Misa del papa León XIV en Las Palmas: cómo evitar deshidratación, golpes de calor y descompensaciones

El papa León XIV saluda a los asistentes en un contexto de medidas preventivas ante el impacto del calor durante las celebraciones multitudinarias. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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Ante la expectativa de una masiva concentración de fieles en la misa que celebrará el papa León XIV en la base aérea Las Palmas, el Seguro Social de Salud (EsSalud) emitió una serie de recomendaciones para prevenir descompensaciones y problemas de salud por la exposición prolongada al sol. El doctor Carlos Malpica, subgerente del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de la institución, advirtió que permanecer varias horas a la intemperie sin hidratación ni protección adecuadas puede derivar en deshidratación, agotamiento por calor e incluso golpes de calor, según informó Andina Noticias.

Las autoridades de salud insistieron en que estas situaciones requieren atención oportuna para evitar complicaciones mayores, en un contexto de largas horas de espera que suelen caracterizar este tipo de celebraciones multitudinarias.

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Hidratación y protección solar

EsSalud aconsejó a los asistentes tomar precauciones desde antes de salir de casa, entre ellas consumir alimentos ligeros y evitar acudir en ayunas. Los especialistas recomendaron:

Llevar suficiente agua y beberla en pequeños sorbos cada 10 a 15 minutos, en lugar de consumir grandes cantidades de una sola vez

Usar ropa ligera y de colores claros, además de gorros o sombreros

Aplicar protector solar y utilizar calzado cómodo

Buscar espacios con sombra durante las horas de espera y evitar esfuerzos físicos innecesarios

Estas medidas buscan reducir el riesgo de descompensación en un escenario de exposición prolongada, uno de los principales factores de alerta señalados por la institución.

Una mujer bebe agua y viste un sombrero de ala ancha durante una misa multitudinaria al aire libre en la Plaza Mayor de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayor cuidado para grupos vulnerables

Los adultos mayores, niños pequeños, gestantes y personas con enfermedades crónicas, como hipertensión y diabetes, fueron identificados como los grupos con mayor riesgo frente a los efectos de las altas temperaturas. EsSalud recomendó que extremen las medidas de prevención durante la jornada.

Quienes reciben tratamiento médico deben llevar consigo sus medicamentos habituales y respetar los horarios de administración, sin modificar las dosis por cuenta propia. La institución también sugirió que estas personas acudan acompañadas y permanezcan atentas ante cualquier señal de malestar durante la celebración.

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Una familia permanece entre los asistentes congregados bajo el sol durante una misa arquidiocesana al aire libre en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta por calor

Entre las principales señales de alerta de una descompensación por calor figuran los mareos, el dolor de cabeza, las náuseas, la debilidad, la sudoración excesiva y la sensación de desmayo. Ante estos síntomas, los especialistas recomendaron buscar un lugar fresco, suspender cualquier esfuerzo físico y solicitar asistencia médica de inmediato.

En los casos en que una persona presente confusión, pérdida del conocimiento o convulsiones, la recomendación es solicitar atención de emergencia sin demora, ya que estos cuadros requieren intervención médica inmediata y no deben esperar a que los síntomas desaparezcan por sí solos.

Personal de emergencias y una acompañante asisten a una joven sentada en el suelo durante una multitudinaria concentración al aire libre bajo el sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

EsSalud desplegará médicos y ambulancias

Como parte del operativo de salud dispuesto para la visita del papa León XIV, EsSalud instalará en la base aérea Las Palmas dos Puestos Médicos de Avanzada (PMA), dos Puestos Médicos Satélite (PMS) y ambulancias tipo II, con personal asistencial preparado para atender situaciones de urgencia y trasladar pacientes a establecimientos de salud en caso necesario.

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“Nuestro principal objetivo es proteger la salud de los asistentes. Hemos organizado un despliegue de personal y unidades de emergencia para atender oportunamente cualquier eventualidad”, señaló Malpica, quien remarcó que este operativo permitirá una respuesta rápida ante posibles emergencias. El especialista pidió además a los fieles no minimizar síntomas como mareos o debilidad y solicitar ayuda de inmediato para evitar que su estado de salud se complique.