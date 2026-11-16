Perú

La emotiva despedida del piloto del papa León XIV en el vuelo Pucallpa-Lima: “Un día que siempre recordaremos”

El capitán dedicó unas palabras al pontífice antes de despegar y agradeció la oportunidad de acompañarlo durante su recorrido por el país

El papa León XIV camina por la pista de aterrizaje nocturna acompañado por religiosos y personal aeroportuario. Luego asciende por la escalinata de un avión de LATAM Airlines, donde se detiene frente a la puerta para despedirse con la mano de las personas congregadas antes de ingresar al interior de la cabina.
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El piloto que traslada al papa León XIV desde Pucallpa hasta Lima se despidió del pontífice este domingo con un emotivo mensaje en nombre de la tripulación, en el que expresó el honor que significó acompañarlo durante su visita apostólica al Perú.

“Queremos darle nuevamente la bienvenida a bordo de nuestro último vuelo del día, con destino a Lima”, anunció el capitán Rodríguez por el sistema de sonido del vuelo de LATAM, antes del despegue.

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Seguidamente, dirigió unas palabras al pontífice para agradecerle por permitirles formar parte de su recorrido por el país. “Santo Padre, ha sido un verdadero honor acompañarlo en este recorrido por el Perú. Gracias por permitirnos formar parte de un día que siempre recordaremos y llevaremos en nuestros corazones”, manifestó.

El avión tiene previsto aterrizar a las 20:20 en la Base Aérea del Callao, al cierre del quinto y penúltimo día de su visita, una de las jornadas más exigentes con escalas en Cusco y Pucallpa desde Chiclayo.

La aeronave, un Airbus A320neo con capacidad para 180 pasajeros, luce el escudo papal y el logotipo oficial de la gira. A bordo, el menú incluye ingredientes de las regiones que recorrió León XIV y fue elaborado en colaboración con los chefs peruanos James Berckemeyer y Aldo Yaranga.

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El pontífice viajó en un Airbus A320neo de LATAM, con capacidad para 180 pasajeros, acondicionado con el escudo papal y el logotipo oficial de la gira por Perú
El pontífice viajó en un Airbus A320neo de LATAM, con capacidad para 180 pasajeros, acondicionado con el escudo papal y el logotipo oficial de la gira por Perú

El líder de la Iglesia católica regresará a Roma en un Boeing 787-9 Dreamliner de la misma compañía, incorporado a la flota en 2022, con capacidad para 304 pasajeros y una autonomía de hasta 15.370 kilómetros.

Tras pasar la mañana en Cusco, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, el papa se trasladó a Pucallpa para celebrar un acto, dijo, siguiendo las huellas de Francisco, en su “inolvidable visita a Puerto Maldonado”, para sostener a los pueblos amazónicos “en la búsqueda de la justicia y de la paz, que tanto necesitan estas tierras”.

Durante uno de sus mensajes, el más duro y político hasta el momento, condenó que “en los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido sus propios territorios”.

Desde 2013, cuando fue asesinado el líder Mauro Pio Peña en Junín, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) contabiliza 37 líderes indígenas asesinados en crímenes que vincula con la defensa de sus territorios frente a actividades ilegales.

“La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, añadió León XIV. Asimismo, consideró “inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”.

León XIV viaja en un Airbus A320neo decorado con el escudo papal y el logotipo de la gira; regresará a Roma en un Boeing 787-9 Dreamliner
León XIV viaja en un Airbus A320neo decorado con el escudo papal y el logotipo de la gira; regresará a Roma en un Boeing 787-9 Dreamliner

Expresó su dolor por “la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad”.

Pidió trabajar “incansablemente por una educación de calidad, que hable sus lenguas y sepa valorar sus saberes ancestrales, sin dejar por ello de preparar las nuevas generaciones para afrontar los grandes desafíos globales”.

También instó a un cambio de paradigma tecnográfico diferente que deje de considerar esta inmensa región de la Amazonía “como una reserva de recursos para explotar”.

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