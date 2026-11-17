El director técnico español ha guiado al conjunto 'dorado' hacia la Copa Sudamericana del próximo año y señaló que espera plasmar completamente su estilo de juego en el siguiente curso. Crédito: L1 MAX.

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Javier Rabanal cerró el Torneo Clausura con un mensaje de autocrítica y una proyección concreta para el futuro. Tras el empate 2-2 de Cusco FC ante ADT, el técnico español sostuvo que pretende formar un plantel propio para la temporada 2027, cuando el equipo afrontará la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

El cuadro dorado volvió a jugar un tramo del encuentro con inferioridad numérica y logró revertir el marcador antes del empate final del conjunto tarmeño. Sobre esa circunstancia, el entrenador destacó la respuesta de sus dirigidos: “Este equipo ha tenido que jugar varias veces con diez y siempre ha dado la cara”, afirmó en conferencia de prensa para ‘L1 MAX’.

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Rabanal recordó que no fue la única ocasión en que Cusco FC debió sobreponerse a una expulsión. “Pasó en el partido ante Garcilaso y en el de Alianza Lima. Hoy queda la pena de no haber podido ganar”, declaró el español, que lamentó haber cedido puntos en casa en la última jornada del Clausura.

Respecto al desarrollo del partido, el entrenador sostuvo que el rendimiento no alcanzó el nivel futbolístico exhibido en otras presentaciones. “Ha sido un partido más de esfuerzo que de buen fútbol”, evaluó. Además, comparó la actuación con el compromiso frente a Sport Boys, en el que, según indicó, el equipo tuvo un mejor funcionamiento pese a no obtener el resultado esperado.

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Javier Rabanal se plantea formar un equipo competitivo bajo su estilo en Cusco FC para el 2027. Crédito: Instagram Cusco FC.

La atención de Rabanal ya está puesta en 2027. El técnico, que asumió tras la salida de Alejandro Orfila, consideró que debe analizarse tanto la temporada completa como el tramo del Clausura que le tocó dirigir. “En principio, tengo contrato por un año más. Quiero armar un equipo, con algunos detalles, más acorde a mi manera”, señaló ante los medios.

El entrenador resaltó la labor desarrollada por Miguel Rondelli, aunque aclaró que pretende instalar elementos propios en el funcionamiento del equipo. “Siempre dije y ensalcé el trabajo de Rondelli, pero tengo algunas cosas diferentes que no he podido plasmar del todo en este Clausura”, expresó. También indicó que ya existen conversaciones para definir aspectos de la próxima planificación.

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Rabanal insistió en que el proceso debe apuntar a una mejora de resultados. “No quiero engañar a la hinchada: debemos sacar mejores resultados que en este Clausura, que ha sido casi un calco del Apertura”, afirmó. El técnico comparó ambos torneos a partir de sus registros de puntos y goles, y admitió que el cambio de entrenador no produjo una variación considerable en las cifras.

“Hay que ser autocríticos”, agregó el español, quien espera disponer de mayor margen de trabajo desde el inicio de la pretemporada. Rabanal sostuvo que desea contar con un plantel más ajustado a sus requerimientos, aunque valoró la predisposición que encontró entre los jugadores desde su llegada a la institución.

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El cuadro dirigido por Jorge Rabanal empata 2-2 ante ADT de Tarma tras remontar con diez jugadores y alcanza 52 puntos en la tabla acumulada para asegurar su presencia continental en 2027 (L1 MAX)

En esa línea, el técnico destacó el esfuerzo del grupo en un cierre de campeonato marcado por las expulsiones y los partidos exigentes. “Me gustaría empezar desde el principio con un equipo un poco más hecho a mi mano”, manifestó. “Les he pedido cosas y siempre tuvieron la predisposición para hacerlas, aunque no nos haya salido como queríamos”, completó.

Cusco FC aseguró lugar en la Copa Sudamericana 2027

El empate ante ADT permitió que Cusco FC alcanzara 52 puntos en la tabla acumulada y asegurara su presencia en la Copa Sudamericana 2027. El equipo dorado quedó dentro de la franja de clasificación internacional, aunque su posición definitiva depende de los partidos pendientes de la jornada y podría variar entre el quinto y el octavo puesto.

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La ubicación final será determinante para conocer el cruce nacional que deberá disputar en la fase preliminar del torneo continental. El sorteo definirá al rival peruano y el partido determinará cuál de los dos equipos avanzará a la fase de grupos. Cusco FC volverá así a una competencia internacional luego de su experiencia reciente en la Copa Libertadores.

En 2025, el conjunto cusqueño fue subcampeón nacional, resultado que le dio acceso a la Libertadores 2026. En aquella campaña continental terminó último de su grupo y no consiguió victorias. La clasificación a la Sudamericana abre ahora una nueva oportunidad para el club, que buscará afrontar el torneo con un equipo renovado para 2027.

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Facundo Callejo, por segundo año consecutivo, acabó como goleador incontestable de los suyos. - Crédito: Cusco FC