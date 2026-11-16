Último día del papa León XIV en Perú: todas las rutas desde la Nunciatura hasta el Callao, Las Palmas y el Grupo Aéreo N.° 8

El papa León XIV saluda junto al arzobispo Diego Ravelli, maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, antes de celebrar una misa en las Pampas de Pimentel, en las afueras de Pimentel, Perú, el 13 de noviembre de 2026. El pontífice regresa a su querido Chiclayo, la ciudad peruana donde se desempeñó como obispo durante casi una década y donde los habitantes y antiguos amigos lo esperan con entusiasmo. (Foto: Tiziana FABI / AFP)

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El papa León XIV concluye este lunes 16 de noviembre una gira de seis días por el Perú, que lo llevó de vuelta a su “querida Diócesis de Chiclayo” y le permitió recorrer ciudades como Lima, Cusco y Pucallpa. Durante la noche del domingo, el pontífice pernoctó en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María, tras arribar al Grupo Aéreo N.° 8 procedente de Pucallpa.

En su última jornada en el país, el santo padre cumplirá dos actividades oficiales antes de iniciar el vuelo de regreso a Roma, con un recorrido que atravesará distintos puntos de Lima y el Callao bajo un estricto dispositivo de seguridad dispuesto por la Policía Nacional del Perú (PNP).

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LIMA (Perú), 13/11/2026.- Fotografía cedida por la Oficina de Prensa del Vaticano que muestra al papa León XIV saludando desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, en Lima, Perú, el 13 de noviembre de 2026. La visita corresponde a la tercera y última etapa del viaje apostólico del pontífice por Sudamérica, que se desarrolla del 6 al 17 de noviembre. (Papa) EFE/EPA/VATICAN MEDIA

Agenda del papa León XIV: lunes 16 de noviembre

La jornada final arrancará a las 8:30 de la mañana con la visita del pontífice a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. Las autoridades no difundieron una ruta pública para el desplazamiento desde la Nunciatura Apostólica hasta este punto, por lo que se recomendó a los fieles no acudir a vías no habilitadas para presenciar el paso de la comitiva.

Tras este encuentro de carácter institucional, León XIV se trasladará hacia la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, donde presidirá a las 10:30 de la mañana su última misa en territorio peruano. Tampoco se precisó un trayecto abierto al público entre el Callao y este recinto, según confirmó la PNP.

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Según el portal de noticias Prensa Chalaca, el santo padre seguiría este recorrido para trasladarse desde el Callao hacia la Base Aérea Las Palmas:

Avenida La Marina.

Cruce con la avenida Aya de la Torre.

Óvalo de La Perla.

Avenida Guardia Chalaca.

Óvalo Garibaldi.

Avenida Dos de Mayo.

Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde tiene prevista una visita a las 8:30 a. m.

Avenida Marco Polo.

Avenida Miguel Grau.

Parque Niño Gálvez, junto a la estatua del papa.

Costa Verde.

Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde celebrará misa a las 10:30 a. m.

El papa León XIV saluda con la mano durante un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos indígenas amazónicos en el malecón de Puerto Callao, a orillas del lago Yarinacocha, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo. Yarinacocha, Perú, 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.

Ruta del papa León XIV al Grupo Aéreo N.° 8

Una vez concluida la celebración eucarística en Las Palmas, la comitiva papal emprenderá el camino hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez, con una ruta principal que, de acuerdo con la información proporcionada por la PNP, comprenderá los siguientes tramos:

Avenida Jorge Chávez

Óvalo Balta

Avenida República de Panamá

Quebrada Armendáriz

Circuito de playas, en la Costa Verde

Avenida Rafael Escardó, en San Miguel

Avenida La Marina

Avenida Elmer Faucett, hasta el ingreso al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao

Este recorrido conecta directamente los distritos de Surco y San Miguel con el Callao, en un trayecto que bordea el litoral limeño antes de llegar a la base aérea.

Un mapa oficial de la Policía Nacional del Perú traza el recorrido del papa León XIV desde Surco hasta el Callao para su salida hacia Roma. (Agencia Andina)

Ruta alterna ante imprevistos

Las autoridades también dispusieron un trayecto alternativo en caso de que se presenten contratiempos durante el desplazamiento. Esta ruta se iniciará igualmente en la avenida Jorge Chávez, en Surco, y continuará por el Óvalo Balta y la avenida República de Panamá, para luego tomar la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes.

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Desde ese punto, la comitiva papal ingresará a la avenida Javier Prado y la avenida Faustino Sánchez Carrión, para luego insertarse en la avenida La Marina y recorrer la avenida Elmer Faucett en dirección al Grupo Aéreo N.° 8. En este último tramo, el vehículo papal cruzará las avenidas San José y Argentina antes de llegar al recinto.

Una infografía detalla el trayecto de contingencia dispuesto para la comitiva papal entre Surco y el Grupo Aéreo N.° 8 a través de diversas avenidas principales de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despedida oficial de León XIV

Una vez en el Grupo Aéreo N.° 8, el papa León XIV participará de una ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao, programada para la 1:15 de la tarde. Media hora después, a la 1:45 p. m., el pontífice abordará el vuelo que lo llevará de regreso a Roma.

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Con esta partida, León XIV pondrá fin a una gira por Sudamérica que incluyó dos días en Uruguay, tres días en Argentina y seis días en Perú, iniciada el 5 de noviembre, según el itinerario oficial difundido por las autoridades.

Pucallpa recibirá al papa León XIV este domingo 15 de noviembre, en una visita inédita para la Amazonía peruana: el pontífice dialogará con pueblos indígenas y presidirá una misa en La Videnita. (Andina)