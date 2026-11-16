“Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa”: Homilía completa del Papa León XIV en su última misa en Perú

Papa León XIV ofrece una sentida homilía en el que aseguró que el pueblo peruano es su pueblo.

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En medio de una multitudinaria celebración eucarística, el papa León XIV se despidió del Perú con un mensaje que reafirmó el profundo vínculo que mantiene con el país donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral. Desde la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, el pontífice agradeció la hospitalidad de los peruanos y aseguró que llevará siempre en su corazón al pueblo que lo recibió durante seis días de visita apostólica.

“Sí, ¡el pueblo peruano también es mi pueblo!“, manifestó ante los miles de asistentes que llegaron para acompañarlo en su última misa antes de emprender el regreso a Roma.

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Durante su homilía, León XIV recordó la figura de Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, al cumplirse 300 años de su canonización. Destacó su labor misionera, su defensa de los pueblos indígenas y su compromiso con los más pobres. También recordó a Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Francisco Solano como referentes de santidad para el país.

Pope Leo XIV is struck on the face by a decade rosary thrown from the crowd as he rides in the popemobile through a crowd of faithful upon his arrival for a Mass at Las Palmas Air Base in Lima on November 16, 2026. Pope Leo XIV wraps up a 12-day homecoming tour through Uruguay, Argentina and Peru that highlighted the social justice priorities shaping his early papacy, completing a demanding itinerary many doubted he could finish just a month after lung surgery. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Uno de los pasajes más contundentes de su intervención estuvo dedicado a los sectores vulnerables. “Los únicos que no pueden esperar son los pobres”, sostuvo, al destacar la necesidad de atender a quienes sufren abandono e injusticias.

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El pontífice también llamó a fortalecer la unidad de la Iglesia, promover el diálogo y mantener una fe que se traduzca en acciones concretas de servicio.

En el cierre de su mensaje, dejó una frase que marcó su despedida: «Mi viaje termina, pero ¡el tiempo de la misión continúa!». Con esta exhortación, pidió a los peruanos continuar anunciando el Evangelio y llevando la paz de Cristo a todos los rincones.

El papa León se frota la cara al llegar en el papamóvil para celebrar la misa en la base aérea de Las Palmas, en el último día de su visita a Perú —país en el que anteriormente ejerció como misionero y obispo—, durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en Lima (Perú), el 16 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

A continuación, el texto completo de la homilía de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas:

Queridos hermanos y hermanas:

Jesús resucitado está hoy aquí con nosotros conforme a su promesa. «Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos» (Mt 28,20). Lo ha prometido a sus discípulos, antes de ascender al Padre, y nosotros lo hemos experimentado de nuevo en estos días. ¡Gracias por su hospitalidad! Reunidos así, tan numerosos y alegres, alrededor del Papa, ustedes han dado testimonio de que el Señor vive permanentemente en su Iglesia y la reúne. ¡Que este testimonio siga resonando y dando buenos frutos en todo el Perú!

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En este mundo herido por la prepotencia, su Palabra nos educa, aún hoy, en un nuevo tipo de fortaleza. En efecto, el Señor nos dice: «Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra» (Mt 28,18). ¡Es el poder del amor crucificado! «Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28,19). El mandato del único y verdadero Señor, que hemos escuchado en la proclamación del Evangelio, ayuda a comprender la esencia de la misión de la Iglesia: llevar adelante la obra de Jesucristo, con su poder, tan diferente de los poderes mundanos.

El mandato misionero ha sido cumplido por los primeros discípulos y por muchos cristianos a lo largo de la historia. Es por eso que estamos reunidos hoy en esta celebración: hemos sido bautizados, nos hemos convertido en discípulos de Jesucristo y aprendemos, día tras día, a observar aquello que Él nos ha mandado. Trescientos años después de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, segundo Arzobispo de Lima, damos las gracias, como peruanos, por el don de la fe cristiana que su testimonio apostólico ha enraizado profundamente en nuestro pueblo. «Los santos son la verdadera interpretación de la Sagrada Escritura. Los santos han verificado, en la experiencia de la vida, la verdad del Evangelio; así nos introducen en el conocimiento y en la comprensión del Evangelio» (Benedicto XVI, Audiencia General, 19 agosto 2009). Razón por la cual podemos reflexionar sobre las páginas bíblicas a la luz de la experiencia de santo Toribio.

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Como los primeros discípulos en el lago de Galilea, él recibió una invitación singular de parte de Jesús, una vocación que lo tomó por sorpresa. A pesar de ser un laico con una carrera en ascenso en el ámbito del derecho, Toribio fue llamado a ser pastor de la Iglesia. Desde entonces se puso en camino, como los apóstoles, detrás del Señor. Atravesó el país a pie, cientos y cientos de kilómetros, consciente de que seguía a Jesús mismo cuando iba al encuentro de los pueblos indígenas. Por eso buscaba su presencia en medio de esas comunidades, mientras aún aprendía la lengua y comprendía sus creencias, todo con el propósito de reconocer la obra silenciosa del Espíritu Santo.

Al llegar a Lima, enriquecido del largo viaje, en su servicio episcopal se distinguió por el ministerio de la Palabra, a la que se dedicó con particular diligencia, pero con la firme convicción de que la dulzura era el único modo de anunciar la “verdadera religión”, como había enseñado Bartolomé de Las Casas. En la primera carta a los Corintios, hoy hemos escuchado decir a san Pablo: «Que nos valoren como colaboradores de Cristo y administradores de los misterios de Dios» (1 Co 4,1). Y sobre el propio ministerio, santo Toribio observó: «Yo, al tiempo que estoy en esta ciudad hago lo propio predicándoles en la lengua, y a los españoles y a los demás que me entienden, declarando el Evangelio».[1] Insistió en que los sacerdotes aprendieran el quechua y luchó por la ordenación de indígenas y mestizos, que aún muchos miembros del clero despreciaban.

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Toribio deseaba que fueran los mismos indígenas los que evangelizaran a sus parientes, amigos y vecinos. Quería, de hecho, que el anhelado abandono de las creencias ancestrales llegara de su espontánea voluntad, sin coacciones. Lo demuestra su incansable dedicación a las visitas pastorales, llevadas a cabo con el fin de conocer, ayudar y, si era necesario, corregir a sus fieles, para instruirlos en la Palabra divina y administrar los Sacramentos. Confirmaba y predicaba incansablemente. No aceptaba siquiera el más pequeño regalo de parte de nadie. Aquellas visitas le causaron oposiciones y calumnias, incluso de parte de las autoridades; sin embargo, le permitieron ser y mostrarse como misionero, evangelizador, padre y pastor, sin ninguna otra preocupación que la de comunicar la vida divina ofrecida por el Buen Pastor.

«El Señor es quien me juzga» (1 Co 4,4), escribe el apóstol Pablo. E, inmediatamente, pide: «No juzguen antes de tiempo, sino que esperen la llegada del Señor, pues él sacará a la luz lo que se esconde en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón» (1 Co 4,5). Son palabras que también a nosotros nos inspiran una gran libertad de espíritu y un estilo de escucha paciente.

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Los únicos que no pueden esperar son los pobres. Por ello, sin excluir a nadie, sino acogiendo a todos, santo Toribio se ocupó especialmente de los últimos. Uno de sus biógrafos escribió: «En su grey el indígena es la porción de mayores cuidados. Y se ve correspondido. Le quieren y le aman como si fuera padre de cada uno».[2] Repartía casi todo lo que le correspondía entre los pobres y lo donaba a fin de fundar hospitales para los indígenas. Les decía, entre lágrimas: «¡Oh pobre que me enriqueces! ¡Oh desnudo que me vistes! ¡Oh hambriento que me hartas!». Llevaba consigo, después de cada visita pastoral, fascículos de observaciones, denuncias y reclamos sobre la población indígena dirigidos al rey, con el objetivo de acabar con las injusticias.

Queridos hermanos: al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, ¡el pueblo peruano también es mi pueblo! En donde quiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano. Así, con el corazón sanado y elevado por la gracia en el vínculo con la Trinidad, nosotros podremos abrirnos a cada hermano y hermana, curándolos, amándolos y sirviéndolos con la bondad del Señor.

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Con su ejemplo, santo Toribio nos invita a santificar nuestras relaciones en la Iglesia; su vida nos propone reconocernos como miembros vivos de un solo cuerpo. Él abrió el corazón a la comunión eclesial, experimentó la Iglesia como comunión misionera: la comunión que brota del ser verdadera morada de la Trinidad, y que por eso valora las diferencias, las sensibilidades y los pensamientos distintos en la unidad de la fe. Esta se manifiesta y se consolida en la Eucaristía, sacramento de la unidad, que para santo Toribio era el centro de la vida. La comunión se expresa hoy en la sinodalidad, transformándose así, a todos los niveles, en un estilo de vida eclesial. Santo Toribio lo anticipó a través de los concilios y sínodos celebrados, en los que supo escuchar, dialogar, acoger las sugerencias del Espíritu y poner en práctica el discernimiento comunitario, incluyendo también a los más pobres en la búsqueda de la verdad. De este modo se comprende por qué las orientaciones del siglo XVI permanecieron hasta finales del siglo XIX, cuando se celebró el Concilio Plenario Latinoamericano.

Hermanos y hermanas: santo Toribio de Mogrovejo fue un artífice de la civilización del amor, contrastando a los constructores de Babel presentes en su tiempo. También son protagonistas de esa civilización los santos contemporáneos: Rosa de Lima, Martín de Porres, Francisco Solano, entre otros. Mirándolos, redescubramos con gratitud el regalo de ser Iglesia de Jesucristo y, cada vez que celebramos la Eucaristía, regresemos a su promesa: «Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos» (Mt 28,20).

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Mi viaje termina, pero ¡el tiempo de la misión continúa! Recordemos que al final de cada Misa somos enviados a evangelizar. Por eso, ¡vayan y anuncien al Dios verdadero! ¡Den testimonio de lo que han visto y oído! ¡Que nadie se quede sin conocer esta Buena Noticia! Que nuestra misión pueda, por intercesión de la Virgen María y de los santos, estar siempre animada por la fe en la presencia del Resucitado, que nos da su paz y nos invita a llevarla a todos.