Perú

El papa León XIV denuncia “el silencio y la impunidad” ante los abusos sexuales contra menores indígenas

El pontífice se refirió a una crisis que afecta desde hace más de una década a niñas y adolescentes awajún y wampis, con denuncias de violencia sexual, contagios de VIH y obstáculos para acceder a la justicia

El papa León XIV condenó el silencio, la complicidad y la impunidad ante los abusos sexuales contra niñas y adolescentes indígenas en la Amazonía peruana
El papa León XIV condenó el silencio, la complicidad y la impunidad ante los abusos sexuales contra niñas y adolescentes indígenas en la Amazonía peruana
Guardar

El papa León XIV condenó este domingo la “impunidad” ante los abusos sexuales contra niñas y adolescentes en regiones amazónicas como Condorcanqui, donde se han denunciado cientos de casos atribuidos a docentes de residencias estudiantiles y otras personas de su entorno cercano.

“Sentimos en el alma y en el corazón la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio y de la complicidad y de la impunidad”, afirmó en un mensaje desde Pucallpa.

PUBLICIDAD

El pontífice también recordó los asesinatos de dirigentes indígenas que defendieron sus territorios y reclamó justicia para las víctimas. “En los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, manifestó ante los asistentes, que respondieron con aplausos y vítores.

León XIV también cuestionó las dificultades que enfrentan las comunidades alejadas para acceder a servicios básicos. “Es inaceptable que en muchas comunidades el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Las denuncias afectan principalmente a menores de los pueblos awajún y wampis, con casos reportados en escuelas públicas y residencias estudiantiles
Las denuncias afectan principalmente a menores de los pueblos awajún y wampis, con casos reportados en escuelas públicas y residencias estudiantiles

Sus declaraciones coinciden con las denuncias de organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos sobre abusos sexuales que afectan principalmente a niñas y adolescentes de los pueblos awajún y wampis.

La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, afirmó a la agencia AFP que la Fiscalía recibió 800 denuncias por violencia sexual contra menores desde 2010, en su mayoría vinculadas con estudiantes de escuelas públicas y residencias estudiantiles, y denunció que cientos de expedientes siguen sin una respuesta judicial efectiva.

Aunque el Gobierno anunció en junio de 2024 investigaciones por agresiones contra cerca de 500 estudiantes indígenas, Pioc señaló que 111 docentes fueron separados de sus cargos, 72 resultaron absueltos y cuatro recibieron suspensiones temporales, mientras el Ministerio Público redujo este año de tres a una las fiscalías de la zona por restricciones presupuestarias.

La gravedad de la crisis motivó la visita de una delegación de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA). Tras evaluar la situación, el organismo calificó la violencia contra niñas y adolescentes como un problema estructural y persistente del Estado peruano.

Expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) alertaron que la violencia sexual constituye un problema estructural, asociado también con contagios de VIH, embarazos infantiles e intentos de suicidio
Expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) alertaron que la violencia sexual constituye un problema estructural, asociado también con contagios de VIH, embarazos infantiles e intentos de suicidio

La vicepresidenta del comité, Mónica Maureira, advirtió que los abusos no se limitan al ámbito educativo, sino que también ocurren en los entornos familiares y comunitarios. Entre sus recomendaciones figuran reforzar la presencia de fiscales y policías, garantizar atención médica y psicológica a las víctimas y asegurar intérpretes de las lenguas awajún y wampis durante los procesos judiciales.

La delegación también alertó sobre los contagios de VIH, los embarazos infantiles y los intentos de suicidio asociados a la violencia sexual.

Las denuncias documentadas de más de una década demuestra además que no se trata de un problema reciente, sino de “un contexto de tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas, sostenido en el tiempo y agravado por la pobreza, la exclusión social y el abandono del Estado”, afirmó Maureira.

Temas Relacionados

papa León XIVpapa León XIV en Perúperu-noticiasviolencia sexual

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por final de Copa de la Liga 2026

El estadio Mansiche será escenario del encuentro decisivo del certamen doméstico en su primera edición bajo esta denominación. Las escuadras de Roberto Mosquera y Federico Urciouli intentarán añadir el trofeo a sus vitrinas

Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por final de Copa de la Liga 2026

Papa León XIV en Pucallpa EN VIVO: en la Villa Deportiva Regional se realiza la primera misa de la Amazonía oficiada por un sumo pontífice

Sigue en vivo las actividades del Sumo Pontífice en su penúltima jornada en el país. Hoy estuvo en el Cusco y ahora está en Pucallpa para, luego, cerrar su visita en Lima este lunes 16 de noviembre

Papa León XIV en Pucallpa EN VIVO: en la Villa Deportiva Regional se realiza la primera misa de la Amazonía oficiada por un sumo pontífice

Imagen del Señor de los Milagros ya está en la base Las Palmas para la misa de despedida del papa León XIV

El Cristo Moreno visitó por primera vez los distritos de Lince, San Isidro y Surquillo durante su recorrido hacia la base de la Fuerza Aérea del Perú

Imagen del Señor de los Milagros ya está en la base Las Palmas para la misa de despedida del papa León XIV

León XIV celebró una misa en la Amazonía peruana y advirtió: “La violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra”

En Pucallpa, el Pontífice denunció la devastación ambiental de la Amazonía y afirmó que “muy poco se ha hecho, y muy lentamente”. También llamó a “combatir la violencia con la caridad, y responder a la corrupción con la honestidad”.

León XIV celebró una misa en la Amazonía peruana y advirtió: “La violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra”

Géminis despierta en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: logra su primera victoria y toma impulso con Natalia Málaga

El equipo de Comas superó por 3-1 a Atlético Atenea y consiguió su primera alegría en el torneo. La entrenadora volvió al banquillo en la fecha anterior y ahora celebró su primer triunfo al mando del equipo

Géminis despierta en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: logra su primera victoria y toma impulso con Natalia Málaga
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Reelecciones encubiertas: Exalcaldes podrían obtener medidas cautelares para ejercer nuevamente el cargo

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Korina Rivadeneira y Mario Hart protagonizó tierno video que ella dedicó al cantante: “Para que se derrita de amor”

El hijo de Korina Rivadeneira y Mario Hart protagonizó tierno video que ella dedicó al cantante: “Para que se derrita de amor”

Carlos Alcántara se sincera sobre sus adicciones: "He tocado fondo y he vencido adicciones importantes"

Rosa Fuentes revela el pedido que le hizo su hijo tras la infidelidad de Paolo Hurtado: “Yo quiero que mi papá conozca a mi hermanito”

Federico Salazar se pronuncia tras declaraciones de Katia Condos sobre su separación

Hija de Mondonguito confiesa la última voluntad del cómico: “Tuvo su último adiós donde él inició”

DEPORTES

Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por final de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por final de Copa de la Liga 2026

El penal errado de Alianza Atlético ante Sporting Cristal en Trujillo por final de Copa de la Liga 2026

Gol anulado a Guillermo Larios tras intervención del VAR en Sporting Cristal vs Alianza Atlético por final de la Copa de la Liga 2026

Géminis despierta en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: logra su primera victoria y toma impulso con Natalia Málaga

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 5 de fase 1