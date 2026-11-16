La felicidad de Roberto Mosquera tras lograr el primer título de Sporting Cristal en seis años: “Era algo impensado”

Sporting Cristal conquistó la Copa Caliente de la Liga 1 2026 tras vencer 2-0 en tiempo suplementario, poniendo fin a seis años sin títulos. El técnico Roberto Mosquera celebró el logro, aunque dejó en suspenso su continuidad en el club. (Copa de la Liga)

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Roberto Mosquera no ocultó la emoción. El técnico rimense, que llegó a mediados de año para reemplazar a Zé Ricardo en uno de los peores momentos institucionales del club, levantó su primer título con Sporting Cristal en seis años y reconoció que, cuando asumió el cargo, nadie imaginaba que las cosas terminarían así.

El equipo celeste se coronó campeón de la primera edición de la Copa de la Liga 1 2026 tras imponerse por 2-0 en el tiempo suplementario a Alianza Atlético de Sullana, luego de un empate sin goles en los primeros 90 minutos. Los goles de Rafael Lutiger y Santiago González sellaron una noche histórica para La Victoria.

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De la crisis al título

Roberto Mosquera llegó a Sporting Cristal hace cinco meses, cuando el equipo atravesaba una de sus etapas más complicadas, y consiguió conducirlo hasta la conquista de la Copa Caliente 2026. (Copa de la Liga)

Cuando Mosquera tomó las riendas del equipo, Sporting Cristal peleaba en los últimos puestos del Torneo Apertura. En apenas cinco meses, el panorama cambió por completo: los celestes escalaron hasta los primeros lugares del Clausura, mantuvieron chances de pelear el título nacional y, además, se quedaron con la Copa de la Liga. Un giro que el propio entrenador describió como difícil de prever.

“Creo que hemos formado un buen equipo y los resultados son esos. Era impensado esto cuando llegamos hace 5 meses. El fútbol tiene estas cosas, por eso vivimos enamorados del fútbol”, declaró Mosquera en diálogo con Bicolor+.

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El técnico de 65 años subrayó que la clave del proceso fue la convicción del plantel en los momentos más adversos, cuando las críticas arreciaban y el proyecto parecía tambalearse. Para Mosquera, ese vínculo con el fútbol va mucho más allá de lo táctico o lo competitivo: es una historia de vida.

“Para mí es muy grato porque es el amor de mi vida. Jugar desde los 12 años, me enseñaron a ganar todo, ser buena persona y creo que esto es el esfuerzo de los jugadores que creyeron en una idea que tuvimos. Siempre creyeron en el proyecto, en los momentos más duros, cuando la crítica era ácida”, señaló.

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El valor de respetar cada torneo

El entrenador celeste resaltó que su equipo asumió la competencia con seriedad desde el inicio, pese a los altibajos del recorrido. Su postura apuntó a una exigencia que, según afirmó, forma parte de la identidad del club. (Copa de la Liga)

Uno de los puntos que más resaltó Mosquera en la conferencia posterior al partido fue la actitud que adoptó el plantel frente a una competencia que otros equipos no tomaron con la misma seriedad. Para el entrenador, esa disposición fue determinante y refleja una filosofía que, según él, la hinchada celeste exige por historia y por identidad.

“No puedo aconsejar a los demás equipos, pero la hinchada sabe que en cualquier torneo, así sea de bolitas, Cristal tiene que ganarlo. Respetamos un torneo y el campeonato viene por eso. Respetamos un campeonato que empezó con algunos altibajos, hemos ido a lugares insospechados y a mí me encanta este tipo de campeonatos”, afirmó.

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La Copa de la Liga 1 2026 fue la primera edición de este certamen, lo que añade un valor simbólico adicional al título. Sporting Cristal quedó inscrito como el primer campeón de la historia de esa competencia, un dato que el cuerpo técnico y los jugadores celebraron con especial énfasis en el vestuario.

La incógnita de la continuidad

Aunque condujo a Sporting Cristal hasta un título inesperado, Roberto Mosquera evitó confirmar su permanencia para 2027. El técnico recordó que su vínculo vence en diciembre y dejó las conversaciones en manos de la dirigencia. (Copa de la Liga)

Sin embargo, la noche no fue del todo tranquila para la parcialidad celeste. En medio de los festejos, Mosquera lanzó una declaración que encendió las alarmas: su contrato con el club vence a fin de año y, hasta el momento, no existe acuerdo de renovación.

Consultado directamente sobre si seguirá al mando del equipo en 2027, el técnico fue cauto y dejó la decisión en manos de la dirigencia. “Yo termino contrato a fin de año, así que estamos haciendo lo mejor de nosotros. Ya no depende de nosotros. Lo demás se verá más adelante. Hay campeonato todavía, un partido más. Ya dependemos de otros resultados, esa es la verdad, pero lo que hemos hecho es loable”, sostuvo ante los medios.

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La respuesta generó inquietud entre los hinchas, que en las redes sociales reclamaron de inmediato la renovación del entrenador. Mosquera llegó al club como una solución de emergencia y terminó transformándose en el artífice de un título que nadie anticipaba. Su salida, en caso de concretarse, sería uno de los golpes más duros para una institución que acaba de reencontrar el camino ganador.

Por ahora, el foco sigue en lo deportivo. Sporting Cristal aún tiene al menos un partido más en el Clausura y depende de resultados ajenos para pelear el título nacional. Mosquera lo sabe y prefiere concentrarse en lo que resta antes de definir su futuro. La Copa de la Liga ya está en la vitrina. Lo que venga después, queda por verse.

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