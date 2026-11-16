Perú

El papa León XIV pasó susto al llegar a Lima: camioneta que lo trasladaba casi choca con moto policial en el Callao

Las imágenes difundidas por Prensa Chalaca muestran que una avanzada frenó frente a la camioneta de la comitiva, lo que obligó al conductor a reaccionar de inmediato durante el desplazamiento nocturno

A pesar del peligroso percance nocturno ocurrido en una transitada avenida chalaca, el líder eclesiástico continuó sin lesiones su viaje hacia la misa multitudinaria en Surco, generando alivio inmediato entre los fieles presentes. (Prensa Chalaca)

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El vehículo que trasladaba al papa León XIV a su llegada a Lima, tras sus actividades en Pucallpa, Cusco y Chiclayo, estuvo involucrado en un incidente de tránsito en el Callao. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una motocicleta policial frenó frente a la unidad que integraba la comitiva y ambos vehículos estuvieron cerca de colisionar.

El hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2026, de acuerdo con la publicación de Prensa Chalaca. El medio chalaco precisó que el episodio se registró en el cruce de las avenidas Faucett y Argentina, durante el paso del vehículo que trasladaba al Santo Padre por la provincia constitucional.

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Las imágenes, grabadas de noche, muestran una camioneta oscura que avanza en medio del despliegue de seguridad. En un instante, una moto policial aparece delante de la unidad y frena, lo que obliga a una reacción inmediata del conductor del vehículo papal.

Robert Prevost, papa León XIV, a su salida del Estadio Nacional tras la Vigilia de Jóvenes en Lima | Carlos Diaz Medina
Robert Prevost, papa León XIV, a su salida del Estadio Nacional tras la Vigilia de Jóvenes en Lima | Carlos Diaz Medina

En las avenidas Faucett y Argentina

Prensa Chalaca indicó que la motocicleta policial que iba como avanzada frenó de forma repentina. Según la publicación, esa maniobra dejó a la unidad que trasladaba al pontífice a poca distancia de impactar contra el vehículo policial.

“Un momento de tensión se habría vivido en el cruce de las avenidas Faucett y Argentina, cuando la motocicleta de avanzada frenó repentinamente, provocando que León XIV estuviera a punto de golpearla dentro de la unidad”, señaló el medio en su cuenta de Facebook.

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La publicación añadió que no hubo daños ni heridos y que el recorrido de la comitiva continuó con normalidad.

En el video no se aprecia un impacto entre la camioneta y la motocicleta. Las imágenes permiten observar el desplazamiento de la unidad y la presencia de personas cerca del trayecto, algunas de las cuales levantaban las manos al paso del vehículo.

Un vehículo negro con una bandera amarilla circula rodeado por personal de seguridad y personas que observan desde la acera
El Papa León XIV saluda desde el interior de un vehículo oficial durante los actos de despedida frente a la Nunciatura Apostólica de Lima.

Trasladaba al pontífice

El material difundido por Prensa Chalaca fue acompañado por el texto “Papamóvil casi chocó contra moto policial”. Sin embargo, en la descripción de la publicación el medio se refirió al vehículo que trasladaba al papa León XIV durante su recorrido por el Callao.

La diferencia es relevante porque las imágenes muestran una camioneta de color oscuro y no permiten establecer, solo a partir del registro difundido, si se trataba de un papamóvil. El contenido sí ubica la escena en el contexto del retorno del pontífice a Lima luego de sus visitas a Pucallpa, Cusco y Chiclayo.

Entre los comentarios de la publicación, una usuaria escribió: “Lo bueno que el Papa está bien, solo fue un susto”. Otro internauta cuestionó la maniobra de la motocicleta policial.

El recorrido se produjo antes de la misa de León XIV en la Base Aérea de Las Palmas, en Surco, prevista como su última actividad en Perú antes de su retorno a Roma.

papa León XIV

Visitó hogar de ancianos

El papa León XIV visitó este lunes la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, en la última jornada de su visita apostólica a Perú. Ante los residentes, las religiosas y el personal del hogar, el Pontífice describió el lugar como un “oasis de dignidad” y de esperanza para los adultos mayores. Advirtió también que en el país hay “muchos pobres y desamparados” que siguen pidiendo cuidado y protección.

“Es una inmensa alegría para mí estar hoy aquí con todos ustedes, en uno de mis últimos encuentros antes de partir del Perú”, dijo al comenzar su saludo. Agradeció las palabras de bienvenida de monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco, obispo del Callao, y de la madre Hermenegilda, responsable de la casa. También dio las gracias a José Luis y a María del Carmen, que compartieron sus testimonios durante el encuentro.

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