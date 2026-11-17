Sport Boys se pronunció tras polémica por plantel descansando en aeropuerto. Crédito: LFP

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Sport Boys se pronunció tras la polémica generada por las fotografías de futbolistas del primer equipo descansando en el suelo del aeropuerto de Chiclayo, luego del partido ante Comerciantes Unidos en Cutervo. Mediante un comunicado, la administración del club ‘rosado’ explicó cómo se organizó el retorno de la delegación al Callao y reconoció que un imprevisto alteró la planificación del viaje.

La respuesta llegó después de que el periodista Jorge Solari, exdirector del área de Comunicaciones de la institución, denunciara las condiciones en las que el plantel esperó su vuelo. El comunicador calificó la situación como una “vergüenza total” y cuestionó que los jugadores no hubieran contado con un lugar adecuado para descansar.

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¿Qué explicó Sport Boys sobre lo ocurrido en Chiclayo?

En su pronunciamiento, Sport Boys aclaró que la delegación sí volvió al hotel de concentración después del compromiso disputado en Cutervo. Allí tenía previsto cumplir con sus actividades de alimentación y descanso antes de continuar con el viaje.

No obstante, la planificación cambió por motivos de seguridad y las condiciones climáticas. “Se coordinó adelantar el traslado hacia Chiclayo, a fin de garantizar nuestra llegada al aeropuerto con la debida anticipación. Debido a este cambio, nuestra delegación llegó al aeropuerto aproximadamente cuatro horas antes del check in, cuando inicialmente se había previsto una llegada con dos horas de anticipación al vuelo.”, detalló la institución.

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La administración sostuvo que había tomado previsiones para ese tiempo de espera, pero surgió un inconveniente que alteró lo acordado. “Una situación imprevista modificó lo acordado inicialmente y motivó que nuestros jugadores, cuerpo técnico y personal auxiliar ingresaran a las instalaciones aeroportuarias”, precisó.

El periodista Jorge Solari dio a conocer las dificultades que tuvo el equipo chalaco para retornar al primer puerto tras su viaje a Cutervo. (Video: Jorge Solari)

El club aseguró que ofreció un espacio alternativo para descansar

Otro aspecto abordado por Sport Boys fue el lugar donde permaneció la delegación durante las horas previas al embarque. Frente a las imágenes que circularon en redes sociales, la institución aseguró que los futbolistas tuvieron una alternativa para descansar fuera de las zonas comunes del aeropuerto.

“Se puso a disposición de nuestra delegación un espacio alternativo para descansar; sin embargo, sus integrantes permanecieron en las instalaciones del aeropuerto hasta la hora de embarque”, indicó el comunicado.

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La administración no brindó mayores detalles sobre el inconveniente que modificó las condiciones acordadas ni explicó por qué los integrantes del equipo decidieron quedarse en el terminal aéreo.

Al cierre de su pronunciamiento, el club señaló que buscaba aclarar las circunstancias del episodio y evitar versiones que, desde su perspectiva, no correspondieran a lo sucedido. “El Club brinda estas precisiones con el propósito de contextualizar lo sucedido y evitar interpretaciones alejadas de los hechos”, concluyó.

Comunicado de Sport Boys.

¿Qué denunció Jorge Solari sobre la administración de Sport Boys?

La respuesta institucional se produjo luego de que Jorge Solari difundiera un video en sus redes sociales, en el que cuestionó la gestión del administrador Martín Noriega. Según su versión, el plantel permaneció cerca de cinco horas y media en el aeropuerto de Chiclayo, a la espera del vuelo de las 06:20 horas del lunes.

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El periodista también afirmó que algunos jugadores optaron por contratar una movilidad particular, con su propio dinero, para llegar antes al terminal y tomar un vuelo nocturno. De acuerdo con su relato, los futbolistas habrían buscado evitar pasar la madrugada en el aeropuerto.

“Es así como la dirigencia actual del Sport Boys trata a sus jugadores”, manifestó Solari, quien además cuestionó la continuidad de la actual administración a pocos meses de que la institución cumpla 100 años.

Finalmente, el comunicador pidió que Martín Noriega y su equipo evalúen dejar el club. “Deberían evaluar la posibilidad de ya dejar el club para que seguramente gente capacitada pueda hacerlo de manera ideal”, sentenció.

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De esta manera, Sport Boys respondió públicamente a la denuncia y expuso su versión sobre las circunstancias que llevaron a la delegación a permanecer en el aeropuerto de Chiclayo. La polémica suma un nuevo cuestionamiento a la gestión del club en la antesala de su centenario.