“Hasta luego”: la frase del papa León XIV que abre expectativas sobre un eventual regreso al Perú

El papa León XIV concluyó su visita apostólica de seis días en Perú antes del retorno a Roma.

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El papa León XIV repitió este lunes 16 de noviembre la frase “hasta luego” en dos de sus últimas apariciones públicas en suelo peruano: primero, desde el balcón de la Nunciatura Apostólica de Lima; después, al salir de un hogar de acogida de adultos mayores en el Callao. La expresión marcó sus despedidas antes de concluir una visita apostólica de seis días y emprender el retorno a Roma.

En la Nunciatura, residencia que lo albergó durante su estadía en Lima, el pontífice se asomó al balcón para saludar a las personas que se concentraron en los exteriores. Fieles con banderas, imágenes religiosas y expresiones de afecto aguardaban su aparición en una de las últimas actividades de la jornada.

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“Buenos días, Lima. Buenos días a todos”, dijo el Santo Padre al dirigirse a quienes estaban frente a la sede diplomática. En el lugar se escuchaba una canción inspirada en un mensaje del profeta que llamaba a anunciar la buena nueva.

Al finalizar su visita, el Papa León XIV compartIó un emotivo mensaje de agradecimiento al Perú, destacando la profunda gratitud al Señor, la calidez de su gente y la fortaleza de su fe, sintiéndose como en casa y recordando que la Iglesia es una verdadera familia.

A partir de esa referencia, León XIV habló sobre la misión de los creyentes. “Todos nosotros llamados a anunciar la buena nueva. Todos llamados a anunciar que Jesucristo ha venido y nos ha salvado”, expresó ante los asistentes.

La despedida

El papa también aludió al Señor de los Milagros, una de las principales expresiones de devoción religiosa en Perú. “Cristo, el Señor de los Milagros. Cristo que nos acompañe siempre”, manifestó durante su mensaje.

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La aparición tuvo lugar poco antes de que dejara la Nunciatura para trasladarse a la Base Aérea Las Palmas, donde tenía previsto presidir una Santa Misa. El edificio había sido uno de los puntos centrales de su agenda en Lima, ya que desde allí inició y concluyó varias de las actividades desarrolladas durante su visita.

Ante los fieles que acudieron a despedirlo, León XIV agradeció el acompañamiento que recibió durante esos días. “Dentro de pocos minutos estaré saliendo aquí de la Nunciatura para ir a la celebración de la santa misa. Quiero agradecer a todos ustedes por su participación, su presencia y su acogida, por haber acompañado a un servidor durante estos días”, señaló.

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Fieles con banderas e imágenes religiosas se congregaron frente al balcón de la Nunciatura Apostólica en Lima.

El pontífice pidió además que los peruanos mantuvieran la fe y la esperanza. “Que el Señor les bendiga siempre, que estén siempre llenas de fe y esperanza”, afirmó.

También se refirió al amor de Dios y a la atención hacia las personas más vulnerables. “Que el amor de Dios les ayude siempre a ser ese signo hermoso de la presencia de Dios, la cercanía de Dios, especialmente a los más pequeños”, expresó.

Luego impartió su bendición a las personas reunidas frente a la residencia. “El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén”, pronunció.

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Al final de su intervención, el papa cerró el saludo con una frase breve: “Buen día. Muchas gracias. Y hasta luego”.

Pucallpa recibirá al papa León XIV este domingo 15 de noviembre, en una visita inédita para la Amazonía peruana: el pontífice dialogará con pueblos indígenas y presidirá una misa en La Videnita. (Andina)

La segunda vez

Horas después, León XIV volvió a usar la misma expresión al salir de una casa de acogida de adultos mayores en el Callao. Rodeado por los saludos y la ovación del público, el pontífice agradeció a quienes lo esperaban en el lugar.

“Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias”, dijo el papa durante su salida.

La frase fue destacada por la cobertura de la jornada, que remarcó que era la segunda oportunidad en la que el Santo Padre empleaba esa fórmula para despedirse de los fieles peruanos. “Otra vez el sumo pontífice dice: ‘Hasta pronto, hasta luego’. No nos dice chau. Es la segunda vez que dice: ‘Hasta pronto, hasta luego’”, señaló el reporte.

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La reiteración de esas palabras, pronunciadas en Lima y luego en el Callao, quedó entre los últimos mensajes públicos de León XIV antes de abandonar Perú. Durante su paso por el país, el pontífice recibió muestras de afecto de fieles que lo acompañaron en distintos puntos de su agenda.

Desde el balcón de la Nunciatura, el papa había pedido que el mensaje de Jesucristo continuara presente entre los creyentes. En su despedida, dejó dos expresiones similares: “Hasta luego” y “hasta pronto”.