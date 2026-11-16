Pamela Franco obtiene garantías personales y la Fiscalía abre diligencias contra Pamela López: “Podría irse a la cárcel”

La Subprefectura de Miraflores otorgó garantías personales a Pamela Franco para frenar presuntos actos de hostigamiento de Pamela López.

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Pamela Franco obtuvo garantías personales a su favor en el conflicto legal que mantiene con Pamela López, mientras su abogado advirtió que la aún esposa de Christian Cueva podría enfrentar consecuencias penales si continúa con los ataques que, según la defensa de la cantante, afectaron su imagen pública.

La Fiscalía abrió diligencias preliminares contra Pamela López

Zamir Villaverde, abogado de Franco, informó que la Quinta Fiscalía Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar inició diligencias preliminares contra López mediante la disposición número 1, emitida el 30 de octubre. La investigación se originó a partir de una denuncia por presuntos daños a la honra y la imagen personal de la cantante de cumbia.

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“Ante los constantes ataques y daños a su honra e imagen personal por parte de Pamela López, se procedió a denunciarla y en mérito de ello, la Quinta Fiscalía Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar ha dado inicio a las diligencias preliminares a través de la disposición número 1 del 30 de octubre del 2026, donde la señora será investigada”, señaló el letrado.

De forma paralela, la defensa de Franco solicitó garantías personales ante la Subprefectura de Miraflores, que resultaron notificadas mediante la Resolución N.° 099-2026. El documento dispone que López se abstenga de realizar determinadas conductas contra la cantante.

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El abogado Zamir Villaverde, en representación legal de la cantante Pamela Franco, informa sobre el inicio de diligencias preliminares en el Ministerio Público contra Pamela López. Asimismo, muestra la resolución de la Subprefectura de Miraflores que otorga garantías personales a favor de Franco e insta a López a abstenerse de realizar actos de hostigamiento, agresión verbal o descalificaciones personales a través de medios de comunicación o plataformas digitales. Video: Instagram Zamir Villaverde

“Artículo 2. Instar a la denunciada Mayra Pamela López Solórzano se abstenga de realizar actos de amenaza, hostigamiento, intimidación, agresión verbal o descalificaciones personales dirigidas contra la señora Pamela Cristel Franco Viera”, señala el texto citado por Villaverde.

La advertencia sobre una posible pena de prisión

El abogado de Franco fue enfático al advertir sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento de la resolución. Según explicó, cualquier nuevo episodio de insultos o ataques públicos podría derivar en una denuncia por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad.

“Si la señora Pamela López una vez más ataca, insulta o se refiere de forma directa o indirecta contra nuestra cliente, incurrirá en el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, que contempla de 5 a 8 años de pena privativa de la libertad, con lo cual la señora Pamela López podría irse a la cárcel. Por ende, queda advertida públicamente de cesar con los ataques”, manifestó Villaverde.

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El abogado precisó que esta advertencia no implica una condena automática ni una orden de encarcelamiento en contra de López. Cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes a partir de los hechos y las diligencias en curso.

Pamela Franco revela por qué tomó acciones legales contra Pamela López: “Para todo hay un límite”. Captura: 'Arriba Mi Gente.'

Gino Zamora respondió con un mensaje irónico en redes sociales

Gino Zamora, abogado de Pamela López, reaccionó a la advertencia a través de una historia de Instagram, donde utilizó un tono desafiante para cuestionar el anuncio de la defensa de Franco. “¿Cárcel? Esa carta ya la jugaron... y no les funcionó. Seguimos firmes. Las causas justas se defienden hasta el final”, escribió el letrado.

Con esa publicación, Zamora dejó en claro que continuará respaldando legalmente a su patrocinada, pese a las medidas otorgadas y a la advertencia penal difundida por la contraparte. El abogado no ofreció mayores precisiones sobre los argumentos que presentará en defensa de López durante las diligencias preliminares.

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El origen del conflicto: el calificativo “clandestinas”

La disputa legal entre ambas figuras se intensificó luego de que López se refiriera a Franco y a sus seguidoras con el calificativo de “clandestinas” durante una transmisión del programa de streaming ‘Vale Todo’. La defensa de la cantante consideró que esas expresiones afectaban su reputación y decidió recurrir a las autoridades.

El término no fue un hecho aislado. López ha utilizado en reiteradas ocasiones esa palabra para referirse al vínculo que Franco mantuvo con Christian Cueva cuando el futbolista todavía estaba en pareja con ella. En octubre, tras conocerse la denuncia presentada por Franco, López publicó en redes sociales una fotografía acompañada de la frase “Calladita te ves más clandestina”, mensaje interpretado como una nueva provocación hacia la cantante.

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Pamela López responde a Pamela Franco tras plantarla en citación tras denuncia: “Las clandestinas con las clandestinas”. Amor y Fuego.

Un conflicto con más de dos años de antecedentes

La tensión entre Franco y López se remonta a 2023, cuando López acusó públicamente al futbolista de haberle sido infiel con la cantante de cumbia. Franco reconoció en esa oportunidad haber mantenido una relación sentimental con Cueva en 2018, aunque descrita por ambos como un vínculo intermitente que había concluido antes de que él formalizara su matrimonio con López en diciembre de 2019.

La ruptura definitiva entre López y Cueva se hizo pública en febrero de 2024, luego de que la trujillana expusiera en redes sociales las presuntas infidelidades del futbolista con distintas figuras del espectáculo. Desde entonces, López ha mantenido una postura crítica hacia la relación que Cueva y Franco sostienen en la actualidad, mientras el proceso de divorcio entre ella y el futbolista continúa sin resolverse.

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La confrontación pública entre ambas mujeres ha incluido indirectas en redes sociales y declaraciones cruzadas en distintos programas de espectáculos. Con las garantías personales otorgadas a Franco y la respuesta de Zamora, el conflicto legal entre las dos figuras continuará su curso en las instancias correspondientes.