Perú

Callao recibe al papa León XIV con cánticos, aplausos y gritos de miles que se volcaron a las calles para verlo

Familias, niños y adultos mayores salieron a las calles del Callao para saludar al pontífice en su última jornada de visita al Perú

La visita al asilo del Callao pone en el centro de la agenda papal a las personas mayores en situación de abandono y vulnerabilidad - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.
La visita al asilo del Callao pone en el centro de la agenda papal a las personas mayores en situación de abandono y vulnerabilidad - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.
Guardar

El paso del papa León XIV por el Callao estuvo acompañado de cánticos, aplausos y numerosas muestras de afecto. Miles de ciudadanos se volcaron a las calles del primer puerto para saludar al santo padre durante su recorrido de este lunes 16 de noviembre, en la última jornada de su visita apostólica al Perú. Familias, adultos mayores y niños aguardaron el desplazamiento de la comitiva papal para verlo de cerca y expresarle su cariño antes de su participación en la multitudinaria misa programada en la base aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

Desde su ingreso al primer puerto, el pontífice recibió un cálido recibimiento de los vecinos, quienes lo saludaron con gritos de emoción y expresiones de fe. Las muestras de entusiasmo acompañaron su desplazamiento por distintas avenidas de la provincia constitucional, donde los ciudadanos buscaron captar imágenes y saludarlo a su paso.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos particulares del recorrido ocurrió en el distrito de La Perla, donde León XIV realizó una breve parada para observar la estatua elaborada en su honor. La representación, instalada en el parque Niño Gálvez, constituye uno de los homenajes que los chalacos prepararon para reconocer el vínculo del pontífice con el Perú y su trayectoria pastoral en el país. El santo padre pudo contemplar de cerca esta obra durante su desplazamiento por el primer puerto.

El santo padre visita la casa acogida Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde comparte un encuentro con 60 adultos mayores (Créditos: Canal N)

Papa León XIV visita el asilo de los Ancianos Desamparados en el Callao

Actualmente, el papa León XIV se encuentra en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ubicada en el jirón Constitución 779, donde desarrolla uno de los encuentros más significativos de su última jornada en territorio peruano. Allí comparte un momento con los adultos mayores residentes y el personal que trabaja en este establecimiento religioso.

PUBLICIDAD

El hogar alberga aproximadamente a 60 personas de la tercera edad, varias de ellas en situación de abandono o que requieren asistencia permanente. La institución fue fundada el 27 de enero de 1942 y, desde entonces, brinda cuidado y acompañamiento a quienes necesitan un espacio de protección durante esta etapa de sus vidas.

El papa disfrutó de un presentación de marinera norteña en el asilo - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.
El papa disfrutó de un presentación de marinera norteña en el asilo - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

La visita también representa un reconocimiento a la labor de las religiosas que dedican sus días a atender a esta población vulnerable. La llegada del pontífice había generado una especial expectativa entre los residentes, quienes esperaban la oportunidad de conocerlo personalmente y recibir su bendición.

Tras este encuentro, el santo padre se trasladará a Las Palmas, donde tiene previsto presidir una misa multitudinaria a las 10:30 a. m. La celebración será el último acto litúrgico de su visita apostólica, iniciada el 11 de noviembre, que comprendió actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Posteriormente, se dirigirá al Grupo Aéreo N.° 8 para participar en la ceremonia de despedida antes de emprender su regreso a Roma.

Recomendaciones para asistir a la misa del papa León XIV en Las Palmas

Debido a la concentración de miles de fieles en la base área, es importante tomar algunas precauciones para evitar inconvenientes durante la ceremonia. En primer lugar, se recomienda utilizar bloqueador solar, gorra o sombrero, así como ropa ligera para protegerse de las altas temperaturas y la exposición prolongada al sol.

Asimismo, los asistentes deben mantenerse hidratados y llevar agua para prevenir posibles cuadros de deshidratación. También es conveniente consumir alimentos antes de ingresar al recinto y evitar comidas pesadas.

Otro aspecto importante es portar el documento de identidad y tener a la mano la entrada con el código QR, ya sea en el celular o impresa, para facilitar el acceso. Se aconseja llegar con anticipación, identificar las puertas de ingreso y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

Temas Relacionados

Papa León XIVLeón XIVCallaoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El papa León XIV pasó susto al llegar a Lima: camioneta que lo trasladaba casi choca con moto policial en el Callao

Las imágenes difundidas por Prensa Chalaca muestran que una avanzada frenó frente a la camioneta de la comitiva, lo que obligó al conductor a reaccionar de inmediato durante el desplazamiento nocturno

El papa León XIV pasó susto al llegar a Lima: camioneta que lo trasladaba casi choca con moto policial en el Callao

Dos monjas se emocionaron y se unieron a la alabanza en los ensayos de Grupo 5 para despedir al papa León XIV

Videos difundidos en redes sociales registraron el momento en que ambas religiosas se emocionaron y acompañaron con alegría las pruebas de sonido de la agrupación lambayecana

Dos monjas se emocionaron y se unieron a la alabanza en los ensayos de Grupo 5 para despedir al papa León XIV

Último día del Papa León XIV en Perú EN VIVO: Santo Padre llega al Callao para visita a casa de acogida de ancianos

El papa León XIV culmina su histórica visita al Perú con una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Después de una intensa jornada que lo llevó por Cusco y Pucallpa, el pontífice se despedirá de millones de fieles y emprenderá su viaje de retorno a Roma. Sigue aquí todas las incidencias y los detalles de su último día en territorio peruano

Último día del Papa León XIV en Perú EN VIVO: Santo Padre llega al Callao para visita a casa de acogida de ancianos

Pedro Gallese elogió a Maxloren Castro tras su primer gol con la selección peruana: “Sé que ha trabajado mucho para ese momento”

El arquero elogió al joven extremo de Sporting Cristal tras convertir su primer gol con la ‘bicolor’ en el amistoso ante Bolivia. Además, analizó el rendimiento del equipo y de la posibilidad de regresar a Alianza Lima

Pedro Gallese elogió a Maxloren Castro tras su primer gol con la selección peruana: “Sé que ha trabajado mucho para ese momento”

El papa León XIV visitó un hogar de ancianos en el Callao y habló de los “desiertos de humanidad” donde se abandona a los más frágiles

En uno de sus últimos encuentros antes de dejar el país, el Pontífice visitó la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Advirtió sobre los lugares donde “no se protege al más débil e indefenso, sino que se abusa de él” y llamó a defender “a los niños, a los jóvenes y a los ancianos”.

El papa León XIV visitó un hogar de ancianos en el Callao y habló de los “desiertos de humanidad” donde se abandona a los más frágiles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

“Jurado de porquería”: López Aliaga arremete contra el JNE y acusa a Roberto Burneo de ser “cómplice de una mafia”

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

ENTRETENIMIENTO

Dos monjas se emocionaron y se unieron a la alabanza en los ensayos de Grupo 5 para despedir al papa León XIV

Dos monjas se emocionaron y se unieron a la alabanza en los ensayos de Grupo 5 para despedir al papa León XIV

Grupo 5 ante el papa León XIV: los ensayos del mix de música cristiana en cumbia para despedir al santo padre

Piura: van con pasajeros vuelca en quebrada Río Seco pese a las alertas y crece la preocupación en Morropón

Susan Villanueva revela supuesto embarazo de Monserrat Seminario y lanza indirecta sobre la paternidad: ¿Melcochita tendrá otra hija?

Aldo Miyashiro abre la puerta a trabajar otra vez con Érika Villalobos tras 'Perdóname'

DEPORTES

Pedro Gallese elogió a Maxloren Castro tras su primer gol con la selección peruana: “Sé que ha trabajado mucho para ese momento”

Pedro Gallese elogió a Maxloren Castro tras su primer gol con la selección peruana: “Sé que ha trabajado mucho para ese momento”

Los 3 premios que Sporting Cristal recibió tras proclamarse campeón de la Copa de la Liga 2026

Fernanda Tomé vuelve con éxito a la Liga Peruana de Vóley y se ilusiona con Deportivo Soan: “Podemos hacer historia”

Hernán Barcos celebró la Copa de la Liga con Sporting Cristal, pero ambiciona el título nacional: “Estamos peleando por todo”

Pelea por el descenso en Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por la permanencia