Papa León XIV emociona al cardenal Carlos Castillo con regalos durante su despedida del Perú

Monseñor Castillo se emocionó al recibir los regalos de parte del Papa León XIV tras la misa multitudinaria en Las Palmas

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Un emotivo encuentro protagonizaron el papa León XIV y el cardenal Carlos Castillo durante la ceremonia de despedida del sumo pontífice en el Perú. Ambos se fundieron en un cálido abrazo que reflejó el afecto y la cercanía que mantienen. El arzobispo de Lima no pudo ocultar su emoción al recibir dos obsequios del santo padre: un cáliz dorado y un cuadro, como recuerdo de este encuentro.

El gesto estuvo acompañado de muestras de cariño entre ambos representantes de la Iglesia católica. Castillo recibió los presentes con evidente alegría, en un momento especial antes de que el pontífice emprendiera su regreso al Vaticano, luego de varios días de actividades en el país.

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Por su parte, el cardenal Carlos Castillo también quiso expresar su agradecimiento y reconocimiento al Robert Prevost mediante un regalo que recoge elementos de la identidad nacional. Se trató de un nacimiento elaborado con madera y plata peruana, una pieza inspirada en la cultura y las tradiciones del país que fue entregada como recuerdo de su visita apostólica.

Durante la ceremonia, el arzobispo de Lima dedicó unas palabras al santo padre y destacó la importancia que tuvo su presencia para los peruanos. “Somos un país clave y tú lo has vuelto más clave”, expresó el arzobispo, en referencia al vínculo que León XIV mantiene con el Perú, donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de asumir el pontificado.

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El papa León XIV y el cardenal Carlos Castillo protagonizaron un emotivo abrazo durante la despedida del santo padre en el Perú (Vatican News)

León XIV se despide del Perú con un emotivo mensaje

En su intervención final, el papa manifestó su profunda gratitud por las muestras de afecto recibidas durante su recorrido por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. También reconoció el trabajo de las autoridades civiles y religiosas, así como de las comunidades que hicieron posible su visita apostólica.

“No tengo palabras para expresar la profunda gratitud. Gracias, Perú. Agradezco a las autoridades civiles y religiosas, así como a las numerosas personas y comunidades que hicieron posible este viaje apostólico”, señaló.

El santo padre también recordó las experiencias que marcaron su paso por el territorio nacional y aseguró que se sintió acogido por los fieles. “Muchas gracias a todos. Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es como una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como sucesor de Pedro”, expresó.

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El papa León XIV lee su mensaje de despedida y agradecimiento durante las actividades de la visita apostólica en Perú.

En esa línea, mencionó el cariño de los niños, la alegría de los jóvenes, la calidez de las familias y la ternura de los adultos mayores que acudieron a los encuentros para saludarlo. Asimismo, destacó la fe y devoción de los peruanos, a quienes invitó a continuar unidos mediante la oración, pese a la distancia.

“Me llevo el testimonio de la fe y de la devoción que siempre admiré de ustedes. Sigamos orando juntos en la distancia a Jesús, nuestro camino, verdad y vida”, manifestó.

Finalmente, León XIV cerró su mensaje con una bendición que emocionó a los asistentes: “Que Dios te bendiga, mi Perú. Que María te cubra con su manto”.

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Actividades del papa León XIV

La visita apostólica del papa León XIV al Perú, que se inició el 11 de noviembre, comprendió seis jornadas de encuentros religiosos, actividades oficiales y acercamientos con miles de fieles. A su llegada, fue recibido en el Callao y participó en ceremonias en Palacio de Gobierno y reuniones con autoridades, representantes de la sociedad civil y obispos. También compartió momentos con jóvenes y universitarios en Lima.

Posteriormente, viajó a Chiclayo, donde fue obispo durante varios años, para celebrar una misa en las Pampas de Pimentel y reunirse con representantes religiosos y académicos. Su recorrido continuó por Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, Cusco y Pucallpa, donde coronó a la Virgen Inmaculada, participó en celebraciones eucarísticas y se encontró con comunidades amazónicas y misioneros.

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En su último día, visitó a los adultos mayores de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y celebró una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, antes de despedirse del país y emprender su retorno a Roma