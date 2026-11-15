Perú

León XIV celebró una misa en la Amazonía peruana y advirtió: “La violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra”

En Pucallpa, el Pontífice denunció la devastación ambiental de la Amazonía y afirmó que “muy poco se ha hecho, y muy lentamente”. También llamó a “combatir la violencia con la caridad, y responder a la corrupción con la honestidad”.

Durante una celebración litúrgica, el pontífice expone la relación entre la preservación de los recursos naturales y los derechos de las poblaciones locales.
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Enviado especial.- El papa León XIV celebró este domingo una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, en Pucallpa, en la Amazonía peruana. En la homilía vinculó la explotación de las personas con la destrucción del medio ambiente y denunció la lentitud con que se enfrenta la devastación de la región.

“La paz social y el equilibrio ecológico van de la mano, por eso, la violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra, y la violencia contra la tierra es una violencia contra el pueblo”, afirmó el Pontífice. Antes había sostenido que “toda explotación laboral es una depredación del medio ambiente” y que “todo lo que hiere la dignidad de la vida destruye la belleza de la tierra”.

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León XIV unió su voz a la de sus predecesores, Benedicto XVI y Francisco, para subrayar lo que definió como “el vínculo doloroso” entre “la devastación ambiental de la Amazonia y las amenazas a la dignidad humana de sus poblaciones”. Para eso citó un discurso de Benedicto XVI a los jóvenes de 2007 y la exhortación apostólica Querida Amazonia, de Francisco. “Muy poco se ha hecho, y muy lentamente, a la vez que se han acelerado los instrumentos para explotar y contaminar la creación”, advirtió.

El papa León XIV celebra una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, en la Amazonía peruana, durante su gira de 12 días por Sudamérica. Pucallpa, Perú, 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV celebra una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, en la Amazonía peruana, durante su gira de 12 días por Sudamérica. Pucallpa, Perú, 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Frente a esos males, el Papa pidió no esconder “bajo tierra los talentos del Señor”, que dan “la fortaleza para reparar y sanar el sufrimiento causado por una insaciable sed de dominio”.

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“Los señores de este mundo, a menudo se consideran como Dios”

La homilía partió del mismo Evangelio que el Pontífice había comentado por la mañana en Cusco, la parábola de los talentos. En Pucallpa, sin embargo, la leyó en clave de poder. Señaló que las palabras “señor” y “servidor” están “marcadas en el mundo por relaciones tensas de poder” y que en boca de Cristo adquieren “un significado nuevo y sorprendente”. “Jesús anuncia la libertad a los que, en el mundo, son siervos; a quienes se sienten señores les enseña a convertirse”, afirmó.

Al explicar la figura del “servidor malo y perezoso”, el Papa dijo que ese siervo es malvado “porque considera que Dios es como los señores de este mundo”. “Y los señores de este mundo, a menudo se consideran como Dios”, agregó.

El papa León XIV observa a su llegada para celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, en la Amazonía peruana, durante su gira de 12 días por Sudamérica. Pucallpa, Perú, 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV observa a su llegada para celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, en la Amazonía peruana, durante su gira de 12 días por Sudamérica. Pucallpa, Perú, 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Violencia, corrupción y drogas

León XIV invitó a los fieles a cultivar tres cosas: la fe, la humanidad y la alegría. Al hablar de la humanidad mencionó a los jóvenes, “que son la promesa del pueblo peruano”, el cuidado de los pequeños, la protección de los ancianos y “la solidaridad con los pobres y los oprimidos”. “Hacer el bien exige combatir la violencia con la caridad, y responder a la corrupción con la honestidad”, sostuvo.

También advirtió que la verdadera alegría “no viene de la riqueza ni del poder que degradan como las drogas, que engañan el corazón y lo dejan angustiado”. Pidió edificar “una sociedad feliz, pacífica, libre”.

El papa León XIV llega en el papamóvil para celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, en la Amazonía peruana, durante su gira de 12 días por Sudamérica. Pucallpa, Perú, 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril
El papa León XIV llega en el papamóvil para celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, en la Amazonía peruana, durante su gira de 12 días por Sudamérica. Pucallpa, Perú, 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

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