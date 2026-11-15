La cantante Lita Pezo acompañó con su voz la histórica misa del papa León XIV en Pucallpa

La cantante peruana Lita Pezo interpreta el salmo responsorial durante la misa celebrada por el pontífice en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, en Pucallpa. En el estrado, la intérprete canta ante la congregación y autoridades eclesiásticas vestidas con ornamentos litúrgicos verdes y mitras. La ceremonia al aire libre reúne a una multitud de asistentes en el recinto deportivo amazónico.

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Lita Pezo, cantante oriunda de Iquitos, puso su voz al servicio de la liturgia este domingo 15 de noviembre durante la santa misa que el papa León XIV celebró en Pucallpa, dentro de la jornada que marcó la primera vez que un pontífice oficia una ceremonia religiosa en plena Amazonía peruana. La artista se desempeñó como voz solista principal de la celebración y permaneció presente durante toda la ceremonia, acompañada por el Coro Vicarial de Pucallpa.

La voz solista principal de la ceremonia

La misa se realizó en la Villa Deportiva Regional de Ucayali a partir de las 16:45 horas, como parte de la jornada dominical del pontífice, que también incluyó un encuentro con fieles en Cusco antes de su llegada a la selva. Pezo estuvo a cargo de la interpretación del salmo responsorial, pieza central de la liturgia de la Palabra, además de otras piezas litúrgicas a lo largo de la ceremonia. Su participación incluyó también el canto durante el momento de la comunión, uno de los instantes de mayor recogimiento de la eucaristía.

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El acompañamiento coral estuvo conformado por alrededor de 200 voces locales reunidas en el Coro Vicarial de Pucallpa, agrupación también referida en la previa del evento como el coro “Muchas Voces”. Según informó el Vicariato Apostólico de Pucallpa, el repertorio incluyó catorce cantos litúrgicos, entre ellos el himno oficial de la visita papal, ‘León, hermano del camino’, y el canto de entrada ‘Los hijos de la selva’.

“Son más de 200 voces ucayalinas que estamos uniendo nuestras voces en oración con mucha fe; estoy realmente muy contenta de sumar también de alguna manera como hija amazónica en este momento histórico para Pucallpa, para todos los fieles que estamos esperando una bendición, un mensaje de esperanza de nuestro querido papa León”, expresó la artista en declaraciones a Exitosa.

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El Coro Vicarial de Pucallpa reunió a doscientas voces locales para interpretar catorce piezas del repertorio litúrgico y acompañó a Lita Pezo.

Una invitación que llegó tras un concierto en Pucallpa

La participación de Pezo en la celebración papal se originó de forma fortuita. Semanas antes del evento, monseñor Martín Quijano, obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa, asistió a uno de sus conciertos en la región y, tras escucharla, le propuso directamente sumarse a las actividades de bienvenida al pontífice.

“Estaba trabajando en shows en Pucallpa y dio la casualidad de que el monseñor asistió al show, le gustó y comenzamos a hablar. Me hizo la invitación, si me encantaría participar, y yo dije que sí”, relató la cantante sobre el origen de la propuesta, recogida por El Comercio.

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Para la artista, el momento adquiere un significado especial debido a sus orígenes vinculados con la música religiosa. “La fe ha sido parte de mi vida, de mi camino”, afirmó, en referencia a sus primeros pasos como cantante, ligados a los coros de iglesia antes de consolidarse en la escena musical amazónica.

La participación de Pezo en las actividades papales no se limitó a la misa dominical. La artista se integró a los actos de recibimiento del pontífice desde el viernes 13 de noviembre, cuando asistió a la bienvenida realizada en la Plaza de Armas de Pucallpa, y continuó presente en las jornadas preparatorias del sábado 14, previas a la llegada del papa a la región.

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La misa se desarrolló en la Villa Deportiva Regional de Ucayali y contó con la interpretación del salmo responsorial por parte de la cantante iquiteña.

Una trayectoria que comenzó en los coros de iglesia

Lita Pezo ganó notoriedad nacional en 2014, cuando se consagró como ganadora del concurso televisivo ‘Yo Soy Kids’. Desde entonces, construyó una carrera musical centrada en ritmos de la Amazonía peruana, con presentaciones en distintos escenarios de la región Ucayali y del país. Previamente, en octubre, la cantante compartió escenario en Lima con la artista española Isabel Pantoja, quien le dedicó palabras de reconocimiento tras la presentación conjunta.

“Jamás imagine vivir esto”, declaró la intérprete sobre la oportunidad de cantar frente al líder de la Iglesia católica, en una reflexión que sintetiza el recorrido entre sus inicios en los cantos litúrgicos y su presencia en uno de los actos centrales de la visita papal al país.

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Pucallpa, parada clave en la gira apostólica por el Perú

La presencia del papa en la capital de Ucayali formó parte de la visita apostólica que León XIV realizó al Perú entre el 11 y el 16 de noviembre, un recorrido que incluyó además Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca y Cusco. Antes de llegar a la Amazonía, el pontífice sostuvo un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, en Cusco, y presidió el rezo del Ángelus frente a la Catedral de esa ciudad.

Lita Pezo participó como voz solista principal durante la misa celebrada por el papa León XIV en Pucallpa.

Tras su paso por Pucallpa, donde también se reunió con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, el papa retornó a Lima la misma noche del domingo, antes de cerrar su gira al día siguiente con una misa en la Base Aérea Las Palmas y la ceremonia oficial de despedida en el Callao. La música peruana acompañó distintos tramos de la visita, con presentaciones de artistas como Susana Baca, Tania Libertad y Donnie Yaipén en otras ciudades del itinerario papal.

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