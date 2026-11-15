La vuelta de Yordi Vílchez a Matute con FC Cajamarca para luchar la permanencia ante Alianza Lima: “Nos jugamos todo”

El mediocampista enfrenta a Alianza Lima este domingo obligado a sumar para sostener la permanencia en la Primera División peruana, en el estadio donde consiguió dos títulos nacionales con el cuadro blanquiazul (Campeonísimo)

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Yordi Vílchez conoce cada rincón del estadio Alejandro Villanueva. Levantó trofeos ahí, disputó finales ahí y recibió el calor de una hinchada que todavía lo recuerda con afecto. Pero el próximo sábado 21 de noviembre regresa a Matute con otra camiseta, la de FC Cajamarca, y con una misión que no admite cálculos: ganar o descender.

El encuentro ante Alianza Lima, el club con el que fue bicampeón, se convierte así en el partido más importante de su temporada y, quizás, en uno de los más cargados de su carrera.

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Se juegan la permanencia

El exdefensor de Alianza Lima afrontará un partido especial en el estadio Alejandro Villanueva. Esta vez vestirá la camiseta de FC Cajamarca y buscará una victoria que mantenga al equipo en Primera División. (Instagram: yordi_bivilchez_22_13)

FC Cajamarca visita el próximo sábado a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva en un duelo que, para ambos, tiene lecturas muy distintas. El conjunto blanquiazul llega sin presión de tabla: una derrota no altera su posición en el campeonato. Para los cajamarquinos, en cambio, cada minuto equivale a una final. La permanencia en la Primera División peruana depende, en gran medida, de lo que ocurra en ese rectángulo de césped donde Vílchez supo ser figura.

El propio jugador fue claro al evaluar la disparidad de lo que está en juego: “Alianza igual no pierde nada si pierde este partido. Nosotros sí nos jugamos todo, entonces, desde el lado profesional y personal tengo que dar todo de mí para demostrar que he vuelto a ser el Yordi que yo era antes, y obviamente es algo muy importante lo que nos estamos jugando nosotros”, dijo en Campeonísimo.

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La carga emocional del encuentro es innegable. Vílchez no esquiva el tema y reconoce con naturalidad el cariño que conserva hacia la institución que lo formó como figura: “El reconocimiento al esfuerzo que uno hizo cuando estuvo ahí, al sacrificio que hizo y el profesionalismo que entregó, sobre todo estando en Alianza, es algo que a uno le es gratificante. Jugar tres finales seguidas creo que no es fácil, y estando en buen nivel. La gente hasta ahora sabe reconocer mi esfuerzo y algunos por ahí desean mi vuelta”.

Sin embargo, el mediocampista tiene claro que la nostalgia no tiene lugar dentro de los 90 minutos. La motivación que lo mueve este domingo es otra: demostrar que las lesiones que lo frenaron en el pasado reciente quedaron atrás. “Es un buen momento también para demostrar que las lesiones que tuve son parte del pasado y que he vuelto a competir de la manera que a mí me gusta, sentirme bien dentro de la cancha, los noventa minutos, en los entrenamientos y todo”, sostuvo.

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El escenario de la última fecha y la presión de los rivales directos

Los nervios y la incertidumbre acompañarán a FC Cajamarca en la definición de su permanencia. El mediocampista reconoció que será un escenario distinto a los que vivió en temporadas anteriores y que el equipo deberá afrontarlo. (Instagram: yordi_bivilchez_22_13)

FC Cajamarca no solo depende de sí mismo. La tabla de posiciones obliga al equipo a mirar también los resultados de sus competidores directos en la lucha por evitar el descenso, lo que convierte las jornadas finales del campeonato en un ejercicio de tensión permanente.

Vílchez analizó esa realidad con honestidad y señaló que la dependencia de resultados externos es, en sus propias palabras, “un arma de doble filo”. Según explicó, el hecho de que los equipos rivales disputen sus partidos antes que FC Cajamarca también puede volverse en contra de ellos: “Poniéndome en un escenario claro, a ellos también les va a jugar en contra el hecho de, de repente, ir empatando o perdiendo, sabiendo que nosotros todavía tenemos el partido después de unos días”.

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El jugador no descartó, sin embargo, el escenario adverso: llegar a la última fecha sin margen de maniobra. “El otro escenario es definitivamente pensar que podríamos llegar también sin opciones a salvar la categoría en el último partido”, admitió. Aun así, subrayó que el grupo se aferra a la lectura positiva de la situación, la única sobre la que pueden actuar. “Ya no se puede cambiar la fecha y es algo que definitivamente no está en nuestras manos”, reconoció.

La tensión, anticipó, será palpable: “Va a ser algo muy diferente a lo que normalmente yo he vivido en años anteriores, y creo que para el equipo también va a ser un momento tenso, de preocupación, y obviamente los nervios van a estar presentes todo el partido”.

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El legado de Vílchez en Alianza Lima

Aunque ahora defiende los colores de FC Cajamarca, Vílchez conserva un vínculo especial con Alianza Lima, club donde fue bicampeón. El mediocampista buscará transformar ese recuerdo en una motivación para afrontar el duelo (Instagram: yordi_bivilchez_22_13)

El vínculo entre Yordi Vílchez y Alianza Lima excede los números. Durante su etapa en el club de La Victoria, el mediocampista fue parte de un ciclo ganador que incluyó dos títulos nacionales y tres participaciones consecutivas en finales del campeonato peruano, una marca que él mismo destaca como prueba de su nivel sostenido en los momentos de mayor exigencia.

Ese historial explica por qué una parte de la hinchada blanquiazul mantiene el afecto hacia él, incluso después de su salida. Y también explica por qué este regreso a Matute tiene una dimensión simbólica que va más allá de los tres puntos en disputa.

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Para Vílchez, el partido del domingo es la oportunidad de cerrar el año con una actuación que reafirme su vigencia. “Tenemos muy buenos partidos de visita y este, teniendo el plus de que es ganar o morir, creo que es todavía más auspicioso para nosotros”, afirmó. La fe, dijo, está intacta. Y la determinación, también.