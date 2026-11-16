Callao recibe al papa León XIV con cánticos, aplausos y gritos de miles que se volcaron a las calles para verlo

La visita al asilo del Callao pone en el centro de la agenda papal a las personas mayores en situación de abandono y vulnerabilidad - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

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El paso del papa León XIV por el Callao estuvo acompañado de cánticos, aplausos y numerosas muestras de afecto. Miles de ciudadanos se volcaron a las calles del primer puerto para saludar al santo padre durante su recorrido de este lunes 16 de noviembre, en la última jornada de su visita apostólica al Perú. Familias, adultos mayores y niños aguardaron el desplazamiento de la comitiva papal para verlo de cerca y expresarle su cariño antes de su participación en la multitudinaria misa programada en la base aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

Desde su ingreso al primer puerto, el pontífice recibió un cálido recibimiento de los vecinos, quienes lo saludaron con gritos de emoción y expresiones de fe. Las muestras de entusiasmo acompañaron su desplazamiento por distintas avenidas de la provincia constitucional, donde los ciudadanos buscaron captar imágenes y saludarlo a su paso.

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Uno de los momentos particulares del recorrido ocurrió en el distrito de La Perla, donde León XIV realizó una breve parada para observar la estatua elaborada en su honor. La representación, instalada en el parque Niño Gálvez, constituye uno de los homenajes que los chalacos prepararon para reconocer el vínculo del pontífice con el Perú y su trayectoria pastoral en el país. El santo padre pudo contemplar de cerca esta obra durante su desplazamiento por el primer puerto.

El santo padre visita la casa acogida Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde comparte un encuentro con 60 adultos mayores (Créditos: Canal N)

Papa León XIV visita el asilo de los Ancianos Desamparados en el Callao

Actualmente, el papa León XIV se encuentra en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ubicada en el jirón Constitución 779, donde desarrolla uno de los encuentros más significativos de su última jornada en territorio peruano. Allí comparte un momento con los adultos mayores residentes y el personal que trabaja en este establecimiento religioso.

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El hogar alberga aproximadamente a 60 personas de la tercera edad, varias de ellas en situación de abandono o que requieren asistencia permanente. La institución fue fundada el 27 de enero de 1942 y, desde entonces, brinda cuidado y acompañamiento a quienes necesitan un espacio de protección durante esta etapa de sus vidas.

El papa disfrutó de un presentación de marinera norteña en el asilo - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

La visita también representa un reconocimiento a la labor de las religiosas que dedican sus días a atender a esta población vulnerable. La llegada del pontífice había generado una especial expectativa entre los residentes, quienes esperaban la oportunidad de conocerlo personalmente y recibir su bendición.

Tras este encuentro, el santo padre se trasladará a Las Palmas, donde tiene previsto presidir una misa multitudinaria a las 10:30 a. m. La celebración será el último acto litúrgico de su visita apostólica, iniciada el 11 de noviembre, que comprendió actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Posteriormente, se dirigirá al Grupo Aéreo N.° 8 para participar en la ceremonia de despedida antes de emprender su regreso a Roma.

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Recomendaciones para asistir a la misa del papa León XIV en Las Palmas

Debido a la concentración de miles de fieles en la base área, es importante tomar algunas precauciones para evitar inconvenientes durante la ceremonia. En primer lugar, se recomienda utilizar bloqueador solar, gorra o sombrero, así como ropa ligera para protegerse de las altas temperaturas y la exposición prolongada al sol.

Asimismo, los asistentes deben mantenerse hidratados y llevar agua para prevenir posibles cuadros de deshidratación. También es conveniente consumir alimentos antes de ingresar al recinto y evitar comidas pesadas.

Otro aspecto importante es portar el documento de identidad y tener a la mano la entrada con el código QR, ya sea en el celular o impresa, para facilitar el acceso. Se aconseja llegar con anticipación, identificar las puertas de ingreso y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

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