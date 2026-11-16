Perú

Pamela Franco obtiene garantías personales y la Fiscalía abre diligencias contra Pamela López: “Podría irse a la cárcel”

La cantante de cumbia consiguió medidas de protección ante la Subprefectura de Miraflores contra la aún esposa de Christian Cueva. El abogado de López respondió con un mensaje desafiante en redes sociales

Composición de dos retratos con una mujer sonriente en una lancha a la izquierda y otra mujer con gafas de sol junto a un auto a la derecha
La Subprefectura de Miraflores otorgó garantías personales a Pamela Franco para frenar presuntos actos de hostigamiento de Pamela López.
Guardar

Pamela Franco obtuvo garantías personales a su favor en el conflicto legal que mantiene con Pamela López, mientras su abogado advirtió que la aún esposa de Christian Cueva podría enfrentar consecuencias penales si continúa con los ataques que, según la defensa de la cantante, afectaron su imagen pública.

La Fiscalía abrió diligencias preliminares contra Pamela López

Zamir Villaverde, abogado de Franco, informó que la Quinta Fiscalía Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar inició diligencias preliminares contra López mediante la disposición número 1, emitida el 30 de octubre. La investigación se originó a partir de una denuncia por presuntos daños a la honra y la imagen personal de la cantante de cumbia.

PUBLICIDAD

“Ante los constantes ataques y daños a su honra e imagen personal por parte de Pamela López, se procedió a denunciarla y en mérito de ello, la Quinta Fiscalía Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar ha dado inicio a las diligencias preliminares a través de la disposición número 1 del 30 de octubre del 2026, donde la señora será investigada”, señaló el letrado.

De forma paralela, la defensa de Franco solicitó garantías personales ante la Subprefectura de Miraflores, que resultaron notificadas mediante la Resolución N.° 099-2026. El documento dispone que López se abstenga de realizar determinadas conductas contra la cantante.

PUBLICIDAD

El abogado Zamir Villaverde, en representación legal de la cantante Pamela Franco, informa sobre el inicio de diligencias preliminares en el Ministerio Público contra Pamela López. Asimismo, muestra la resolución de la Subprefectura de Miraflores que otorga garantías personales a favor de Franco e insta a López a abstenerse de realizar actos de hostigamiento, agresión verbal o descalificaciones personales a través de medios de comunicación o plataformas digitales. Video: Instagram Zamir Villaverde

“Artículo 2. Instar a la denunciada Mayra Pamela López Solórzano se abstenga de realizar actos de amenaza, hostigamiento, intimidación, agresión verbal o descalificaciones personales dirigidas contra la señora Pamela Cristel Franco Viera”, señala el texto citado por Villaverde.

La advertencia sobre una posible pena de prisión

El abogado de Franco fue enfático al advertir sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento de la resolución. Según explicó, cualquier nuevo episodio de insultos o ataques públicos podría derivar en una denuncia por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad.

Si la señora Pamela López una vez más ataca, insulta o se refiere de forma directa o indirecta contra nuestra cliente, incurrirá en el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, que contempla de 5 a 8 años de pena privativa de la libertad, con lo cual la señora Pamela López podría irse a la cárcel. Por ende, queda advertida públicamente de cesar con los ataques”, manifestó Villaverde.

El abogado precisó que esta advertencia no implica una condena automática ni una orden de encarcelamiento en contra de López. Cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes a partir de los hechos y las diligencias en curso.

Pamela Franco revela por qué tomó acciones legales contra Pamela López: “Para todo hay un límite”. Captura: 'Arriba Mi Gente.'
Pamela Franco revela por qué tomó acciones legales contra Pamela López: “Para todo hay un límite”. Captura: 'Arriba Mi Gente.'

Gino Zamora respondió con un mensaje irónico en redes sociales

Gino Zamora, abogado de Pamela López, reaccionó a la advertencia a través de una historia de Instagram, donde utilizó un tono desafiante para cuestionar el anuncio de la defensa de Franco. “¿Cárcel? Esa carta ya la jugaron... y no les funcionó. Seguimos firmes. Las causas justas se defienden hasta el final”, escribió el letrado.

Con esa publicación, Zamora dejó en claro que continuará respaldando legalmente a su patrocinada, pese a las medidas otorgadas y a la advertencia penal difundida por la contraparte. El abogado no ofreció mayores precisiones sobre los argumentos que presentará en defensa de López durante las diligencias preliminares.

El origen del conflicto: el calificativo “clandestinas”

La disputa legal entre ambas figuras se intensificó luego de que López se refiriera a Franco y a sus seguidoras con el calificativo de “clandestinas” durante una transmisión del programa de streaming ‘Vale Todo’. La defensa de la cantante consideró que esas expresiones afectaban su reputación y decidió recurrir a las autoridades.

El término no fue un hecho aislado. López ha utilizado en reiteradas ocasiones esa palabra para referirse al vínculo que Franco mantuvo con Christian Cueva cuando el futbolista todavía estaba en pareja con ella. En octubre, tras conocerse la denuncia presentada por Franco, López publicó en redes sociales una fotografía acompañada de la frase “Calladita te ves más clandestina”, mensaje interpretado como una nueva provocación hacia la cantante.

Pamela López responde a Pamela Franco tras plantarla en citación tras denuncia: “Las clandestinas con las clandestinas”. Amor y Fuego.

Un conflicto con más de dos años de antecedentes

La tensión entre Franco y López se remonta a 2023, cuando López acusó públicamente al futbolista de haberle sido infiel con la cantante de cumbia. Franco reconoció en esa oportunidad haber mantenido una relación sentimental con Cueva en 2018, aunque descrita por ambos como un vínculo intermitente que había concluido antes de que él formalizara su matrimonio con López en diciembre de 2019.

La ruptura definitiva entre López y Cueva se hizo pública en febrero de 2024, luego de que la trujillana expusiera en redes sociales las presuntas infidelidades del futbolista con distintas figuras del espectáculo. Desde entonces, López ha mantenido una postura crítica hacia la relación que Cueva y Franco sostienen en la actualidad, mientras el proceso de divorcio entre ella y el futbolista continúa sin resolverse.

La confrontación pública entre ambas mujeres ha incluido indirectas en redes sociales y declaraciones cruzadas en distintos programas de espectáculos. Con las garantías personales otorgadas a Franco y la respuesta de Zamora, el conflicto legal entre las dos figuras continuará su curso en las instancias correspondientes.

Temas Relacionados

Pamela FrancoPamela LópezChristian Cuevaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

El decreto fue suscrito por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro Ernesto Álvarez Miranda, con sustento en la Ley de Modernización del Estado

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

Universitario 0-2 Regatas Lima EN VIVO: punto a punto del partidazo por fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Se juega el tercer set. Las chorrillanas iniciaron mejor el encuentro, llevándose los dos primeros parciales, pero las ‘pumas’ buscan recuperarse. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario 0-2 Regatas Lima EN VIVO: punto a punto del partidazo por fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Papa León XIV en Perú EN VIVO: Sumo Pontífice está en Lima y cientos de fieles ya hacen largas colas para la misa del lunes

El papa León tuvo hoy una maratónica jornada de actividades y viajes. Salió de Chiclayo y estuvo por la mañana en Cusco. Por la tarde realizó una misa en Pucallpa y ahora regresa a la Nunciatura Apostólica de Lima

Papa León XIV en Perú EN VIVO: Sumo Pontífice está en Lima y cientos de fieles ya hacen largas colas para la misa del lunes

¡Sporting Cristal campeón de Copa de la Liga 2026! Goles y resumen del triunfo 2-0 ante Alianza Atlético en Trujillo

Con goles de Rafael Lutiger y Santiago González en los tiempos suplementarios, el equipo de Roberto Mosquera se quedó con el título de la Federación Peruana de Fútbol. Tremendo final en el Mansiche de Trujillo

¡Sporting Cristal campeón de Copa de la Liga 2026! Goles y resumen del triunfo 2-0 ante Alianza Atlético en Trujillo

La emotiva despedida del piloto del papa León XIV en el vuelo Pucallpa-Lima: “Un día que siempre recordaremos”

El capitán dedicó unas palabras al pontífice antes de despegar y agradeció la oportunidad de acompañarlo durante su recorrido por el país

La emotiva despedida del piloto del papa León XIV en el vuelo Pucallpa-Lima: “Un día que siempre recordaremos”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

“Jurado de porquería”: López Aliaga arremete contra el JNE y acusa a Roberto Burneo de ser “cómplice de una mafia”

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

ENTRETENIMIENTO

La cantante Lita Pezo acompañó con su voz la histórica misa del papa León XIV en Pucallpa

La cantante Lita Pezo acompañó con su voz la histórica misa del papa León XIV en Pucallpa

Magaly Medina cuestiona la cercanía de Silvia Cornejo con Jean Paul Gabuteau: “Está conforme con una relación de tres”

El hijo de Korina Rivadeneira y Mario Hart protagonizó tierno video que ella dedicó al cantante: “Para que se derrita de amor”

Carlos Alcántara se sincera sobre sus adicciones: "He tocado fondo y he vencido adicciones importantes"

Rosa Fuentes revela el pedido que le hizo su hijo tras la infidelidad de Paolo Hurtado: “Yo quiero que mi papá conozca a mi hermanito”

DEPORTES

Universitario 0-2 Regatas Lima EN VIVO: punto a punto del partidazo por fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Universitario 0-2 Regatas Lima EN VIVO: punto a punto del partidazo por fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

¡Sporting Cristal campeón de Copa de la Liga 2026! Goles y resumen del triunfo 2-0 ante Alianza Atlético en Trujillo

Fernanda Tomé vuelve al vóley peruano con una gran actuación: 16 puntos y primera victoria con Deportivo Soan

El agónico gol de Rafael Lutiger en tiempo suplementario para Sporting Cristal ante Alianza Atlético por final de Copa de la Liga 2026

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 5 de fase 1