión del arquero Pedro Díaz al minuto 30, tras una salida considerada imprudente. El portero suplente Andy Vidal tuvo que ingresar en su lugar, reemplazando a Jean Montaño, quien cedió su puesto para que el guardameta entrara al campo.

Con diez futbolistas en la cancha y el marcador en contra, el panorama lucía sombrío. Sin embargo, los dorados respondieron con una reacción que encendió las tribunas del Garcilaso. En apenas tres minutos, el equipo cusqueño dio vuelta al partido: Lucas Colitto empató las acciones al minuto 39 y Facundo Callejo, el goleador del plantel, anotó el 2-1 al minuto 42. Dos goles en tres minutos, con uno menos, para convertir una situación adversa en ventaja.

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En el complemento, ADT salió con todo hacia adelante. La permanencia en la Primera División era el objetivo de los tarmeños, y esa necesidad los empujó a volcarse al ataque. Fue el defensor Joaquín Pereyra quien, prácticamente convertido en delantero en los minutos finales, recibió un pase de Aylton Mazzo y anotó el 2-2 definitivo al minuto 86. El empate le sirvió a ambos: a ADT para acercarse a la salvación; a Cusco FC para confirmar el boleto continental.

El posible rival en la Sudamericana y el lugar en la tabla

El boleto internacional ya está en manos del conjunto imperial, que permanecerá dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Todavía deberá esperar para conocer su ubicación definitiva y el camino que tendrá en el certamen. (Liga 1)

Con 52 unidades en el acumulado, Cusco FC quedó ubicado entre el quinto y el octavo puesto de la clasificación general, zona que corresponde directamente a los cupos para la Copa Sudamericana 2027. Aún quedan partidos por jugarse —entre ellos el cruce del miércoles 18 entre Alianza Atlético y FBC Melgar, y los del domingo 22 entre Sporting Cristal vs. Cienciano y Sport Huancayo vs. Universitario—, pero la posición de los dorados ya no puede deteriorarse hasta quedar fuera de la franja continental.

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En cuanto al posible rival en el torneo internacional, el sorteo de la Copa Sudamericana 2027 aún no se ha realizado y dependerá de la posición final que ocupe Cusco FC en la tabla acumulada al término de la temporada. Lo que sí está confirmado es que el club cusqueño competirá en la fase preliminar del torneo, como ocurrió en su participación más reciente en la edición 2025, cuando enfrentó a Atlético Grau en la primera ronda.

El historial del club en torneos internacionales

Desde su etapa como Real Garcilaso hasta su actual denominación, el club cusqueño construyó un recorrido internacional con participaciones en la Libertadores y la Sudamericana. La edición 2027 ampliará nuevamente su trayectoria continental. (Liga 1)

La clasificación a la Copa Sudamericana 2027 representa la cuarta participación de Cusco FC en ese torneo continental. El club, que disputó la competencia bajo el nombre de Real Garcilaso en 2016, regresó en 2020 ya con su denominación actual y volvió a participar en 2025.

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En aquella primera edición, eliminó al ecuatoriano Aucas en la primera ronda gracias al gol de visita —el marcador global fue 2-2— y cayó ante el chileno Palestino en la segunda fase, con un global de 3-2 en contra. En 2020, fue el también chileno Audax Italiano quien lo eliminó en la primera ronda: ganó 2-0 en el Garcilaso de la Vega, pero cayó 3-0 en Santiago, lo que significó su eliminación por un global de 3-2.

El historial internacional del club también incluye cinco participaciones en la Copa Libertadores —2013, 2014, 2018, 2019 y 2026—, con su mejor actuación en los cuartos de final de la edición 2013, cuando era conocido como Real Garcilaso. En total, el conjunto cusqueño acumula 30 partidos en torneos CONMEBOL, con nueve victorias, cinco empates y 16 derrotas.

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La Copa Sudamericana 2027 será, entonces, una nueva oportunidad para que uno de los clubes más representativos de la ciudad del Cusco mejore su marca continental y extienda su historia en el fútbol sudamericano.

El cuadro dirigido por Jorge Rabanal empata 2-2 ante ADT de Tarma tras remontar con diez jugadores y alcanza 52 puntos en la tabla acumulada para asegurar su presencia continental en 2027 (L1 MAX)