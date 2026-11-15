Perú

El hijo de Korina Rivadeneira y Mario Hart protagonizó tierno video que ella dedicó al cantante: “Para que se derrita de amor”

La modelo venezolana compartió en sus historias de Instagram la tierna escena del menor interpretando el más reciente lanzamiento del cantante, lo que encendió los comentarios sobre una posible reconciliación

Montaje fotográfico que presenta a una mujer caminando en la calle, a un niño gesticulando y una imagen circular de un hombre y un niño bailando
Korina Rivadeneira publicó un video de su hijo menor con la interpretación del tema 'Sé feliz' de Mario Hart.
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Korina Rivadeneira volvió a generar reacciones en redes sociales tras publicar un video de su pequeño hijo cantando el más reciente lanzamiento musical de Mario Hart. La escena, compartida a través de sus historias de Instagram, mostró al niño entusiasmado mientras intentaba replicar la coreografía del tema, lo que llevó a la modelo a etiquetar directamente al padre del menor con un mensaje cargado de ternura.

El niño interpretó la canción de su padre y Korina lo compartió con una dedicatoria

La publicación mostró al hijo menor de la expareja cantando fragmentos de ‘Sé feliz’, el sencillo que Hart promociona en sus plataformas digitales desde comienzos de mes. Rivadeneira acompañó las imágenes con una frase dirigida al piloto y conductor de ‘La Manada’: “Para que Mario Hart se derrita de amor”.

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En el video, el pequeño interpreta parte de la letra del tema: “Que te vaya bien, que te vaya bonito, aquí estoy bien, aún te extraño un poquito, me toca guardar los recuerdos un ratito, no me acostumbro a mirarte de lejitos”. La modelo se sumó al momento y, entre risas, le pidió a su hijo que le mostrara los pasos de baile que acompañan la canción.

“¿Y el baile cómo es?... A ver. Que te vaya bien, que te vaya bonito. ¿Cómo es?”, preguntó Korina. “No sé (ahorita lo hiciste), solo me sé dos partecitas”, respondió el niño antes de retomar el canto y el baile frente a la cámara.

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Korina Rivadeneira compartió en sus historias de Instagram un video donde su hijo menor canta y baila fragmentos de la canción 'Sé feliz', reciente lanzamiento musical de Mario Hart. En la grabación, el menor interpreta la letra frente a la cámara mientras su madre le pide mostrar los pasos de baile. La publicación incluye una dedicatoria dirigida al piloto de autos y conductor televisivo. Video: TikTok @ameg_pe

La publicación generó ternura entre los seguidores de la modelo, aunque también reavivó comentarios sobre una posible reconciliación con el piloto. “Regresen”, escribió una usuaria entre los mensajes que acompañaron el video, en una muestra de que parte de la comunidad digital aún mantiene expectativas sobre el futuro sentimental de la expareja.

Mario Hart ya había descartado una reconciliación con Korina Rivadeneira

El gesto de Rivadeneira se produjo pocos días después de que Mario Hart respondiera de forma directa sobre la posibilidad de retomar la relación. El conductor fue captado por el programa ‘Amor y fuego’ durante una salida nocturna en el Estadio Nacional, donde asistió a un evento de reggaetón junto a Israel Dreyfus y un grupo de amigos.

Consultado por una reportera del espacio de Willax sobre si existía alguna posibilidad de reconciliación, Hart fue enfático. “Yo creo que tomamos la decisión por algo de separarnos y creo que ambos estamos respetando eso”, afirmó. El cantante añadió que prefiere ver a su expareja enfocada en sus propios proyectos. “Me encanta verla bien, me encanta verla feliz, que está haciendo sus cosas, que le va bien y creo que cada uno está por su lado ahora”, sostuvo.

Pese a la ruptura, el piloto reconoció que mantiene comunicación constante con la modelo por las responsabilidades que comparten como padres. “Nos juntamos siempre por los chicos”, señaló en esa misma conversación.

Las cámaras de “Amor y fuego” registraron al conductor durante una noche de conciertos, donde defendió su derecho a divertirse y habló del vínculo que mantiene con la madre de sus hijos. Amor y Fuego/ Willax TV

Una separación que se confirmó en julio tras meses de especulaciones

Hart y Rivadeneira estuvieron juntos durante nueve años y tienen dos hijos en común. La ruptura se hizo pública en julio, cuando el piloto confirmó en el podcast ‘Sin más que decir’ que ambos se habían separado desde enero de este año, tras varios meses de mantener la noticia en reserva. En esa oportunidad, descartó cualquier versión sobre una infidelidad y señaló que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo.

Desde entonces, la expareja ha mostrado una dinámica cercana centrada en la crianza de sus hijos. En agosto, ambos reaparecieron juntos por primera vez desde la separación durante el cumpleaños del menor, ocasión en la que coincidieron con disfraces temáticos y compartieron la celebración sin fricciones aparentes.

El baile de Korina en el concierto de María Becerra también generó polémica

El video dedicado a Hart no fue la única publicación que puso a Rivadeneira en el centro de los comentarios esta semana. Días antes, la modelo había sido captada bailando durante la previa del concierto de María Becerra, junto a Valeria Piazza y Daniela Regrat. Las imágenes dividieron opiniones entre los usuarios, quienes cuestionaron su manera de moverse durante el evento.

En una entrevista exclusiva, Korina Rivadeneira comparte detalles íntimos sobre su relación con Mario Hart, destacando sus exitosas estrategias de crianza compartida y el fuerte vínculo que los une por el bien de sus hijos. Video: Willax TV / Qué mañana

“Una queriendo resaltar más” y “Korina siempre tiene ganas de llamar la atención, qué cansado”, fueron parte de los comentarios que recibió en esa ocasión. Aunque no respondió directamente a las críticas, la modelo compartió poco después una reflexión sobre la felicidad vinculada al baile: “¿Qué es para ti la felicidad? Bailar, me refiero a algo más espiritual, bailar con todo el alma”.

Mario Hart, por su parte, también se refirió a la controversia por el baile de su expareja en una publicación paralela donde promocionaba su nuevo sencillo, sin que precisara si el gesto tenía relación directa con las críticas dirigidas a la modelo venezolana.

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