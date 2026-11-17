Lucciana Pérez retomó el hilo donde lo dejó en Brasil: con victorias. Su debut en el W35 de São Paulo fue una formalidad que despejó el camino hacia los cuartos de final del torneo. (ATP)

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Lucciana Pérez , actual número 333 del ranking WTA, retomó la competencia este martes 17 de noviembre con una actuación dominante sobre las canchas de arcilla brasileñas. La tenista peruana no le dio opciones a su rival, Berta Bonardi, y selló el pasaje a los octavos de final del W35 de Sao Paulo con autoridad, en lo que además representó su regreso a la actividad oficial tras más de un mes de ausencia.

Su último partido había sido a comienzos de octubre en el W50 de Lexington, Estados Unidos. El triunfo ante Bonardi no solo abre una nueva etapa en su gira sudamericana, sino que confirma una vez más que Brasil le sienta especialmente bien a su juego.

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Un debut sin fisuras sobre el polvo de ladrillo

Con solidez desde el fondo de la cancha y aprovechando los errores de su rival, la primera raqueta femenina del Perú resolvió en sets corridos su primer compromiso en el W35 brasileño. (ATP)

Desde el primer game, Pérez impuso condiciones. Con un tenis preciso y contundente, la peruana construyó puntos largos, aprovechó los errores de su rival y no permitió que Berta Bonardi encontrara ritmo en ninguno de los dos sets. El marcador final de 6-2 y 6-2 refleja con fidelidad el dominio ejercido durante las dos horas y un minuto que duró el encuentro: la argentina no logró instalar su juego en ningún tramo del partido.

Este resultado también tiene una lectura estadística que refuerza la superioridad de la peruana en los cruces directos entre ambas. Pérez ya había derrotado a Bonardi en sets corridos en torneos anteriores disputados en suelo brasileño, por lo que el historial personal entre ellas se inclina con claridad hacia la raqueta nacional. La constancia en esa rivalidad habla de un dominio que no es casual, sino fruto de una preparación táctica sólida y de la comodidad que Pérez exhibe cada vez que pisa las canchas de este país.

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Brasil, el escenario donde Lucciana brilla con más intensidad

La historia de Pérez en territorio brasileño incluye dos títulos consecutivos en 2025 y una final de mayor categoría este año. Esos antecedentes alimentan sus expectativas en una nueva presentación en São Paulo (ATP)

No es la primera vez que São Paulo es testigo de las mejores versiones de la tenista peruana. En julio de 2025, Pérez protagonizó una racha histórica al conquistar dos títulos consecutivos de categoría W35 en territorio brasileño: primero en Río Claro y luego en la propia São Paulo, donde además de alzar el trofeo individual venció en la final a la chilena Florencia Urrutia y se coronó también en dobles. Ese doblete la consolidó como una de las referencias del circuito ITF en la región.

El vínculo con Brasil se extendió en 2026, cuando en julio alcanzó la final del W75 de Vacaria, un torneo de mayor categoría que evidenció su crecimiento dentro del circuito. Volver a São Paulo, entonces, no es un trámite más en su calendario: es pisar terreno conocido, con antecedentes que generan confianza y con una historia reciente que invita a pensar en grande.

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Ese contexto hace que su debut del martes tenga un peso adicional. No se trata únicamente de ganar un partido de primera ronda, sino de confirmar que la forma física recuperada tras el parate de octubre es compatible con el nivel que la llevó a dominar estas canchas hace poco más de un año.

Demi Tran, el próximo obstáculo en el camino a cuartos

Lucciana Pérez buscará prolongar su recorrido en Brasil frente a la neerlandesa Demi Tran. La tenista nacional llega con confianza tras su contundente debut y apunta a instalarse entre las ocho mejores del certamen (ATP)

Con el boleto a octavos de final ya en el bolsillo, la atención de Pérez se traslada ahora hacia su siguiente compromiso. La neerlandesa Demi Tran, ubicada en el puesto 621 del ranking mundial, será la rival que deberá superar para avanzar a los cuartos de final del W35 de São Paulo.

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El duelo está programado para el jueves 19 de noviembre a las 08:00 horas (hora peruana). Sobre el papel, los números del ranking favorecen a la peruana por una diferencia considerable, aunque en el circuito ITF la jerarquía del escalafón no siempre determina el resultado: la superficie, el estado físico y la adaptación al momento del torneo pesan tanto o más que las posiciones en la tabla.

Lo que sí está de su lado es el impulso de una victoria sólida, la familiaridad con las condiciones de juego en Brasil y una trayectoria reciente en este mismo escenario que habla por sí sola. Si Pérez mantiene el nivel exhibido ante Bonardi, el acceso a los cuartos de final será una posibilidad concreta. El tenis peruano sigue su marcha en São Paulo.

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