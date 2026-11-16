Perú

El papa León XIV visitó un hogar de ancianos en el Callao y habló de los “desiertos de humanidad” donde se abandona a los más frágiles

En uno de sus últimos encuentros antes de dejar el país, el Pontífice visitó la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Advirtió sobre los lugares donde “no se protege al más débil e indefenso, sino que se abusa de él” y llamó a defender “a los niños, a los jóvenes y a los ancianos”.

Un hombre con sotana y solideo blancos sostiene una hoja de papel frente a un micrófono, sentado delante de una silla de madera tallada
El Papa León XIV lee un mensaje frente a un micrófono durante una actividad en un asilo de ancianos en Callao.
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Desde Lima.- El papa León XIV visitó este lunes la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, en la última jornada de su visita apostólica a Perú. Ante los residentes, las religiosas y el personal del hogar, el Pontífice describió el lugar como un “oasis de dignidad” y de esperanza para los adultos mayores. Advirtió también que en el país hay “muchos pobres y desamparados” que siguen pidiendo cuidado y protección.

“Es una inmensa alegría para mí estar hoy aquí con todos ustedes, en uno de mis últimos encuentros antes de partir del Perú”, dijo al comenzar su saludo. Agradeció las palabras de bienvenida de monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco, obispo del Callao, y de la madre Hermenegilda, responsable de la casa. También dio las gracias a José Luis y a María del Carmen, que compartieron sus testimonios durante el encuentro.

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El hogar, a cargo de la congregación, recibe a cerca de 60 adultos mayores.

Para hablar de las obras de caridad, León XIV usó la imagen del oasis, citando su exhortación apostólica Dilexi te: “Un oasis que calma la sed, reconforta y renueva a las personas que allí viven y trabajan, así como a aquellos que se acercan a visitarlas”. Destacó que en Perú lugares como este forman “una auténtica red de centros caritativos donde se acoge con amor y respeto a los más pobres y abandonados”.

Uno de los ancianos residentes de la casa de acogida del Callao le agradece al Papa León XIV su visita y asegura que todos oran por su salud y bienestar

Papa León destacó el trabajo de las hermanas en el hogar de ancianos

El Papa reconoció el trabajo de las Hermanitas y recordó a la fundadora de la congregación, santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, y su consigna: “Cuidar los cuerpos para salvar las almas”.

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Uno de los pasajes más duros del mensaje estuvo dedicado a los lugares donde no hay cuidado. “Lamentablemente, sabemos que hay situaciones en las que no se ofrece cuidado o asistencia a los cuerpos, ni se piensa en las almas; no se atiende a las personas, sino que se les abandona; no se protege al más débil e indefenso, sino que se abusa de él; no se ama la vida, sino que se le intenta destruir”, afirmó.

Llamó a esos lugares “desiertos de humanidad”, en los que los más frágiles repiten las palabras de Jesús en la cruz: “Tengo sed”. “Tenemos que reconocer con dolor que son muchos los pobres y desamparados en este país que hoy nos siguen diciendo ‘tengo sed, necesito beber de las fuentes del amor y de la vida, necesito cuidado y protección’. ¿Qué hacemos nosotros para calmar esa sed?”, planteó.

Tres personas en un estrado con la bandera de Perú: un hombre de blanco en un sillón, un religioso de sotana negra y un orador ante un micrófono
Un representante lee un discurso ante el papa León XIV y un obispo durante un acto institucional en el asilo de ancianos del Callao.

“Menos desiertos individualistas”

El mensaje se dirigió también a todos los sacerdotes, religiosos, laicos, familias, asociaciones y voluntarios que trabajan en la caridad en el país. “Perú necesita más oasis fraternos y menos desiertos individualistas”, sostuvo. Pidió además “almas entregadas al servicio del Reino de Dios que cuiden de las personas frágiles y marginadas”.

León XIV insistió en que la fe no puede separarse de la acción: “Así como alma y cuerpo han de estar unidos para que el ser humano exista, no podemos separar la fe que profesamos de las obras que realizamos”. Llamó a hacer “un examen de conciencia” y a preguntarse “por qué sigue habiendo tantos problemas y desigualdades”.

También se preguntó por la falta de relevo: “En un país que ha recibido tanto a través de la caridad cristiana, ¿por qué somos tan pocos para seguir pasando la antorcha a las nuevas generaciones?”. Su respuesta fue volver “al encuentro con Cristo” y a los orígenes de la fe, a través de los sacramentos, la catequesis, la adoración eucarística y la caridad fraterna.

Un hombre con sotana blanca y anteojos lee una hoja frente a un micrófono, ubicado delante de un respaldo de madera
Un religioso vestido de blanco lee un documento frente a un micrófono en el asilo de ancianos Papa León XIV en el Callao.

El Pontífice mencionó a san Martín de Porres, el santo limeño, y la frase que la tradición le atribuye: “Yo te curo, Dios te sana”. Expresó su deseo de que “los hijos e hijas del Perú” recorran el camino de la santidad y conviertan “los áridos desiertos del materialismo y el consumismo en verdes praderas de solidaridad y entrega generosa”.

La visita a Perú, que empezó el miércoles 11 de noviembre, fue la tercera y última etapa de la primera gira latinoamericana de León XIV, después de Uruguay y Argentina. Durante seis días recorrió Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, entre otras ciudades. Para Robert Prevost fue un regreso a su patria adoptiva: vivió en Perú casi dos décadas como misionero, se nacionalizó peruano y fue obispo de Chiclayo hasta 2023. Fue su primer viaje al país desde que lo eligieron Papa, en mayo de 2025.

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