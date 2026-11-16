Perú

Aldo Miyashiro abre la puerta a trabajar otra vez con Érika Villalobos tras 'Perdóname'

El conductor aseguró que una futura colaboración artística con la madre de sus hijos no sería complicada, luego de que ambos encabezaran la telenovela de 2023 pese a su separación

Durante la alfombra roja de la película "La Gran Sangre: Ojo x Ojo", el actor y conductor Aldo Miyashiro declaró ante las cámaras del programa "Amor y Fuego". En la entrevista, Miyashiro abordó la posibilidad de volver a compartir proyectos laborales con su expareja Érika Villalobos, refiriéndose al vínculo cordial que ambos sostienen en el ámbito familiar y comentando sobre su relación sentimental con Gia Rosalino. Video: Willax TV / Amor y Fuego
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Aldo Miyashiro afirmó que no existe ningún inconveniente de su parte para retomar un proyecto profesional junto a Érika Villalobos, su expareja y madre de sus dos hijos. La declaración se conoció en medio de un escenario de cercanía familiar entre ambos, que incluyó la presencia conjunta del actor, Villalobos y la actual pareja de él, Gia Rosalino, en distintas celebraciones recientes.

La postura del actor sobre un posible reencuentro laboral

Consultado sobre la posibilidad de compartir nuevamente un proyecto artístico con Villalobos, Miyashiro fue directo al señalar que no percibe ninguna dificultad en esa eventualidad. “No tengo ningún problema”, afirmó el conductor, en declaraciones recogidas por medios locales.

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La respuesta del actor se produce después de que ambos protagonizaran en 2023 la telenovela ‘Perdóname’, producción que los reunió como protagonistas pese a la separación que habían atravesado meses antes, tras el ampay que involucró a Miyashiro con la entonces reportera Fiorella Retiz. En aquella oportunidad, el actor ya había señalado públicamente que su condición de actores no representaba un obstáculo para trabajar juntos.

“Si somos actores, cuál es el rollo. No, ¿por qué va ser parte del morbo? Es una novela, somos actores, trabajamos y ya está. El morbo lo hacen los programas de espectáculos”, había declarado entonces Miyashiro.

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Composición con un hombre con gafas de sol ante un micrófono y un afiche con los rostros de un hombre y una mujer junto al título Perdóname
Aldo Miyashiro afirmó que no existe ningún inconveniente para retomar un proyecto artístico con Érika Villalobos.

Una relación cordial que se mantiene pese a la separación

Miyashiro y Villalobos pusieron fin a su matrimonio en 2022, luego de 17 años de relación, a raíz del ampay con Retiz. Desde entonces, ambos han mantenido contacto frecuente debido a la crianza compartida de sus dos hijos, entre ellos Fernanda Miyashiro, cuyo primer cumpleaños fue celebrado recientemente con la presencia de ambos padres.

Durante esa celebración, Villalobos compartió imágenes en las que también aparecía Rosalino, actual pareja del actor. La publicación evidenció que la cercanía entre los tres no se limita a encuentros aislados, sino que forma parte de una dinámica familiar que ambas partes han optado por mantener en términos cordiales.

“La vida continúa”, fue la frase con la que Miyashiro resumió el vínculo que sostiene actualmente con su expareja y con el entorno de ambas familias, según trascendió en medios de espectáculos.

Gia Rosalino también se refirió al vínculo con Villalobos

Rosalino, pareja de Miyashiro desde hace algunos años, también se pronunció sobre la relación que mantiene con Villalobos. La actriz contó que ambas han coincidido en distintas ocasiones, incluido un almuerzo reciente, y describió el trato entre ellas como cordial.

Durante un evento público, la actriz Gia Rosalino ofreció una entrevista para el programa Amor y Fuego donde abordó su relación sentimental con Aldo Miyashiro. Rosalino detalló la convivencia con el entorno familiar del actor, así como los encuentros que ha sostenido en reuniones familiares con Érika Villalobos, expareja del conductor. En las imágenes también se observa a Miyashiro en la alfombra roja del evento ante los medios de comunicación. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Con Érika también nos hemos cruzado como tres veces en el cumpleaños de su hija. Hace poco que fue su cumpleaños hemos almorzado juntas. Normal, creo que ella es una mujer muy madura y le tengo mucho respeto por los años que ha estado con Aldo. Entonces, todo bien”, expresó Rosalino.

Villalobos, por su parte, ha evitado hacer comentarios públicos sobre la presencia de Rosalino en las actividades familiares, centrando sus publicaciones en los momentos compartidos con sus hijos. La actriz mantiene actualmente una relación con Erik Zapata, mientras continúa su carrera en la actuación y la música, en paralelo a la faceta de Miyashiro como guionista y actor de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’, película estrenada el 12 de noviembre en los cines peruanos.

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